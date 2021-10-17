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Тема дняПереезд в Красноярск. Плюсы и минусы
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И так сойдет. Смотрим, как починили главную улицу Новосибирска — Красный проспект (кое-где не доложили асфальт)

Инспектируем улицу после окончания сроков ремонта

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Площадь Ленина почти в отличном состоянии

Площадь Ленина почти в отличном состоянии

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В Новосибирске проинспектировали Красный проспект после летнего ремонта

На этой неделе закончился срок ремонта главной улицы Новосибирска — Красного проспекта. Совсем недавно его капитально реконструировали, но поддерживающий ремонт всё равно потребовался: транспортные потоки велики, полосы узкие — образуется колея. Мы проинспектировали проспект и посмотрели, насколько качественно проведен ремонт и где просто не доделали и бросили — подробности рассказывает Дмитрий Косенко.

Мэрия разместила госзакупку на ремонт Красного проспекта 30 июля, контракт № 3540634607021000032 с компанией «Перлит-Строй» был заключен 24 августа. По сравнению с другими дорожными объектами цена контракта невелика — всего 7 183 701 рубль. Ремонт тут носил локальный характер, в особо критичных местах избавлялись от колеи и настилали верхний слой асфальта. Общая площадь фрезерования и укладки асфальта — 6000 квадратных метров плюс ремонт 5 колодцев (выравнивание по уровню дороги).

ООО «Перлит-Строй» — тот же самый подрядчик, который получил дорогостоящие контракты на ремонт Ипподромской на общую сумму 530 миллионов рублей. В конце сентября по истечении срока первого этапа ремонта мы инспектировали Ипподромскую и обнаружили, что в некоторых местах там не доложили верхние слои асфальта — полосы просто обрываются. Плюс отсутствует постоянная разметка. Владелец ООО «Перлит-Строй» — Кулиджанян Коля Серожович, известный в городе предприниматель, регулярно получающий заказы от мэрии. Давайте посмотрим, что нам Коля Серожович сделал на Красном проспекте.

Выручка ООО «Перлит-Строй» за 2020 год — 336 миллионов рублей, чистая прибыль — 3,4 миллиона рублей. Победитель торгов по 213 госзакупкам, контракты на общую сумму на 3,4 миллиарда рублей.

Иногда встречаются поперечные трещины

Иногда встречаются поперечные трещины

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Нижняя часть Красного проспекта (от площади Ленина до речки) в этом году не ремонтировалась, поскольку это самая свежая часть и ее состояние еще вполне хорошее. На самой площади Ленина заметны редкие трещины, но в целом всё ровно, без ям и колеи.

Есть плохо заделанные колодцы

Есть плохо заделанные колодцы

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Далее вниз тоже всё неплохо, правда, разметка уже подрастерлась. И есть вот такие некрасивые заплатки вокруг колодцев с перепадом высоты, на которых машина подпрыгивает.

Новый слой асфальта на двух полосах из трех

Новый слой асфальта на двух полосах из трех

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Едем от площади Ленина в сторону Фрунзе. Свежий асфальт уложен на участке от «Сбербанка» на Красном проспекте, 46 до улицы Державина, нанесена новая яркая разметка.

Заметен шов между полосами

Заметен шов между полосами

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Только вот свежий асфальт уложили на двух полосах, правую, автобусную, ремонтировать не стали. И на стыке центральной и правой полос такой вот некрасивый асфальтовый шов, который может разрушаться.

Машины уже накатали колею

Машины уже накатали колею

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Далее ремонт заканчивается и идет старое покрытие, вплоть до конца проспекта. Местами разметки совсем нет, зато легкая колея имеется почти везде. Полосы на Красном проспекте узкие, автомобили не рыскают внутри полосы, а идут след в след. Вот и накатывается такая колея всего за 2–3 года.

Любимая живучая ямка

Любимая живучая ямка

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А вот моя любимая ямка возле «Аллеи ветеранов». В плане ремонта были 5 колодцев, но, видимо, этот остался незамеченным. Его уже закидывали лепешками асфальта, но потом асфальт выбивается и ямка растет. Вероятно, на этот колодец нужен отдельный контракт с космическими технологиями миллионов так на 10.

На подъемах — уже явная колея

На подъемах — уже явная колея

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В обратном направлении также присутствует колея, на участках, где машины идут на подъем, она уже достаточно выраженная. Разметка живет с переменным успехом, то она есть, то ее нет.

Провал на Гагаринской ликвидировать не стали

Провал на Гагаринской ликвидировать не стали

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В районе станции метро Гагаринская есть небольшой, но неприятный провал с некрасивыми заплатками, где машинки подскакивают. Тоже его переделывать не стали: и так сойдет.

На остановках есть конкретные ямы

На остановках есть конкретные ямы

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На некоторых остановках, например «Дом офицеров», встречаются разбитый асфальт вокруг ливневых решеток и откровенные выбитые ямы. Хоть бы лопату щебня туда кинули.

Еще один участок со свежим асфальтом

Еще один участок со свежим асфальтом

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А вот и опять свежий асфальт, он идет от Державина до Ядринцевской. И опять отремонтированы только две полосы, правую трогать не стали.

Хорошего помаленьку

Хорошего помаленьку

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Свежезакатанные полосы обрываются внезапно после Ядринцевской, это выглядит как будто делали-делали, передумали да пошли по домам. Точно так же сделано на Ипподромской — узнаем-узнаем стиль подрядчика «Перлит-Строй». Ну хоть бы дальше до площади эти полосы дотянули.

Впрочем, в целом состояние Красного проспекта можно признать хорошим, не отличным, но хорошим. В городе есть куда более несчастные улицы, которые годами не видят ремонта. Между тем, следующий срок окончания текущих ремонтов в этом году — 25 октября, будут сданы сразу несколько масштабных улиц, не пропустите на НГС.

Почитайте еще о недавнем ремонте проспекта Димитрова, улицы Нарымской и Дачного шоссе, которые образуют магистральный северный ход.

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