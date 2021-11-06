На Красном проспекте начали уничтожать деревья. Звучит странно, но вместо них будет новый парк (и высотка)

Возле ТРЦ «Ройял Парк» снесли деревья для апарт-отеля
На много лет пустующей огороженной площадке справа от ТРЦ «Ройял Парк» начали сносить деревья. Работы заметили читатели НГС: утром 2 ноября на территорию зашла техника, и уже на следующий день зарослей клена будто не было. Местных жителей это огорчило: уже несколько лет они просят городские власти разбить на пустыре парк. Но территория находится в частной собственности, и у владельца другие планы, хотя и парк в них входит. Подробности узнала Лиза Пичугина.
2 ноября читательница НГС Наталья заметила, что на заброшенном огороженном участке возле «Ройял Парка» сносят деревья. Как рассказала женщина, техника появилась на площадке утром. По данным муниципального портала Новосибирска, разрешение на строительство здесь городские власти пока не выдавали.
Согласно выписке ЕГРН, участок принадлежит компании СЗ «Ситистрой», ею владеет Андрей Добринский. Предпринимателю также принадлежит СЗ «Техпроект», построивший на улице Ядринцевской, 71 апарт-комплекс BonApart. В декабре 2020 года Андрей Добринский представлял концепцию высотного здания гостиницы рядом с «Ройял Парком», которую раскритиковали члены градостроительного совета.
Предприниматель рассказал журналисту НГС, что сейчас компания переделывает проект в соответствии с замечаниями экспертов и для этого пришлось расчистить участок.
— Для проработки концепции строительства мы столкнулись с необходимостью проведения геологических изысканий. Такие данные требуются архитектурно-проектной организации для определения пятна будущей застройки, этажности и подземной части проектируемого здания, — объяснил Андрей Добринский. — Соответственно, для заезда специализированного бурового геологического оборудования потребовалось подготовить площадку, что повлекло необходимость расчистки территории.
Доработанную концепцию, по словам собственника «Ситистроя», снова покажут экспертам. Получить разрешение на строительство компания рассчитывает в 2022 году.
Концепция 2020 года, помимо высотки, включала в себя благоустроенную зеленую зону, которая должна начинаться у Красного проспекта и продолжаться за зданием «Ройял Парка». По словам Андрея Добринского, план построить парк у застройщика остается.
— Нами заключен договор с проектной организацией, специализирующейся на проектировании парков, и произведена оплата работ, направленных на осуществление проектных работ по парку. В настоящее время есть первые эскизы и проводятся обсуждения с профильными специалистами в мэрии Новосибирска, — рассказал предприниматель.
Депутат округа, на котором планируется стройка, Степан Сафонкин отметил, что договоренность о парке в этой части поймы речки
— Она соединит Красный проспект с улицей Дачной — это территория от апарт-отеля практически до места, где сейчас проектируется новая школа. Вся эта зона будет благоустраиваться в территорию общего пользования с местами для прогулок, малыми формами и так далее, — рассказал депутат.
По его словам, работу ведут сразу два застройщика: СЗ «Ситистрой» и застройщик жилого комплекса за «Ройял Парком». По данным муниципального портала, разрешение на строительство жилья здесь получила компания «СД Регион» (входит в группу «Сибирь Девелопмент»: в числе ее объектов, в частности, комплекс Prime House на площади Кондратюка). Гендиректор компании Игорь Панфилов на момент подготовки материала был недоступен для комментариев, на сайте компании нет информации о проекте. Сведений о владельцах территории между участками двух застройщиков в ЕГРН также нет.
— Сейчас ближайшая стратегическая точка — подписание тройственного соглашения между департаментом [культуры, спорта и молодежной политики], мэрией и застройщиками, которое определит все даты, финансирование и схему организации этой территории. Хочется, чтобы это было в этом году, — рассказал Степан Сафонкин. — Со своей стороны я бы хотел, чтобы застройщики не начинали строительство, не имея каких-то подтвержденных бумаг о создании зеленой зоны, это будет идти вразрез с жителями.
Готовить территорию для застройки жильем группа «Сибирь Девелопмент» начала в 2018 году. Летом прошлого года на одном из участков, где впоследствии должен появиться парк, забил фонтан.
Территория рядом с «Ройял Парком» раньше принадлежала владельцу закрывшегося ювелирного салона «Сияние» Вадиму Смаколину — ему через суд пришлось добиваться разрешения использовать ее для застройки.
Еще один парк по плану должен появиться на берегах