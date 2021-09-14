На Вокзальной магистрали решили оставить несколько парковочных карманов

— Парковочный карман напротив здания № 13 находится перед пересечением Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова, и в случае организации выделенной полосы на данном участке будет нанесена прерывистая линия разметки для обеспечения поворота направо с крайнего правого ряда в сторону площади Кондратюка в соответствии с ПДД. Кроме того, глубина данного парковочного кармана находится в нормативном состоянии. В связи с этим ликвидация парковочного кармана по указанному адресу не требуется. Параллельная парковка напротив здания № 16 на Вокзальной магистрали разрешается в соответствии с ПДД, — пояснили в пресс-центре мэрии на запрос корреспондента НГС.

