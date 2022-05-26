Дорожные короли — 2022: кто зарабатывает сотни миллионов на ремонте новосибирских улиц
НГС составил топ-5 самых крупных подрядчиков
Дороги в Новосибирске принято ругать. Даже главные улицы города не могут похвастаться идеальным состоянием, а качество ремонта часто вызывает вопросы, особенно когда асфальт укладывают прямо в снег. В этом году на дороги решили потрать 2,37 миллиарда рублей. Главные подрядчики уже определены — каждый получит за работы от 42 до
Что отремонтируют
Сезон дорожного ремонта уже начался — торги на главные улицы провели в декабре и апреле. В этом году власти хотят привести в порядок улицы Нарымскую, Орджоникидзе, Добролюбова, Новогоднюю, Космическую и другие. Также продолжат ремонт Кедровой, Гусинобродского шоссе, Большой, Ватутина, Волочаевской и Ипподромской. Эти работы начали в
Всего на 2022 год на ремонты потратят 2,37 миллиарда рублей, из них 2,14 миллиарда выделяют из областного бюджета, 232,1 миллиона — из муниципального. Еще 235 миллионов город получит из федерального по госпрограмме. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, всего в планах на 2022 год — ремонт и реконструкция 31 объекта улично-дорожной сети общей протяженностью
Короли госзаказа
НГС изучил данные сайта госзакупок, базы «Контур.Фокус» и «Спарк-Интерфакс», чтобы выяснить, какие компании будут ремонтировать дороги, сколько денег им заплатят и кому они принадлежат. Топ-5 из самых зарабатывающих компаний — смотрим в инфографиках ниже.
1. Техран Аликбер Оглы Алиев
- Компания «Стройсити»;
- госконтракты на 2022 год — 161,9 миллиона рублей;
- за всё время — 2,2 миллиарда рублей;
- ремонтирует в этом году улицы Новогоднюю, Троллейную, Геодезическую и Космическую.
Компанией «Стройсити» владеет 52-летний Техран Аликбер Оглы Алиев. Дата основания фирмы — 12 декабря 2006 года. Ею владела Оксана Александровна Давронова, с 2009 года — Андрей Викторович Голубенко. В 2019 году единственным собственником стал Техран Алиев. По данным «Спарк-Интерфакс», сведения о компании в ЕГРЮЛ признаны недостоверными, она отсутствует по указанному адресу. Выручка «Стройсити» в 2021 году составила 587,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,1 миллиона.
Для Алиева это единственный бизнес. В прошлом году «Стройсити» ремонтировала покрытие Октябрьского моста, во время торгов на поиск подрядчика компания снизила стоимость на
Кроме этого, «Стройсити» выигрывал 10 торгов УДС на ремонт или строительство дорог, например, на улице Мясниковой в Калининском районе и Петухова от площади Кирова до Хилокской по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Также компания занимается дорожным ремонтом в Новосибирской области: выигрывала аукционы на ремонт участка дороги от Новосибирска до Павлодара и капремонт дорог в Бердске. Этот контракт стал самым дорогим — его цена составила
2. Илья Никитин
- Основные компании: «Дорстройфлот», «Автодорремонт техно»;
- госконтракты «Дорстройфлота» на 2022 год — 137,6 миллиона рублей;
- за весь период — 0,99 миллиарда рублей;
- ремонтирует в этом году улицы Обскую, Ядринцевскую, Нарымскую, Шевченко, Вересаева и Нахимова.
Единственный учредитель «Дорстройфлота» — Илья Никитин. Выручка компании в 2021 году составила 192,1 миллиона рублей, прибыль — 24,3 миллиона. «Дорстройфлоту» принадлежит асфальтобетонный завод, который в этом году будет готовить материал для шести дорог.
Ранее компания ремонтировала улицы Сибирскую, Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера, Широкую. Самый крупный контракт «Дорстройфлот» заключил в конце 2020 года на ремонт дорог с усовершенствованным типом покрытия, его цена составила 144,9 миллиона рублей.
Общая сумма госконтрактов фирм, которые принадлежат Илье Никитину, — 1,55 миллиарда рублей (из них 0,99 миллиарда — у «Дорстройфлота»). Его вторая компания, специализирующаяся на господрядах, — «Автодорремонт техно». В 2020 году доля госзаказов от «Территориального управления автомобильных дорог» в НСО составила 98,95%. Самым крупным контрактом за тот год стал ремонт участка Чуйского тракта за 246,2 миллиона рублей, его «Автодорремонт техно» заключил» с «Сибуправтодором». В 2022 году компания отремонтирует другой участок этой трассы — за 264,4 миллиона. За 2021 год выручка фирмы составила 264,9 миллиона рублей, прибыль — 21,7 миллиона.
Еще Никитину принадлежат фирмы «Евроасфальт» и «КАД», которые также занимаются дорожным ремонтом. По данным «Контур.Фокус», совладелец «Евроасфальта» — Виктор Голубенко. Компания семь раз участвовала в государственных аукционах на ремонт дорог, но ни разу не победила. «КАД» заключал только один контракт с Управлением дорожного строительства на ремонт дорог, его сумма составила 1,2 миллиона рублей.
3. Коля Кулиджанян
- Основная компания: «Перлит-Строй»;
- госконтракты «Перлит-Строй» на 2022 год — 112,6 миллиона рублей;
- за весь период — 3,5 миллиарда рублей;
- ремонтирует в этом году участки дорог на Орджоникидзе, Добролюбова и Донецкой, Гусинобродское шоссе, продолжает Ипподромскую магистраль.
Коля Кулиджанян родился 10 декабря 1956 года в Армении. Его компания построила две снегоплавильные станции в Новосибирске. Одна из них находится рядом с «Сибирским Моллом», вторая — на улице Широкой. Ее построили по концессионному соглашению с мэрией, которое заключили на 14 лет. Известно, что работы обошлись в 250 миллионов рублей. Также одна из его компаний («Элит-Лэнд») в 2017 году заключала договор с «Новосибирским метрополитеном» на утилизацию снега.
«Перлит-Строй» начал работу в 2007 году. Выручка компании в
В компании Кулиджаняна работал бывший вице-мэр Новосибирска Валерий Жарков, а также занимал руководящую должность бывший советник губернатора по спорту Александр Солодкин-старший. В феврале 2010 года его вместе с сыном Александром Солодкиным-младшим (тогда был вице-мэром Новосибирска) задержали по подозрению в совершении тяжких преступлений. В 2015 году суд признал их виновными в пособничестве преступной группировке, известной как «банда Трунова». Экс-советник губернатора Толоконского по спорту получил наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штраф за ущерб областному бюджету — 1,2 миллиона рублей. В июне 2016 года Александр Солодкин-старший вышел на свободу.
Среди крупных проектов Коли Кулиджаняна — строительство Михайловской набережной. После окончания работ «Перлит-строй» подал к муниципальному предприятию иск, в котором требовал заплатить 20,6 миллиона рублей. Мэрия утверждала, что подрядчик завысил стоимость работ, использовал дешевые материалы и требовал дважды оплатить одни и те же работы. Сам Кулиджанян обвинял мэрию в обмане.
В 2010 году Коля Кулиджанян дал интервью сайту «Городского объединения рекламистов Новосибирска». В нем он рассказал, что в 1979 году окончил Ереванский политехнический институт и тогда же переехал в Новосибирск, где сначала два года был разнорабочим. В 1981 году стал мастером в тресте «Дорстрой».
— Я считаю профессию строителя самой благородной из всех существующих. Верно говорят, пока женщины будут рожать, мужчины будут строить. Кто-то заметил, что врач помогает человеку выжить. А строители помогают человеку жить, — так высказывался Коля Кулиджанян о своей профессии.
Тогда же глава «Перлит-Строя» рассказал, что у него трое детей — два сына и дочь. Нуне Колевна училась на врача и жила в Москве, вышла замуж за кардиохирурга. Девушка зарегистрирована в Москве как индивидуальный предприниматель. В прошлом году мэрия Новосибирска предъявила ей иск за то, что на принадлежащем ей земельном участке в Заельцовском районе была незаконная парковка. Предприниматель устранила нарушения, после чего власти отозвали иск, сообщает сайт «Прецедент».
В интервью бизнесмен рассказал, что у его жены есть небольшой бизнес — кафе «Неаполь». Сейчас, по данным «Контур.фокус», в Новосибирске на Северном проезде зарегистрирована кондитерская с таким названием, которой владеет Ольга Васильевна Кулиджанян. Согласно информации справочника «2ГИС», в сеть входят 25 филиалов. В прошлом году выручка составила 138,1 миллиона рублей, прибыль — 7,2 миллиона.
Зимой НГС писал о Сергее Кулиджаняне, который получил одни из самых дорогих контрактов на вывоз снега в Новосибирске — на 3,8 миллиона и 1,1 миллиона рублей. Он занимается работой с пассажирским транспортом. Также Сергею принадлежит компания «ВАН», выпускающая тротуарную плитку и поребрики. Еще одна его фирма — «КВТ». К ее деятельности относится обработка данных, предоставление услуг по размещению информации. «КВТ» зарегистрирована по тому же адресу, что и кондитерская «Неаполь».
Сыну предпринимателя, Арсену Кулиджаняну, также принадлежат несколько компаний, занятых строительством. Так, его фирма «Строй-Арт» подала заявки на получение участков земли на перспективной территории для застройки — Ключ-Камышенском плато, однако ей отказали. Также компания построила дома на улице Сержанта Коротаева, 3 в Кировском районе. Об этом говорится на муниципальном портале Новосибирска. В течение семи лет младший Кулиджанян строил небольшую базу отдыха на
4. Иван и Евгений Дингесы
- Основная компания: «Дорсиб Плюс»;
- госконтракты «Дорсиб Плюс» на 2022 год — 58,7 миллиона рублей;
- за весь период — 8,3 миллиарда рублей;
- ремонтирует в этом году улицу Военную, Немировича-Данченко, Чаплыгина и Ядринцевскую.
«Дорсиб Плюс» принадлежит Ивану Дингесу и его сыну Евгению, работает с 1999 года. Выручка по итогам 2021 года — 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона.
В 2010 году, когда мэрия разыгрывала лоты на ремонт 90 городских улиц, компания получила самый крупный — на 309 миллионов рублей. Бывший мэр Владимир Городецкий объяснял, что объекты распределяют в зависимости от того, где находится фирма, чтобы асфальт не приходилось возить далеко. В результате торги прошли без конкуренции. Также компания укладывала асфальт на Кошурникова параллельно со строительством тоннеля метро.
Иван Дингес родился в 1954 году, Евгений — в
Евгению Дингесу также принадлежит 50% в компании «Перекресток», которая занимается арендой имущества. Второй владелец, по данным «Спарк-Интерфакс» — Сергей Козлаков, деловой партнер Владислава Крючкова. НГС писал подробное расследование о деятельности этого девелопера и возможной причастности к ней Козлакова.
До 2013 года Ивану Дингесу принадлежала доля в компании «ИнвестСтрой», совладельцем был Владислав Крючков. В 2019 году, когда собственник сменился, фирма получила господряд на строительство детского сада в селе Марусино. Объект признали аварийным. Этот детский сад фигурировал в деле против директора ГКУ «Управление капитального строительства» НСО Владимира Мурзина. По версии следствия, он передал застройщику информацию об аукционе на строительство за несколько месяцев до начала торгов. В результате компания получила преимущество на будущих торгах.
Ранее «Дорсиб Плюс» получал контракты на реконструкцию площади Лыщинского (527,7 миллиона рублей), к новому ЛДС и работы по национальному проекту БКД. В прошлом году во время ремонта улицы Блюхера на пересечении с Ватутина, рабочие «Дорсиб Плюс» укладывали асфальт в слякоть. Одна из прохожих начала снимать это на видео, а рабочий попытался отобрать у нее телефон. В середине мая новосибирцы стали свидетелями того, как на улице Блюхера в Ленинском районе во второй раз снимают асфальт.
В Новосибирске также работает компания «Формула недвижимости», половина которой принадлежит бизнесмену Александру Ивановичу Дингесу. Она известна тем, что собирается построить многофункциональный студенческий кампус на 300 комнат в районе НЭТИ и СГУГиТ. Совладельцы фирмы — Николай Сурков и Владимир Мартыненков. По данным «Контур.Фокус», Александру Дингесу принадлежит треть фирмы «Дорсиб Инжиниринг», которой также владеют Вера Сорокина и Дмитрий Верховод, гендиректор АО «Академпарк».
5. Октай Мирза Оглы Гусейнов
- Главная компания: «СТС-Плюс»;
- госконтракты на 2021 год — 42 миллиона;
- за всё время — 1,4 миллиарда;
- ремонтирует в этом году проезд Виктора Ващука, улицу Максима Горького и проспект Димитрова.
Владелец «СТС-Плюс» — Октай Мирза Оглы Гусейнов, это его единственная компания. Выручка в 2021 году — 600,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 35,7 миллиона рублей. «СТС-Плюс» ремонтировала дороги по нацпроекту БКД. Также ей принадлежит асфальтовый завод на улице Выборной недалеко от ТЭЦ-5, из-за которого местные жители жаловались на большое количество пыли.
В прошлом году «СТС-Плюс» ремонтировал дорогу на улице Зыряновской. После проведения работ на одном из участков появилась очень большая лужа.
— Лужа роскошная, конечно, осталась. Я у нескольких чиновников и исполнителей пыталась уже выяснить, можно ли исправить и не принимать дорогу. Выравнивание полотна не входило в тендер, только замена верхнего слоя, заложена, мол, другая сумма. Это «ямочный ремонт», а ровное полотно гарантируется только капремонтом/реконструкцией, она заложена в рамках строительства четвертого моста, — рассказала тогда депутат Хельга Пирогова изданию «Сибкрай».
Октай Мирза Оглы Гусейнов связан с братьями Ибишовыми, крупными господрядчиками. Так, ранее «СТС-Плюс» владел Ровшан Ибишов. Сейчас ему принадлежит ООО СК «Плюс». Начиная с 2019 года она регулярно заключает контракты с департаментом ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска на ремонт и благоустройство дворов в Дзержинском, Октябрьском, Калининском и Первомайском районах города.
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— В Сибири на асфальт дается гарантия три года, хотя он может и дольше пролежать. При этом важно не только соблюдать рецептуру, но и правильно укладывать, иначе получится полуфабрикат. В последнее время качество асфальта мало у кого вызывает нарекания, укладывать тоже стали приемлемо, ям посреди улицы почти не увидишь. Еще и благодаря тому, что и контроль стал жестче, — говорил в 2017 году Гачар Ибишов в интервью «Новой Сибири».
В том же интервью бизнесмена представили как «ветерана дорожного строительства Новосибирска». В начале 1990-х годов он работал начальником участка, а в
Офис «СТС-Плюс» находится по адресу улица: Выборная, 199/4. Там же находится асфальтовый завод, принадлежащий младшему брату Гачая Ибишова — Ровшану.
Дополнительные закупки
В мае Управление дорожного строительства также объявило торги на ремонт проспекта Карла Маркса, Гусинобродского шоссе и улицы Дуси Ковальчук. Общая максимальная стоимость этих работ составляет 411 миллионов рублей. Подрядчиков, которые займутся ремонтом, пока не выбрали.
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