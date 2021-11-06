На Красном проспекте начали уничтожать деревья. Звучит странно, но вместо них будет новый парк (и высотка)

На много лет пустующей огороженной площадке справа от ТРЦ «Ройял Парк» начали сносить деревья. Работы заметили читатели НГС: утром 2 ноября на территорию зашла техника, и уже на следующий день зарослей клена будто не было. Местных жителей это огорчило: уже несколько лет они просят городские власти разбить на пустыре парк. Но территория находится в частной собственности, и у владельца другие планы, хотя и парк в них входит. Подробности узнала Лиза Пичугина.



2 ноября читательница НГС Наталья заметила, что на заброшенном огороженном участке возле «Ройял Парка» сносят деревья. Как рассказала женщина, техника появилась на площадке утром. По данным муниципального портала Новосибирска, разрешение на строительство здесь городские власти пока не выдавали.