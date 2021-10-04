Дороги для слуг народа. Смотрим, как починили Нарымскую и Дачное шоссе, где ездят Локоть, губернатор и другие шишки

В прошлых сериях мы задавались вопросом: а почему в этом году дорожный ремонт идет так поздно, под зиму. И вот в мэрии Новосибирска нам ответили, что ремонты эти достались нам как бонус, просто удалось выбить дополнительные деньги. Как только они появились, сразу и начали проводить госзакупки.

— Значительную часть работ пришлось разворачивать в середине и даже в финале летнего ремонтного сезона, так как поздно выделяются средства из вышестоящих бюджетов. Таким образом, проведение закупок во втором полугодии 2021 года и поздний срок окончания работ по контрактам (октябрь 2021 года) обусловлены поздним выделением бюджетного финансирования, — уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Справедливости ради стоит сказать, что в этом году дорожный ремонт просто реально масштабный, в последние годы такого не было. Ремонтируются десятки важнейших улиц. В конце концов это лучше, чем ничего.

— Важно, что в результате усилия мэрии города Новосибирска по взаимодействию с правительством Новосибирской области и Законодательным собранием позволили суммарно привлечь дополнительно 823 миллиона рублей на дорожную отрасль, — подчеркивают в мэрии.