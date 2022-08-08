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В Новосибирске снесли стелу в честь героев ВОВ ради строительства гостиницы

В мэрии утверждают, что снос памятника был запланирован

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Стела находилась у ТРК «Ройял Парк»

Стела находилась у ТРК «Ройял Парк»

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В Новосибирске снесли стелу в честь героев Великой Отечественной войны у ТРК «Ройял Парк». Об этом сообщают местные жители.

— Тихо исчезла стела к 45-летию Победы. Сначала вырубили сквер, потом убрали ее, — написала Лариса Вакуленко в группе «Новосибирск против».

По данным мэрии, снос стелы был запланирован

По данным мэрии, снос стелы был запланирован

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Информацию об этом подтвердили в пресс-центре мэрии. По данным муниципалитета, снос стелы был запланирован.

— В 2022 году ремонтные работы стелы не выполнялись в связи с планируемым в ближайшее время демонтажем в связи со строительством объекта «Гостиница со встроенно-пристроенными общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией», — сообщили в пресс-центре мэрии.

В мэрии добавили, что место, куда перенесут стелу, определят позже.

В конце июля на Новосибирском заводе им. Кузьмина изготовили первый элемент стелы «Город трудовой доблести».

Стела
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
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