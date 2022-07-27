Изготовлен первый элемент для стелы, которую установят на площади Калинина осенью

На Новосибирском заводе им. Кузьмина изготовили первый элемент стелы «Город трудовой доблести». Об этом журналисту НГС рассказала вице-мэр Анна Терешкова.



По ее словам, создание стелы идет в соответствии с графиком. Строители уже выполнили круг будущего памятника. Следующим этапом станет производство основы монумента.



— На следующей неделе в Новосибирск приедут специалисты, которые в октябре займутся установкой декоративных элементов памятника. Они еще раз проверят все размеры готовой конструкции, — пояснила вице-мэр.