Ватутина и Титова: где еще обещают убрать парковки в 2021 и 2022 годах — публикуем схему

В Новосибирске планируют убрать парковки на семи улицах
Мэрия Новосибирска назвала дороги, на которых в ближайшие два года уберут парковки и сделают выделенные полосы для общественного транспорта.
В этом году под программу попали четыре улицы: Вокзальная магистраль, часть улиц Титова, Станиславского и Ватутина.
— В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводится ремонт улиц Ватутина, улиц Титова, улиц Станиславского и Вокзальной магистрали, предполагающий обустройство выделенных полос с ликвидацией в соответствии с пунктом 8.2.3. СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» парковочных карманов, — рассказали в мэрии Новосибирска.
Сейчас в мэрии города предполагают, что в 2022 году такие же работы проведут на некоторых участках улиц Немировича-Данченко и Покрышкина и проспекте Карла Маркса.
До 2030 года в департаменте транспорта планируют обустроить 74,3 км выделенных полос для общественного транспорта. Такой план рассматривается и комплексной схемой организации дорожного движения города Новосибирска на 2020–2034 годы.
Почему ликвидация парковочных мест на Вокзальной магистрали не лучшая идея, в авторской колонке разбирала Татьяна Иваненко, директор Сибирского центра содействия архитектуре.