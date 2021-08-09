Куда закопают 280 млн? Мы проверили 10 улиц, на которые губернатор выделил деньги (ищите в списке свою)

На ремонт 10 улиц в Новосибирске решили потратить 280 млн рублей
В середине июля правительство Новосибирской области сообщило, что выделяет из резервного фонда дополнительные 280 миллионов рублей на ремонт дорог в столице региона. Были названы 10 улиц, на которых пройдет ремонт по отдельным участкам. Мы узнали, что это за дороги и участки, в каком состоянии они сейчас и требуется ли им ремонт (а осенью проверим, как дорожники починили эти улицы). Подробнее — в рассказе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Итак, дополнительные 10 участков, которые по решению областных властей в этом году должны привести в божеский вид. Все они на правом берегу и почти все — ключевые магистрали.
Октябрьская магистраль от ул. Кирова до Красного проспекта
В целом состояние этой 8-полосной магистрали удовлетворительное — нет ни глубокой колеи, ни откровенных ям. Но асфальт потрескавшийся, местами выщербленный, плоскость дороги уже далеко не ровная.
Негоже пребывать в таком состоянии дороге, которая вплотную примыкает к парадному Красному проспекту, недавно капитально отремонтированному. Тут потребуются фрезерование, укладка новых слоев асфальта, нанесение новой разметки.
Ул. Кирова от Октябрьской магистрали до ул. Бориса Богаткова
Октябрьская магистраль плавно перетекает в ул. Кирова — вместе они образуют единый 8-полосный магистральный ход от самого центра до ГПНТБ. Состояние Кирова примерно такое же — местами трещины, впадины. На некоторых можно хорошо подскочить.
Ул. Плановая от ул. Дуси Ковальчук до ул. Жуковского
Это полностью вся Плановая — небольшой отрезок длиной полкилометра от Дуси Ковальчук до зоопарка. Улица входит в состав магистрального хода из центра до Дачного шоссе, где живут важные люди (Нарымская — Плановая — Жуковского — 1-е Мочищенское шоссе).
Негоже уважаемым людям запинаться на ямах и провалах, которые тут имеются. Еще бы и Нарымскую тогда отремонтировали.
Ул. Богдана Хмельницкого от ул. Дуси Ковальчук до ул. Учительской
На Богдашке провалов в асфальте нет, но есть хаотичные трещины и выбоины — качество дорожного покрытия неравномерное. Допустим, левая полоса в сторону центра еще нормальная, а правая — уже «умирает».
В середине дороги трамвайные пути с плиткой, которая уже давно потрескалась и начала проваливаться. Особенно плохо на перекрестках с перпендикулярными улицами — плитка совсем осела, оголив рельсы, через которые машины пробираются с трудом.
Ул. Гоголя от ул. Челюскинцев до ул. Мичурина
Гоголя на этом участке находится в неплохом состоянии — так, местами поперечные трещины и легкая колейность. Но ее включили в список «счастливчиков» — все-таки центровая 8-полосная магистраль, примыкающая к Красному проспекту.
Ул. Кошурникова от ул. Гоголя до пр. Дзержинского
Этот участок — продолжение магистрального хода по Гоголя из центра в Дзержинский район. Дорога вполне сносная, хотя местами профиль покрытия неровный, машину может подбрасывать.
Ул. Мичурина от ул. Ядринцевской до ул. Орджоникидзе
Небольшой участок прямо перед Оперным театром возле отеля «Марриотт». Тут у нас многочисленные трещины, покосившиеся крышки колодцев, провалы в асфальте. Не надо всё это видеть многоуважаемым гостям «Марриотта».
Ул. Каменская от Октябрьской магистрали до ул. Фрунзе
Едем по этой односторонней улице в противоположную сторону — наблюдаем заплатки-последствия ямочного ремонта, трещины, легкую колейность, кривые решетки ливневой канализации. Разметка почти стерлась.
Комсомольский проспект от ул. Федора Ивачева до ул. Ленина
Тихое спокойное место в центре города без особого трафика, но и тут решили навести порядок. Самое проблемное место было на пересечении проспекта с ул. Шамшурина — с провалами и торчащими люками. Сейчас тут новый асфальт, люки уже не торчат, но работы еще до конца не доделаны. Потом возьмутся и за основную часть проспекта с трещинами и выбоинами.
Ул. Ленина от пл. Ленина до пр. Димитрова
Ну и наша любимая улица Ленина, ведущая к НГСику. Уже и не помню, когда ремонтировали ее самые проблемные участки в районе Советской и Урицкого. Местами пробивается старая булыжная мостовая — это, конечно, аутентично, но пусть лучше будет ровный асфальт. Либо снимайте асфальт полностью и делайте историческую мостовую.
Как уточнили в мэрии Новосибирска, все указанные дороги должны быть отремонтированы в текущем строительном сезоне 2021 года. В ближайшее время будут объявлены конкурсы на выполнение дорожных работ. Хорошо бы, а то за окнами уже август, а на этих улицах еще конь не валялся.
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