Стали известны подрядчики, которые отремонтируют три крупные дороги в Новосибирске — что о них известно

В Новосибирске выбрали подрядчиков на ремонт участка улицы Дуси Ковальчук, проспекта Карла Маркса и Гусинобродского шоссе. На работы потратят 409,47 миллиона рублей.



Ремонт улицы Дуси Ковальчук и проспект Карла Маркса выполнит компания «Дорсиб плюс». Информация об этом указана на сайте госзакупок. По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. Ранее «Дорсиб плюс» получил контракты на реконструкцию площади Лыщинского за 527,7 миллиона рублей и дорог к новому ЛДС.

