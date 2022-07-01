На стелу на площади Калинина потратят 149 миллионов рублей — кто освоит эти деньги

Муниципальное предприятие Новосибирска «Метро Мир» заключило договоры с двумя компаниями и одним предпринимателем на изготовление стелы «Город трудовой доблести», которую установят на площади Калинина. Рассказываем, что о них известно.



— На сегодняшний день заключен договор с ООО «Сибполиком» на поставку светодиодного экрана LEDsi. С ИП «Виноградов Петр Анатольевич» заключен договор на поставку металла и стекла для стелы. С ООО «Строительные конструкции» заключен договор на поставку материала и изготовление каркаса стелы «Новосибирск — город трудовой доблести», — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.