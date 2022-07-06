Стелу «Город трудовой доблести» начали монтировать у станции метро Заельцовская в Новосибирске

— На сегодняшний день заключен договор с ООО «Сибполиком» на поставку светодиодного экрана LEDsi. С ИП «Виноградов Петр Анатольевич» заключен договор на поставку металла и стекла для стелы. С ООО «Строительные конструкции» заключен договор на поставку материала и изготовление каркаса стелы «Новосибирск — город трудовой доблести», — ранее сообщали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска. Подробней об этих организациях читайте по ссылке.