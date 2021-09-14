На Вокзальной магистрали решили оставить несколько парковочных карманов

Мэрия Новосибирска назвала парковочные карманы на Вокзальной магистрали, которые решили оставить во время реконструкции. Предполагалось, что во время работ с улицы уберут парковки и сделают полосу для общественного транспорта.
После того как ремонт на дороге завершится, оставлять машины можно будет напротив здания по адресу Вокзальная магистраль, 13 и возле бизнес-центра на Вокзальной магистрали, 16.
— Парковочный карман напротив здания
В мэрии также сообщили, что расширение и ликвидация парковочных карманов по улице Станционной сейчас не запланированы, а расширение и ликвидация парковочных карманов по улице Хилокской не предусмотрены.
8 сентября НГС рассказал о начинающейся реконструкции Вокзальной магистрали, улиц Титова и Станиславского в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В мэрии также ранее рассказывали, что такие же работы проведут в 2022 году на некоторых участках улиц Немировича-Данченко, Покрышкина и проспекта Карла Маркса.