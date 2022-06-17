Стали известны подрядчики, которые отремонтируют три крупные дороги в Новосибирске — что о них известно
Две компании займутся ремонтом Гусинобродского шоссе, проспекта Маркса и улицы Дуси Ковальчук
В Новосибирске выбрали подрядчиков на ремонт участка улицы Дуси Ковальчук, проспекта Карла Маркса и Гусинобродского шоссе. На работы потратят 409,47 миллиона рублей.
Ремонт улицы Дуси Ковальчук и проспект Карла Маркса выполнит компания «Дорсиб плюс». Информация об этом указана на сайте госзакупок. По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. Ранее «Дорсиб плюс» получил контракты на реконструкцию площади Лыщинского за 527,7 миллиона рублей и дорог к новому ЛДС.
Улицу Дуси Ковальчук отремонтируют за 87,5 миллиона рублей, проспект Карла Маркса — за 260 миллионов.
Ремонтом Гусинобродского шоссе за 61,9 миллиона рублей займется «Новосибирскавтодор». Он должен выполнить фрезерование дороги, обустроить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, поднять смотровые колодцы и нанести разметку.
«Новосибирскавтодор» основали в 1995 году. Общая сумма госконтрактов, которые заключили с фирмой, — 136 миллиардов рублей. В 2021 году чистая прибыль составила 181,2 миллиона рублей, выручка — 14,2 миллиарда. Список владельцев компании неизвестен. Ранее в этом году «Новосибирскавтодор» получил контракты на ремонт участков трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар, Чуйского тракта, дороги
Ранее НГС подробно рассказывал о подрядчиках, которые в этом году будут ремонтировать новосибирские дороги. Читайте, кто получит от 42 до 162 миллионов рублей, с какими бизнесменами связаны владельцы дорожных компаний и какими фирмами владеют их дети.