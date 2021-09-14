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На Вокзальной магистрали решили оставить несколько парковочных карманов

В мэрии планируют нарисовать на дороге разметку, чтобы на парковку можно было заезжать с выделенной полосы

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Некоторые места для парковки на Вокзальной магистрали после реконструкции всё же останутся

Некоторые места для парковки на Вокзальной магистрали после реконструкции всё же останутся

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Мэрия Новосибирска назвала парковочные карманы на Вокзальной магистрали, которые решили оставить во время реконструкции. Предполагалось, что во время работ с улицы уберут парковки и сделают полосу для общественного транспорта.

После того как ремонт на дороге завершится, оставлять машины можно будет напротив здания по адресу Вокзальная магистраль, 13 и возле бизнес-центра на Вокзальной магистрали, 16.

Парковочные места оставят возле двух зданий

Парковочные места оставят возле двух зданий

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— Парковочный карман напротив здания № 13 находится перед пересечением Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова, и в случае организации выделенной полосы на данном участке будет нанесена прерывистая линия разметки для обеспечения поворота направо с крайнего правого ряда в сторону площади Кондратюка в соответствии с ПДД. Кроме того, глубина данного парковочного кармана находится в нормативном состоянии. В связи с этим ликвидация парковочного кармана по указанному адресу не требуется. Параллельная парковка напротив здания № 16 на Вокзальной магистрали разрешается в соответствии с ПДД, — пояснили в пресс-центре мэрии на запрос корреспондента НГС.

В мэрии также сообщили, что расширение и ликвидация парковочных карманов по улице Станционной сейчас не запланированы, а расширение и ликвидация парковочных карманов по улице Хилокской не предусмотрены.

8 сентября НГС рассказал о начинающейся реконструкции Вокзальной магистрали, улиц Титова и Станиславского в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В мэрии также ранее рассказывали, что такие же работы проведут в 2022 году на некоторых участках улиц Немировича-Данченко, Покрышкина и проспекта Карла Маркса.

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