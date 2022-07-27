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Изготовлен первый элемент для стелы, которую установят на площади Калинина осенью

На новосибирском заводе делают каркас

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Создание стелы «Город трудовой доблести» на новосибирском заводе

Создание стелы «Город трудовой доблести» на новосибирском заводе

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На Новосибирском заводе им. Кузьмина изготовили первый элемент стелы «Город трудовой доблести». Об этом журналисту НГС рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

По ее словам, создание стелы идет в соответствии с графиком. Строители уже выполнили круг будущего памятника. Следующим этапом станет производство основы монумента.

— На следующей неделе в Новосибирск приедут специалисты, которые в октябре займутся установкой декоративных элементов памятника. Они еще раз проверят все размеры готовой конструкции, — пояснила вице-мэр.

Макет будущего памятника

Макет будущего памятника

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Терешкова отметила, что памятник изготавливают сразу на двух предприятиях.

— Сейчас в Москве на заводе ИП «Виноградова» уже приступили к созданию элементов по облицовке памятника. На новосибирском предприятии изготавливают каркас будущей конструкции, — рассказала Анна Терешкова НГС.

Для стелы сделали первую деталь каркаса

Для стелы сделали первую деталь каркаса

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Терешкова отметила, что строители к началу апреля 2023 года должны завершить создавать все элементы стелы.

Напомним, 6 июля стелу «Город трудовой доблести» начали монтировать у станции метро «Заельцовская» в Новосибирске.

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