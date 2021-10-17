И так сойдет. Смотрим, как починили главную улицу Новосибирска — Красный проспект (кое-где не доложили асфальт)

На этой неделе закончился срок ремонта главной улицы Новосибирска — Красного проспекта. Совсем недавно его капитально реконструировали, но поддерживающий ремонт всё равно потребовался: транспортные потоки велики, полосы узкие — образуется колея. Мы проинспектировали проспект и посмотрели, насколько качественно проведен ремонт и где просто не доделали и бросили — подробности рассказывает Дмитрий Косенко.



Мэрия разместила госзакупку на ремонт Красного проспекта 30 июля, контракт № 3540634607021000032 с компанией «Перлит-Строй» был заключен 24 августа. По сравнению с другими дорожными объектами цена контракта невелика — всего 7 183 701 рубль. Ремонт тут носил локальный характер, в особо критичных местах избавлялись от колеи и настилали верхний слой асфальта. Общая площадь фрезерования и укладки асфальта — 6000 квадратных метров плюс ремонт 5 колодцев (выравнивание по уровню дороги).