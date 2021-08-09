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Тема дняПочему в Новосибирске пахнет? И когда уйдет вонь?

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Куда закопают 280 млн? Мы проверили 10 улиц, на которые губернатор выделил деньги (ищите в списке свою)

В Новосибирске отремонтируют несколько улиц — изучаем их состояние до ремонта

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Ремонт на дополнительных улицах еще не начинался

Ремонт на дополнительных улицах еще не начинался

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На ремонт 10 улиц в Новосибирске решили потратить 280 млн рублей

В середине июля правительство Новосибирской области сообщило, что выделяет из резервного фонда дополнительные 280 миллионов рублей на ремонт дорог в столице региона. Были названы 10 улиц, на которых пройдет ремонт по отдельным участкам. Мы узнали, что это за дороги и участки, в каком состоянии они сейчас и требуется ли им ремонт (а осенью проверим, как дорожники починили эти улицы). Подробнее — в рассказе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Итак, дополнительные 10 участков, которые по решению областных властей в этом году должны привести в божеский вид. Все они на правом берегу и почти все — ключевые магистрали.

Октябрьская магистраль от ул. Кирова до Красного проспекта


Октябрьская магистраль возле площади Ленина

Октябрьская магистраль возле площади Ленина

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В целом состояние этой 8-полосной магистрали удовлетворительное — нет ни глубокой колеи, ни откровенных ям. Но асфальт потрескавшийся, местами выщербленный, плоскость дороги уже далеко не ровная.

Ездить можно, но местами потряхивает

Ездить можно, но местами потряхивает

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Негоже пребывать в таком состоянии дороге, которая вплотную примыкает к парадному Красному проспекту, недавно капитально отремонтированному. Тут потребуются фрезерование, укладка новых слоев асфальта, нанесение новой разметки.

Ул. Кирова от Октябрьской магистрали до ул. Бориса Богаткова


Трещин тут стало много — колеса стучат на них

Трещин тут стало много — колеса стучат на них

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Октябрьская магистраль плавно перетекает в ул. Кирова — вместе они образуют единый 8-полосный магистральный ход от самого центра до ГПНТБ. Состояние Кирова примерно такое же — местами трещины, впадины. На некоторых можно хорошо подскочить.

Ул. Плановая от ул. Дуси Ковальчук до ул. Жуковского


По Плановой ездят кортежи важных людей

По Плановой ездят кортежи важных людей

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Это полностью вся Плановая — небольшой отрезок длиной полкилометра от Дуси Ковальчук до зоопарка. Улица входит в состав магистрального хода из центра до Дачного шоссе, где живут важные люди (Нарымская — Плановая — Жуковского — 1-е Мочищенское шоссе).

Досадный провал и кривой люк

Досадный провал и кривой люк

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Негоже уважаемым людям запинаться на ямах и провалах, которые тут имеются. Еще бы и Нарымскую тогда отремонтировали.

Ул. Богдана Хмельницкого от ул. Дуси Ковальчук до ул. Учительской


Слева легкая колея, справа выбоины

Слева легкая колея, справа выбоины

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На Богдашке провалов в асфальте нет, но есть хаотичные трещины и выбоины — качество дорожного покрытия неравномерное. Допустим, левая полоса в сторону центра еще нормальная, а правая — уже «умирает».

Переезды через пути разбиты

Переезды через пути разбиты

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В середине дороги трамвайные пути с плиткой, которая уже давно потрескалась и начала проваливаться. Особенно плохо на перекрестках с перпендикулярными улицами — плитка совсем осела, оголив рельсы, через которые машины пробираются с трудом.

Ул. Гоголя от ул. Челюскинцев до ул. Мичурина


На Гоголя нужно убрать трещины

На Гоголя нужно убрать трещины

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Гоголя на этом участке находится в неплохом состоянии — так, местами поперечные трещины и легкая колейность. Но ее включили в список «счастливчиков» — все-таки центровая 8-полосная магистраль, примыкающая к Красному проспекту.

Ул. Кошурникова от ул. Гоголя до пр. Дзержинского


Необходимо выровнять профиль

Необходимо выровнять профиль

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Этот участок — продолжение магистрального хода по Гоголя из центра в Дзержинский район. Дорога вполне сносная, хотя местами профиль покрытия неровный, машину может подбрасывать.

Ул. Мичурина от ул. Ядринцевской до ул. Орджоникидзе


Мичурина откровенно плохая

Мичурина откровенно плохая

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Небольшой участок прямо перед Оперным театром возле отеля «Марриотт». Тут у нас многочисленные трещины, покосившиеся крышки колодцев, провалы в асфальте. Не надо всё это видеть многоуважаемым гостям «Марриотта».

Ул. Каменская от Октябрьской магистрали до ул. Фрунзе

На Каменской всегда много машин

На Каменской всегда много машин

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Едем по этой односторонней улице в противоположную сторону — наблюдаем заплатки-последствия ямочного ремонта, трещины, легкую колейность, кривые решетки ливневой канализации. Разметка почти стерлась.

Комсомольский проспект от ул. Федора Ивачева до ул. Ленина

Здесь уже разобрались с торчащими люками

Здесь уже разобрались с торчащими люками

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Тихое спокойное место в центре города без особого трафика, но и тут решили навести порядок. Самое проблемное место было на пересечении проспекта с ул. Шамшурина — с провалами и торчащими люками. Сейчас тут новый асфальт, люки уже не торчат, но работы еще до конца не доделаны. Потом возьмутся и за основную часть проспекта с трещинами и выбоинами.

Ул. Ленина от пл. Ленина до пр. Димитрова

Этой булыжной мостовой на Ленина — 100 лет

Этой булыжной мостовой на Ленина — 100 лет

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Ну и наша любимая улица Ленина, ведущая к НГСику. Уже и не помню, когда ремонтировали ее самые проблемные участки в районе Советской и Урицкого. Местами пробивается старая булыжная мостовая — это, конечно, аутентично, но пусть лучше будет ровный асфальт. Либо снимайте асфальт полностью и делайте историческую мостовую.

Как уточнили в мэрии Новосибирска, все указанные дороги должны быть отремонтированы в текущем строительном сезоне 2021 года. В ближайшее время будут объявлены конкурсы на выполнение дорожных работ. Хорошо бы, а то за окнами уже август, а на этих улицах еще конь не валялся.

Почитайте еще, в какую сумму оценили ремонт Октябрьского моста, который затянется на целых 5 лет.

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