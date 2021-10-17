И так сойдет. Смотрим, как починили главную улицу Новосибирска — Красный проспект (кое-где не доложили асфальт)

В Новосибирске проинспектировали Красный проспект после летнего ремонта
На этой неделе закончился срок ремонта главной улицы Новосибирска — Красного проспекта. Совсем недавно его капитально реконструировали, но поддерживающий ремонт всё равно потребовался: транспортные потоки велики, полосы узкие — образуется колея. Мы проинспектировали проспект и посмотрели, насколько качественно проведен ремонт и где просто не доделали и бросили — подробности рассказывает Дмитрий Косенко.
Мэрия разместила госзакупку на ремонт Красного проспекта 30 июля, контракт
ООО «Перлит-Строй» — тот же самый подрядчик, который получил дорогостоящие контракты на ремонт Ипподромской на общую сумму
Выручка ООО «Перлит-Строй» за 2020 год —
Нижняя часть Красного проспекта (от площади Ленина до речки) в этом году не ремонтировалась, поскольку это самая свежая часть и ее состояние еще вполне хорошее. На самой площади Ленина заметны редкие трещины, но в целом всё ровно, без ям и колеи.
Далее вниз тоже всё неплохо, правда, разметка уже подрастерлась. И есть вот такие некрасивые заплатки вокруг колодцев с перепадом высоты, на которых машина подпрыгивает.
Едем от площади Ленина в сторону Фрунзе. Свежий асфальт уложен на участке от «Сбербанка» на Красном проспекте, 46 до улицы Державина, нанесена новая яркая разметка.
Только вот свежий асфальт уложили на двух полосах, правую, автобусную, ремонтировать не стали. И на стыке центральной и правой полос такой вот некрасивый асфальтовый шов, который может разрушаться.
Далее ремонт заканчивается и идет старое покрытие, вплоть до конца проспекта. Местами разметки совсем нет, зато легкая колея имеется почти везде. Полосы на Красном проспекте узкие, автомобили не рыскают внутри полосы, а идут след в след. Вот и накатывается такая колея всего за 2–3 года.
А вот моя любимая ямка возле «Аллеи ветеранов». В плане ремонта были 5 колодцев, но, видимо, этот остался незамеченным. Его уже закидывали лепешками асфальта, но потом асфальт выбивается и ямка растет. Вероятно, на этот колодец нужен отдельный контракт с космическими технологиями миллионов так на 10.
В обратном направлении также присутствует колея, на участках, где машины идут на подъем, она уже достаточно выраженная. Разметка живет с переменным успехом, то она есть, то ее нет.
В районе станции метро Гагаринская есть небольшой, но неприятный провал с некрасивыми заплатками, где машинки подскакивают. Тоже его переделывать не стали: и так сойдет.
На некоторых остановках, например «Дом офицеров», встречаются разбитый асфальт вокруг ливневых решеток и откровенные выбитые ямы. Хоть бы лопату щебня туда кинули.
А вот и опять свежий асфальт, он идет от Державина до Ядринцевской. И опять отремонтированы только две полосы, правую трогать не стали.
Свежезакатанные полосы обрываются внезапно после Ядринцевской, это выглядит как будто делали-делали, передумали да пошли по домам. Точно так же сделано на Ипподромской — узнаем-узнаем стиль подрядчика «Перлит-Строй». Ну хоть бы дальше до площади эти полосы дотянули.
Впрочем, в целом состояние Красного проспекта можно признать хорошим, не отличным, но хорошим. В городе есть куда более несчастные улицы, которые годами не видят ремонта. Между тем, следующий срок окончания текущих ремонтов в этом году — 25 октября, будут сданы сразу несколько масштабных улиц, не пропустите на НГС.
Почитайте еще о недавнем ремонте проспекта Димитрова, улицы Нарымской и Дачного шоссе, которые образуют магистральный северный ход.