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Почему дорожники всё лето ничего не делали, а под осень начали чинить улицы, создавая пробки. Смотрим, что и как уже сделано

На многих дорожных объектах работы еще идут — почему не делали раньше

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До конца ремонта дорог еще ох как далеко

До конца ремонта дорог еще ох как далеко

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В Новосибирске наступила настоящая осень, резко похолодало, пошли затяжные дожди. В то же время на многих дорожных стройках, как говорится, еще конь не валялся — а срок сдачи большинства объектов заканчивается 1 октября, и на днях уже обещают снег. Почему так вышло и какие дороги все-таки уже отремонтировали — подробнее в нашем материале.

На сегодня, рассматривая крупные дорожные объекты, можно говорить о завершении некоторых ремонтных работ в Левобережье — на ул. Петухова и на ул. Сибиряков-Гвардейцев (почти). Но об этом чуть позже, а пока о том, почему все эти работы начались так поздно и выпали на традиционное время усиления сезонных сентябрьских пробок, ведь эти работы еще больше усугубляют ситуацию. Почему дорожники за работу взялись под осень, пытаясь в спешке всё доделать?

А всё просто — мэрия Новосибирска разместила государственные заказы на большинство объектов только в конце июля, а контракты с подрядчиками заключила только в конце августа (как они говорят — «отторговались»). Вот один из наших читателей вопрошает:

— Мэрия опять «проспала» ремонтный сезон дорог, и Нарымскую, и Писарева начали ремонтировать только в сентябре, и всё это совпало с началом учебного года, пробки просто ужасные! Почему мэрия так планирует работы?

Конкретно по Нарымской — госзакупка № 0151300030521000038 на ремонт этой улицы вместе с площадями Кондратюка и Лунинцев была объявлена 23 июля, подрядчика «Стройсити» выбрали 4 августа, контракт с ним на 47 471 330 рублей заключили 16 августа — никто никуда не торопится, как говорится. Крайнюю дату окончания работ мэрия назначила на 1 октября. И так по многим объектам — вместо того чтобы насладиться отремонтированными дорогами в летний период, мы будем их ковырять до октября, а то и до ноября.

Вот закупка № 0151300030521000042 на ремонт улиц Гоголя, Мичурина, Ленина, Каменской и Комсомольского проспекта. Размещена 30 июля, контракт на 96 951 025 рублей с компанией «Стройдор2015» заключен 24 августа, срок исполнения — до 25 октября, когда уже снег может быть вовсю.

То же и с закупкой № 0151300030521000041 на ремонт ул. Кирова и Октябрьской магистрали. Объявили 30 июля, контракт на 124 307 162 рубля с компанией «СТС-Плюс» заключили 23 августа, срок окончания работ поставили на 25 октября.

По несчастному Октябрьскому мосту всё никак не могли сначала проект со сметой сделать, потом «отторговаться». Закупку № 0151300030521000061 разместили аж 3 сентября, правда контракт со «Стройсити» на 43 393 062 рублей заключили относительно быстро, а мэр Локоть, наблюдая жуткие пробищи на мосту из-за ремонта, пообещал всё закончить на этой неделе. Мы направили запрос в мэрию Новосибирска с вопросами о том, почему так поздно объявляются закупки и заключаются контракты, почему выставляются поздние сроки окончания ремонтов.

На Петухова ровный асфальт — пойдет

На Петухова ровный асфальт — пойдет

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А теперь проследуем на ул. Петухова, посмотреть хоть на какие-то готовые результаты дорожного ремонта в Новосибирске. Участок улицы, который реально был в жутком состоянии, починили от пл. Кирова до Хилокской. Три полосы в каждую сторону — починили неплохо, асфальт ровный, разметка четкая, аккуратный бордюрный камень.

Сделаны нормальные развороты через пути

Сделаны нормальные развороты через пути

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Страшные трамвайные рельсы, конечно, остались в прежнем состоянии, но хорошо сделаны все переезды и развороты через рельсы — раньше автомобили с трудом переваливались через разбитые переезды при поворотах и разворотах.

Обозначены остановки автобусов

Обозначены остановки автобусов

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Установлены новые светофоры, нанесена яркая желтая разметка на остановках общественного транспорта.

Сделаны тротуары, газоны и заборы

Сделаны тротуары, газоны и заборы

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Сделаны тротуары и газончики, правда их почему-то не засеяли травкой. Ну и конечно, как без них, без цинковых заборов — вот они, охраняют здоровье пешеходов.

На Сибиряков-Гвардейцев еще нужна разметка

На Сибиряков-Гвардейцев еще нужна разметка

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Практически закончена ул. Сибиряков-Гвардейцев, там докладывают асфальт на кусочке полосы и доделывают бордюрный камень. Ремонт тут — на участке от пл. Кирова до ул. Мира.

Пути выше дороги

Пути выше дороги

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Чтобы автомобили не выезжали на трамвайные пути, здесь установили высокий бордюрный камень, впрочем, наши умельцы всё равно найдут способ, как выскочить на пути.

Состояние путей — жуть

Состояние путей — жуть

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Трамвайные пути — такие же жуткие, асфальт в зоне путей менять не стали. Выглядит, конечно, странно — отличная проезжая часть по краям дороги и срамота в середине.

Фрезерованная дорога на Станиславского

Фрезерованная дорога на Станиславского

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Раз уж мы коснулись Левобережья, зададимся вопросом — а что там с другими магистральными улицами, Титова и Станиславского, где нас пообещали осчастливить выделенными полосами за счет парковочных карманов. А тут не то что конь, тут еще вообще никто не валялся. Проезжая часть отфрезерована и брошена.

Идет ремонт тротуаров

Идет ремонт тротуаров

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Тротуары все как после взрыва, повсюду кучи щебня, песка, мусора, какие-то обломки. Бордюрные камни не сделаны.

Все засыпано щебнем, асфальта нет

Все засыпано щебнем, асфальта нет

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На остановках и тротуарах люди вынуждены ходить по щебню. Ну а что, срок ремонта тут (Титова на 82 миллиона рублей, Станиславского — 135 миллионов) установлен властями до 29 октября, так что пускай эти люди пока потерпят.

Почитайте еще, как ремонтируют Вокзальную магистраль — там сносят почти все парковочные карманы.

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ремонтдороги
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