Почему дорожники всё лето ничего не делали, а под осень начали чинить улицы, создавая пробки. Смотрим, что и как уже сделано

В Новосибирске наступила настоящая осень, резко похолодало, пошли затяжные дожди. В то же время на многих дорожных стройках, как говорится, еще конь не валялся — а срок сдачи большинства объектов заканчивается 1 октября, и на днях уже обещают снег. Почему так вышло и какие дороги все-таки уже отремонтировали — подробнее в нашем материале.
На сегодня, рассматривая крупные дорожные объекты, можно говорить о завершении некоторых ремонтных работ в Левобережье — на ул. Петухова и на ул. Сибиряков-Гвардейцев (почти). Но об этом чуть позже, а пока о том, почему все эти работы начались так поздно и выпали на традиционное время усиления сезонных сентябрьских пробок, ведь эти работы еще больше усугубляют ситуацию. Почему дорожники за работу взялись под осень, пытаясь в спешке всё доделать?
А всё просто — мэрия Новосибирска разместила государственные заказы на большинство объектов только в конце июля, а контракты с подрядчиками заключила только в конце августа (как они говорят — «отторговались»). Вот один из наших читателей вопрошает:
— Мэрия опять «проспала» ремонтный сезон дорог, и Нарымскую, и Писарева начали ремонтировать только в сентябре, и всё это совпало с началом учебного года, пробки просто ужасные! Почему мэрия так планирует работы?
Конкретно по Нарымской — госзакупка
Вот закупка № 0151300030521000042 на ремонт улиц Гоголя, Мичурина, Ленина, Каменской и Комсомольского проспекта. Размещена 30 июля, контракт на
То же и с закупкой № 0151300030521000041 на ремонт ул. Кирова и Октябрьской магистрали. Объявили 30 июля, контракт на 1
По несчастному Октябрьскому мосту всё никак не могли сначала проект со сметой сделать, потом «отторговаться». Закупку
А теперь проследуем на ул. Петухова, посмотреть хоть на какие-то готовые результаты дорожного ремонта в Новосибирске. Участок улицы, который реально был в жутком состоянии, починили от пл. Кирова до Хилокской. Три полосы в каждую сторону — починили неплохо, асфальт ровный, разметка четкая, аккуратный бордюрный камень.
Страшные трамвайные рельсы, конечно, остались в прежнем состоянии, но хорошо сделаны все переезды и развороты через рельсы — раньше автомобили с трудом переваливались через разбитые переезды при поворотах и разворотах.
Установлены новые светофоры, нанесена яркая желтая разметка на остановках общественного транспорта.
Сделаны тротуары и газончики, правда их почему-то не засеяли травкой. Ну и конечно, как без них, без цинковых заборов — вот они, охраняют здоровье пешеходов.
Практически закончена ул. Сибиряков-Гвардейцев, там докладывают асфальт на кусочке полосы и доделывают бордюрный камень. Ремонт тут — на участке от пл. Кирова до ул. Мира.
Чтобы автомобили не выезжали на трамвайные пути, здесь установили высокий бордюрный камень, впрочем, наши умельцы всё равно найдут способ, как выскочить на пути.
Трамвайные пути — такие же жуткие, асфальт в зоне путей менять не стали. Выглядит, конечно, странно — отличная проезжая часть по краям дороги и срамота в середине.
Раз уж мы коснулись Левобережья, зададимся вопросом — а что там с другими магистральными улицами, Титова и Станиславского, где нас пообещали осчастливить выделенными полосами за счет парковочных карманов. А тут не то что конь, тут еще вообще никто не валялся. Проезжая часть отфрезерована и брошена.
Тротуары все как после взрыва, повсюду кучи щебня, песка, мусора, какие-то обломки. Бордюрные камни не сделаны.
На остановках и тротуарах люди вынуждены ходить по щебню. Ну а что, срок ремонта тут (Титова на 82 миллиона рублей, Станиславского — 135 миллионов) установлен властями до 29 октября, так что пускай эти люди пока потерпят.
Почитайте еще, как ремонтируют Вокзальную магистраль — там сносят почти все парковочные карманы.