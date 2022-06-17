Что происходит на площади Калинина, где в ноябре возведут стелу: смотрим фото с места работ

— Есть еще проблемы благоустройства большого кольца. Ремонтировать его в этом году мы не можем, но остается вопрос наведения порядка. Во-первых, здесь присутствует неорганизованная, хаотичная и незаконная торговля, и поручение округу проводить эту работу вместе с департаментом. Актуальность этой задачи мы подтверждаем, — напомнил об еще одной проблеме площади Калинина мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

