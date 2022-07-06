Стелу «Город трудовой доблести» начали монтировать у станции метро Заельцовская в Новосибирске
Из бюджета региона на установку стелы выделят 100 миллионов рублей, из бюджета города — 49 миллионов
У станции метро «Заельцовская» 6 июля начались работы по устройству фундамента для стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает муниципальный портал «Зеленый Новосибирск».
Ранее МУП Новосибирска «Метро Мир» заключило договоры с двумя компаниями и одним предпринимателем на изготовление стелы «Город трудовой доблести».
— На сегодняшний день заключен договор с ООО «Сибполиком» на поставку светодиодного экрана LEDsi. С ИП «Виноградов Петр Анатольевич» заключен договор на поставку металла и стекла для стелы. С ООО «Строительные конструкции» заключен договор на поставку материала и изготовление каркаса стелы «Новосибирск — город трудовой доблести», — ранее сообщали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска. Подробней об этих организациях читайте по ссылке.
Проект стелы «Город трудовой доблести» в июне 2022 года прошел экспертизу в ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза». В пресс-центре мэрии сообщили НГС, что стелу сдадут в эксплуатацию согласно ранее объявленному сроку — 3 ноября 2022 года.
Краевед Константин Голодяев писал колонку на НГС о том, почему город заслуживает большего, чем просто памятный камень. Подробнее — в материале.