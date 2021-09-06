Ватутина и Титова: где еще обещают убрать парковки в 2021 и 2022 годах — публикуем схему

Мэрия Новосибирска назвала дороги, на которых в ближайшие два года уберут парковки и сделают выделенные полосы для общественного транспорта.

В этом году под программу попали четыре улицы: Вокзальная магистраль, часть улиц Титова, Станиславского и Ватутина.



— В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводится ремонт улиц Ватутина, улиц Титова, улиц Станиславского и Вокзальной магистрали, предполагающий обустройство выделенных полос с ликвидацией в соответствии с пунктом 8.2.3. СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» парковочных карманов, — рассказали в мэрии Новосибирска.