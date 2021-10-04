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Дороги для слуг народа. Смотрим, как починили Нарымскую и Дачное шоссе, где ездят Локоть, губернатор и другие шишки

Инспекция трех улиц и трех кольцевых развязок, где ездят боссы Новосибирска

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Отремонтированная Нарымская в районе улицы Галущака, где находится квартира Локтя

Отремонтированная Нарымская в районе улицы Галущака, где находится квартира Локтя

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Продолжаем на НГС проводить «госприемку» новосибирских дорог после ремонта — 1 октября закончился срок реконструкции проспекта Димитрова и улицы Нарымской с тремя кольцевыми развязками. Нарымская вместе с проспектом Димитрова, улицей Жуковского и Дачным шоссе образует магистральный северный ход, по которому ездят всякие шишки: на этом направлении расположены квартиры, резиденции, дома приема, особняки высших руководителей, депутатов, предпринимателей (в общем слуг народа). Также по этой дороге ездит и авторедактор НГС Дмитрий Косенко — конечно, он не против этого ремонта и сейчас расскажет о его качестве.

В прошлых сериях мы задавались вопросом: а почему в этом году дорожный ремонт идет так поздно, под зиму. И вот в мэрии Новосибирска нам ответили, что ремонты эти достались нам как бонус, просто удалось выбить дополнительные деньги. Как только они появились, сразу и начали проводить госзакупки.

— Значительную часть работ пришлось разворачивать в середине и даже в финале летнего ремонтного сезона, так как поздно выделяются средства из вышестоящих бюджетов. Таким образом, проведение закупок во втором полугодии 2021 года и поздний срок окончания работ по контрактам (октябрь 2021 года) обусловлены поздним выделением бюджетного финансирования, — уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Справедливости ради стоит сказать, что в этом году дорожный ремонт просто реально масштабный, в последние годы такого не было. Ремонтируются десятки важнейших улиц. В конце концов это лучше, чем ничего.

— Важно, что в результате усилия мэрии города Новосибирска по взаимодействию с правительством Новосибирской области и Законодательным собранием позволили суммарно привлечь дополнительно 823 миллиона рублей на дорожную отрасль, — подчеркивают в мэрии.

Разметки на проспекте Димитрова нет

Разметки на проспекте Димитрова нет

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Итак, начнем с проспекта Димитрова — окончательно он не готов, несмотря на истекшие сроки. Новый асфальт уложен от улицы Ленина до площади Кондратюка, но не везде есть разметка. Контракт номер 3540634607021000039 по Нарымской и Димитрова был заключен с ООО «ДорСтройФлот», его стоимость 46 481 943 рубля. Компанией владеет предприниматель Никитин Илья Георгиевич, у которого есть еще 3 компании по дорожному ремонту. За 2020 год «ДорСтройФлот» показал выручку в 144,6 миллиона рублей и чистую прибыль в 37,8 миллиона. В портфеле компании 39 госконтрактов на 855 миллионов рублей, в том числе на ремонт других дорог Новосибирска.

Три полосы слева с новым асфальтом, а полоса справа — нет

Три полосы слева с новым асфальтом, а полоса справа — нет

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В некоторых местах на проспекте верхние слои асфальта не на всех полосах.

Перекресток с Вокзальной еще не готов

Перекресток с Вокзальной еще не готов

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Перекресток с Вокзальной магистралью отфрезерован, но не сделан — видимо, это пересечение относится к другому контракту по Вокзальной.

Площадь Кондратюка с асфальтом, но без разметки

Площадь Кондратюка с асфальтом, но без разметки

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От площади Кондратюка, которая тоже отремонтирована, переходим на Нарымскую. Тут уже всё готово — асфальт ровный. Кстати, ремонт трех кольцевых развязок и части Нарымской сделан по второму контракту номер 3540634607021000028, это еще 47 471 330 рублей. Контракт заключен с другим подрядчиком — ООО «СтройСити», которым владеет предприниматель Алиев Техран Алекбер Оглы. У компании 107 госконтрактов на 2 миллиарда рублей и тоже на ремонт других дорог в городе.

На кольце у цирка тоже нет разметки

На кольце у цирка тоже нет разметки

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Хорошая дорога идет до цирка, реконструировано кольцо на площади Лунинцев. При этом на кольце (как и на двух других) нет разметки — вот почему бы ее не сделать, а?

Старый участок Нарымской с колеей

Старый участок Нарымской с колеей

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Затем ремонт внезапно обрывается. Оказывается, они решили делать не всю Нарымскую — участок от цирка до площади Трубникова не тронули. В итоге тут осталась старая дорога с колеей, с многочисленными трещинами, залитыми битумом. Ну в чем логика — делать такую магистральную улицу и оставить плохой участок?

Отремонтированный участок Нарымской с разметкой

Отремонтированный участок Нарымской с разметкой

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Ладно — дальше всё опять хорошо, четкая разметка, 4 полосы в каждую сторону, выделенные полосы для автобусов. Любо-дорого посмотреть.

На улице Плановой другой подрядчик

На улице Плановой другой подрядчик

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Дальше переходим на улицу Плановую, она уже относится к другому контракту другого подрядчика и до сих пор не сделана. Подрядчик этот — ООО «Перлит-Строй», который чинит у нас Ипподромскую. Разметки нет, асфальт местами не уложен. Ну вот почему эту маленькую Плановую нельзя было отдать в контракты по Нарымской?

Дачное шоссе практически готово

Дачное шоссе практически готово

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Тем временем по Жуковке, которую починили в прошлые годы, доезжаем до Дачного шоссе. Официально шоссе еще не сдано, но давайте посмотрим, что там сделали для шишек за 84 миллиона рублей. Дорога идеальная, разметка жирная — сделано на совесть.

Переходы тщательно обозначены

Переходы тщательно обозначены

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Пешеходные переходы со знаками и хорошей бело-желтой разметкой.

Остановки пока без асфальта

Остановки пока без асфальта

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Остановки еще не готовы — асфальт не уложен.

Левое ответвление чинить не стали

Левое ответвление чинить не стали

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В том месте, где Дачное шоссе раздваивается, видим, что участок, уходящий налево, ремонтировать не стали.

Ремонт сделан до «Флоры и Фауны»

Ремонт сделан до «Флоры и Фауны»

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Уходим направо, на основную часть шоссе — оно отремонтировано вплоть до жилого комплекса «Флора и Фауна». Чистота, красота, деревья всякие...

Почитайте подробней про ремонт Ипподромской, на которую выделили более 500 миллионов рублей.

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Дачное шоссеНарымскаяремонтдороги
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