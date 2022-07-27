Изготовлен первый элемент для стелы, которую установят на площади Калинина осенью
На новосибирском заводе делают каркас
На Новосибирском заводе им. Кузьмина изготовили первый элемент стелы «Город трудовой доблести». Об этом журналисту НГС рассказала вице-мэр Анна Терешкова.
По ее словам, создание стелы идет в соответствии с графиком. Строители уже выполнили круг будущего памятника. Следующим этапом станет производство основы монумента.
— На следующей неделе в Новосибирск приедут специалисты, которые в октябре займутся установкой декоративных элементов памятника. Они еще раз проверят все размеры готовой конструкции, — пояснила вице-мэр.
Терешкова отметила, что памятник изготавливают сразу на двух предприятиях.
— Сейчас в Москве на заводе ИП «Виноградова» уже приступили к созданию элементов по облицовке памятника. На новосибирском предприятии изготавливают каркас будущей конструкции, — рассказала Анна Терешкова НГС.
Терешкова отметила, что строители к началу апреля 2023 года должны завершить создавать все элементы стелы.
Напомним, 6 июля стелу «Город трудовой доблести» начали монтировать у станции метро «Заельцовская» в Новосибирске.