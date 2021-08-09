Куда закопают 280 млн? Мы проверили 10 улиц, на которые губернатор выделил деньги (ищите в списке свою)

В середине июля правительство Новосибирской области сообщило, что выделяет из резервного фонда дополнительные 280 миллионов рублей на ремонт дорог в столице региона. Были названы 10 улиц, на которых пройдет ремонт по отдельным участкам. Мы узнали, что это за дороги и участки, в каком состоянии они сейчас и требуется ли им ремонт (а осенью проверим, как дорожники починили эти улицы). Подробнее — в рассказе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Итак, дополнительные 10 участков, которые по решению областных властей в этом году должны привести в божеский вид. Все они на правом берегу и почти все — ключевые магистрали.

