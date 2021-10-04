Дороги для слуг народа. Смотрим, как починили Нарымскую и Дачное шоссе, где ездят Локоть, губернатор и другие шишки

Продолжаем на НГС проводить «госприемку» новосибирских дорог после ремонта — 1 октября закончился срок реконструкции проспекта Димитрова и улицы Нарымской с тремя кольцевыми развязками. Нарымская вместе с проспектом Димитрова, улицей Жуковского и Дачным шоссе образует магистральный северный ход, по которому ездят всякие шишки: на этом направлении расположены квартиры, резиденции, дома приема, особняки высших руководителей, депутатов, предпринимателей (в общем слуг народа). Также по этой дороге ездит и авторедактор НГС Дмитрий Косенко — конечно, он не против этого ремонта и сейчас расскажет о его качестве.
В прошлых сериях мы задавались вопросом: а почему в этом году дорожный ремонт идет так поздно, под зиму. И вот в мэрии Новосибирска нам ответили, что ремонты эти достались нам как бонус, просто удалось выбить дополнительные деньги. Как только они появились, сразу и начали проводить госзакупки.
— Значительную часть работ пришлось разворачивать в середине и даже в финале летнего ремонтного сезона, так как поздно выделяются средства из вышестоящих бюджетов. Таким образом, проведение закупок во втором полугодии 2021 года и поздний срок окончания работ по контрактам (октябрь 2021 года) обусловлены поздним выделением бюджетного финансирования, — уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Справедливости ради стоит сказать, что в этом году дорожный ремонт просто реально масштабный, в последние годы такого не было. Ремонтируются десятки важнейших улиц. В конце концов это лучше, чем ничего.
— Важно, что в результате усилия мэрии города Новосибирска по взаимодействию с правительством Новосибирской области и Законодательным собранием позволили суммарно привлечь дополнительно 823 миллиона рублей на дорожную отрасль, — подчеркивают в мэрии.
Итак, начнем с проспекта Димитрова — окончательно он не готов, несмотря на истекшие сроки. Новый асфальт уложен от улицы Ленина до площади Кондратюка, но не везде есть разметка. Контракт номер 3540634607021000039 по Нарымской и Димитрова был заключен с ООО «ДорСтройФлот», его стоимость
В некоторых местах на проспекте верхние слои асфальта не на всех полосах.
Перекресток с Вокзальной магистралью отфрезерован, но не сделан — видимо, это пересечение относится к другому контракту по Вокзальной.
От площади Кондратюка, которая тоже отремонтирована, переходим на Нарымскую. Тут уже всё готово — асфальт ровный. Кстати, ремонт трех кольцевых развязок и части Нарымской сделан по второму контракту номер 3540634607021000028, это еще
Хорошая дорога идет до цирка, реконструировано кольцо на площади Лунинцев. При этом на кольце (как и на двух других) нет разметки — вот почему бы ее не сделать, а?
Затем ремонт внезапно обрывается. Оказывается, они решили делать не всю Нарымскую — участок от цирка до площади Трубникова не тронули. В итоге тут осталась старая дорога с колеей, с многочисленными трещинами, залитыми битумом. Ну в чем логика — делать такую магистральную улицу и оставить плохой участок?
Ладно — дальше всё опять хорошо, четкая разметка, 4 полосы в каждую сторону, выделенные полосы для автобусов. Любо-дорого посмотреть.
Дальше переходим на улицу Плановую, она уже относится к другому контракту другого подрядчика и до сих пор не сделана. Подрядчик этот — ООО «Перлит-Строй», который чинит у нас Ипподромскую. Разметки нет, асфальт местами не уложен. Ну вот почему эту маленькую Плановую нельзя было отдать в контракты по Нарымской?
Тем временем по Жуковке, которую починили в прошлые годы, доезжаем до Дачного шоссе. Официально шоссе еще не сдано, но давайте посмотрим, что там сделали для шишек за 84 миллиона рублей. Дорога идеальная, разметка жирная — сделано на совесть.
Пешеходные переходы со знаками и хорошей бело-желтой разметкой.
Остановки еще не готовы — асфальт не уложен.
В том месте, где Дачное шоссе раздваивается, видим, что участок, уходящий налево, ремонтировать не стали.
Уходим направо, на основную часть шоссе — оно отремонтировано вплоть до жилого комплекса «Флора и Фауна». Чистота, красота, деревья всякие...
Почитайте подробней про ремонт Ипподромской, на которую выделили более 500 миллионов рублей.