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На Вокзальной магистрали уберут все парковки и сделают выделенку для автобусов

В мэрии Новосибирска признают, что кому-то решение покажется неудобным, но обещают, что пробок станет меньше

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Работы здесь начались в августе

Работы здесь начались в августе

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На Вокзальной магистрали в Новосибирске ликвидируют парковки

Власти пожертвуют парковками на одной из главных дорог Новосибирска ради выделенной полосы для общественного транспорта. В мэрии считают, что это уменьшит пробки.

— Вдоль Вокзальной магистрали будут ликвидированы все парковки в пользу выделенной полосы для движения общественного транспорта. Кому-то это покажется неудобным, но припаркованные автомобили, порой в два ряда, создают существенные помехи проезду транспорта. Наши расчеты показывают, что ликвидация парковок положительно скажется на трафике и пробок станет меньше, — заявил мэр Анатолий Локоть.

Ремонт Вокзальной магистрали ведут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его начали в августе. Планируется выполнить фрезерование, заменить бортовые камни, отремонтировать ливневки и тротуары на участке от улицы Орджоникидзе до Ленина.

Мэр Новосибирска также отметил, что дорожный ремонт в городе продолжается. На участках с невысокой интенсивностью движения работы ведутся в круглосуточном режиме, на остальных — ночью. На сегодня завершено 14 объектов из 45 запланированных. Стоимость работ оценили в 121 миллион рублей, подрядчиком стала компания «Роад».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Роад» зарегистрировано в декабре 2008 года. Учредитель и директор фирмы — Сергей Котенко. Основной вид деятельности «Роад» — строительство дорог и автомагистралей. Выручка фирмы в 2020 году составила 131 млн рублей, чистая прибыль — 17,8 млн. В этом году компания выиграла два аукциона на ремонт дорог, которые объявляло Управление дорожного строительства Новосибирска. Их цена составила 192 млн рублей.

Ремонт Вокзальной магистрали планируют завершить до 25 сентября.

Ранее правительство Новосибирской области выделило дополнительные 280 млн рублей на ремонт дорог в Новосибирске. Посмотрите в фоторепортаже НГС, какие улицы изменятся в ближайшее время.

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Вокзальная магистральЦентральный районремонт дорог
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