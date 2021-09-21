Почему дорожники всё лето ничего не делали, а под осень начали чинить улицы, создавая пробки. Смотрим, что и как уже сделано

А всё просто — мэрия Новосибирска разместила государственные заказы на большинство объектов только в конце июля, а контракты с подрядчиками заключила только в конце августа (как они говорят — «отторговались»). Вот один из наших читателей вопрошает:

— Мэрия опять «проспала» ремонтный сезон дорог, и Нарымскую, и Писарева начали ремонтировать только в сентябре, и всё это совпало с началом учебного года, пробки просто ужасные! Почему мэрия так планирует работы?

Конкретно по Нарымской — госзакупка № 0151300030521000038 на ремонт этой улицы вместе с площадями Кондратюка и Лунинцев была объявлена 23 июля, подрядчика «Стройсити» выбрали 4 августа, контракт с ним на 47 471 33 0 рублей заключили 16 августа — никто никуда не торопится, как говорится. Крайнюю дату окончания работ мэрия назначила на 1 октября. И так по многим объектам — вместо того чтобы насладиться отремонтированными дорогами в летний период, мы будем их ковырять до октября, а то и до ноября.