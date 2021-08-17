На Вокзальной магистрали уберут все парковки и сделают выделенку для автобусов

На Вокзальной магистрали в Новосибирске ликвидируют парковки
Власти пожертвуют парковками на одной из главных дорог Новосибирска ради выделенной полосы для общественного транспорта. В мэрии считают, что это уменьшит пробки.
— Вдоль Вокзальной магистрали будут ликвидированы все парковки в пользу выделенной полосы для движения общественного транспорта. Кому-то это покажется неудобным, но припаркованные автомобили, порой в два ряда, создают существенные помехи проезду транспорта. Наши расчеты показывают, что ликвидация парковок положительно скажется на трафике и пробок станет меньше, — заявил мэр Анатолий Локоть.
Ремонт Вокзальной магистрали ведут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его начали в августе. Планируется выполнить фрезерование, заменить бортовые камни, отремонтировать ливневки и тротуары на участке от улицы Орджоникидзе до Ленина.
Мэр Новосибирска также отметил, что дорожный ремонт в городе продолжается. На участках с невысокой интенсивностью движения работы ведутся в круглосуточном режиме, на остальных — ночью. На сегодня завершено 14 объектов из 45 запланированных. Стоимость работ оценили в 121 миллион рублей, подрядчиком стала компания «Роад».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Роад» зарегистрировано в декабре 2008 года. Учредитель и директор фирмы — Сергей Котенко. Основной вид деятельности «Роад» — строительство дорог и автомагистралей. Выручка фирмы в 2020 году составила
Ремонт Вокзальной магистрали планируют завершить до
Ранее правительство Новосибирской области выделило дополнительные