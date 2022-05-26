Дорожные короли — 2022: кто зарабатывает сотни миллионов на ремонте новосибирских улиц

Сезон дорожного ремонта уже начался — торги на главные улицы провели в декабре и апреле. В этом году власти хотят привести в порядок улицы Нарымскую, Орджоникидзе, Добролюбова, Новогоднюю, Космическую и другие. Также продолжат ремонт Кедровой, Гусинобродского шоссе, Большой, Ватутина, Волочаевской и Ипподромской. Эти работы начали в 2020-м и 2021 годах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



Всего на 2022 год на ремонты потратят 2,37 миллиарда рублей, из них 2,14 миллиарда выделяют из областного бюджета, 232,1 миллиона — из муниципального. Еще 235 миллионов город получит из федерального по госпрограмме. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, всего в планах на 2022 год — ремонт и реконструкция 31 объекта улично-дорожной сети общей протяженностью 39,4 километра .