На Вокзальной магистрали исчезло 120 деревьев и убирают 180 парковок. Эксперт наглядно показала, как сделать лучше

Резать, не дожидаясь перитонита, — так решили в департаменте транспорта. Ну и натурально, режут бодро, ибо погоды позволяют. Бесконечно уважаемые мной Вячеслав Ашурков и Михаил Мезенцев (руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России и эксперт дорожной инспекции ОНФ. — Прим. ред.) после ночных замеров ширины проезжей части улицы, сделали неожиданное предложение «вернуть всё как было», хотя здравый смысл подсказывает совсем другие варианты.

И с этого места поподробнее. В ликвидации парковочных мест нет ничего хорошего, особенно если ничего не предложено взамен. Однако при более пристальном взгляде на спутниковый снимок выясняется, что с тех пор, как на Вокзальной Магистрали начали делать парковочные карманы, а также ставить рекламные щиты, с улицы исчезло 120 деревьев, а это более половины всех крупномеров, высаженных первым рядом вдоль бордюров. При этом по результатам измерений обнаружилось, что избыточная ширина проезжей части составляет 3,5 м (с каждой стороны по 1,75 м). Эта избыточная ширина остается никак не задействованной, при этом известно, что избыточная ширина полос провоцирует ДТП разной степени тяжести (на более широкой улице всегда есть желание ехать быстрее).

