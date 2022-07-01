На стелу на площади Калинина потратят 149 миллионов рублей — кто освоит эти деньги
Один из подрядчиков владеет компанией, строящей «Спортивную»
Муниципальное предприятие Новосибирска «Метро Мир» заключило договоры с двумя компаниями и одним предпринимателем на изготовление стелы «Город трудовой доблести», которую установят на площади Калинина. Рассказываем, что о них известно.
— На сегодняшний день заключен договор с ООО «Сибполиком» на поставку светодиодного экрана LEDsi. С ИП «Виноградов Петр Анатольевич» заключен договор на поставку металла и стекла для стелы. С ООО «Строительные конструкции» заключен договор на поставку материала и изготовление каркаса стелы «Новосибирск — город трудовой доблести», — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что из бюджета Новосибирской области на установку стелы выделят
«Сибполиком», который поставит светодиодный экран, учредило МУП «Метро Мир» (по данным «Контур.Фокус», его доля — 25,1%, владельцы остальных долей не раскрыты). Выручка компании в 2021 году составила 110,9 миллиона рублей, прибыль — 8,5 миллиона. Сам «Сибполиком» частично владеет компанией «Спецтрансстрой», которая также принадлежит «Метро Миру» и Сергею Дмухе.
Сергей Дмуха и его «Спецтрансстрой» (51% компании) регулярно получает крупные госконтракты в Новосибирской области. Среди них — строительство станции метро «Спортивная», реконструкция корпуса центра «Вектор», капитальный ремонт Октябрьского моста. Общая сумма заключенных контрактов фирмы — 9,2 миллиарда рублей. Также Сергею Дмухе принадлежит 45% компании «Добрыня», которая специализируется на продаже продуктов.
Петр Виноградов, который поставляет для стелы металл и стекло, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Москве в июле
Новосибирская компания, которая отвечает за каркас стелы (ООО «Строительные конструкции»), принадлежит Владимиру Кучерову и Владимиру Ардышеву. Выручка «Строительных конструкций» за прошлый год составила 22,3 миллиона рублей, прибыль — 1,5 миллиона.
Пока в базе «Контур.фокус» нет информации о том, что все эти компании и предприниматели заключали госконтракты на поставки для «Метро Мир».
Сейчас на площади Калинина ведут работы по подготовке территории, на которой установят памятник. Как это происходит, вы можете посмотреть в фоторепортаже НГС. Открыть стелу планируют в ноябре.