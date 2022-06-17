Что происходит на площади Калинина, где в ноябре возведут стелу: смотрим фото с места работ
Сегодня внутри кольца прошло совещание
В Новосибирске идет подготовка площади Калинина к возведению
Сегодня, 17 июня, представители мэрии Новосибирска вместе с депутатами провели рабочее совещание на стройплощадке. Корреспонденты НГС также побывали сегодня внутри кольца, где идут работы.
Из центра площади уже убрали рекламную конструкцию и подготавливают площадку для установки стелы. Каркас собираются установить к 25 июля.
Здесь собираются убрать столбы, на которых есть коммуникации. Сами коммуникации поместят в новые современные столбы, чтобы не было видно проводов.
— Есть еще проблемы благоустройства большого кольца. Ремонтировать его в этом году мы не можем, но остается вопрос наведения порядка. Во-первых, здесь присутствует неорганизованная, хаотичная и незаконная торговля, и поручение округу проводить эту работу вместе с департаментом. Актуальность этой задачи мы подтверждаем, — напомнил об еще одной проблеме площади Калинина мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Олег Хорошунов, начальник управления художественного облика города, рассказал, что вокруг кольца убрали уже семь рекламных конструкций, в том числе рекламу, которая была на крыше одного из зданий.
— Сейчас мы занимаемся фасадами зданий, и если обратить внимание, то есть вывески с объемными буквами, без подложки. Два паспорта фасада сейчас разрабатывается. Вывески будут оформлены в едином стиле, — сообщил Олег Хорошунов.
В пятницу, 17 июня, на площади Калинина было ветрено, поэтому участников совещания обнесло пылью. Один из журналистов указал на это мэру — вот что ответил Анатолий Локоть:
— Мы постараемся это учесть, чтобы грязи и неудобства не было. Работы всё-таки ведутся в центре Новосибирска.
О присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. Тогда же в городе отгремел праздничный салют, посвященный этому событию. После мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести».
В августе власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы. Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина.
Прошлой весной установку стелы перенесли на год. Как тогда пояснила Анна Терешкова, решение «было принято на федеральном уровне».