В Новосибирске снесли стелу в честь героев ВОВ ради строительства гостиницы
В мэрии утверждают, что снос памятника был запланирован
В Новосибирске снесли стелу в честь героев Великой Отечественной войны у ТРК «Ройял Парк». Об этом сообщают местные жители.
— Тихо исчезла стела к
Информацию об этом подтвердили в пресс-центре мэрии. По данным муниципалитета, снос стелы был запланирован.
— В 2022 году ремонтные работы стелы не выполнялись в связи с планируемым в ближайшее время демонтажем в связи со строительством объекта «Гостиница со встроенно-пристроенными общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией», — сообщили в пресс-центре мэрии.
В мэрии добавили, что место, куда перенесут стелу, определят позже.
В конце июля на Новосибирском заводе им. Кузьмина изготовили первый элемент стелы «Город трудовой доблести».