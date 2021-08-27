На Вокзальной магистрали исчезло 120 деревьев и убирают 180 парковок. Эксперт наглядно показала, как сделать лучше

Новосибирцы предложили сделать на Вокзальной магистрали продольную парковку
На Вокзальной магистрали уберут все парковки и сделают выделенку для автобусов. «Кому-то это покажется неудобным, но припаркованные автомобили, порой в два ряда, создают существенные помехи проезду транспорта. Наши расчеты показывают, что ликвидация парковок положительно скажется на трафике и пробок станет меньше», — заявил мэр Анатолий Локоть. Однако не все разделяют эту точку зрения. Почему — в авторской колонке Татьяны Иваненко, директора Сибирского центра содействия архитектуре.
Заседание продолжается! И, как видите, господа присяжные заседатели, лед тронулся — Вокзальная Магистраль попала «под ремонт» автомобильных дорог общего пользования. В результате этого ремонта с улицы будут убраны 180 парковочных мест для легковых автомобилей. Пятнадцать мест возле дома по адресу Вокзальная Магистраль,13 согласно проекту останутся (видимо, самый влиятельный чел на улице базируется именно там).
Резать, не дожидаясь перитонита, — так решили в департаменте транспорта. Ну и натурально, режут бодро, ибо погоды позволяют. Бесконечно уважаемые мной Вячеслав Ашурков и Михаил Мезенцев (руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России и эксперт дорожной инспекции ОНФ. — Прим. ред.) после ночных замеров ширины проезжей части улицы, сделали неожиданное предложение «вернуть всё как было», хотя здравый смысл подсказывает совсем другие варианты.
И с этого места поподробнее. В ликвидации парковочных мест нет ничего хорошего, особенно если ничего не предложено взамен. Однако при более пристальном взгляде на спутниковый снимок выясняется, что с тех пор, как на Вокзальной Магистрали начали делать парковочные карманы, а также ставить рекламные щиты, с улицы исчезло 120 деревьев, а это более половины всех крупномеров, высаженных первым рядом вдоль бордюров. При этом по результатам измерений обнаружилось, что избыточная ширина проезжей части составляет 3,5 м (с каждой стороны по 1,75 м). Эта избыточная ширина остается никак не задействованной, при этом известно, что избыточная ширина полос провоцирует ДТП разной степени тяжести (на более широкой улице всегда есть желание ехать быстрее).
В условиях дефицита пространства и ценности городской земли в центре, нельзя игнорировать избыточные метры, ничем их не занимая. Конечно, скажут мне, это ремонт, а не реконструкция, поэтому никаких принципиальных изменений на улице быть не может. Ну и, как водится, денег нет. Но, как выясняется, они особо и не нужны — необходимые преобразования можно сделать в рамках ремонта и без удорожания.
Освободившиеся 3,5 метра профиля улицы можно использовать по-разному. Вариант первый — сделать на проезжей части велополосу между тротуаром и полосой общественного транспорта. Без каких-либо специальных усилий и затрат в центре города может появиться 2,5 км велополосы. Для тех, кто считает, что зимой она будет простаивать, хочу уточнить, что ее можно использовать для временного складирования снега при уборке улицы в зимний период. Для этого нужно будет убрать ограничители движения (болларды) или вообще обойтись разметкой.
Во втором случае, который мне кажется более отвечающим запросам горожан, избыток ширины можно использовать для организации продольной парковки, правда только с одной стороны улицы. А велодорожка без ущерба для пешеходов помещается на довольно широком тротуаре. И в первом, и во втором варианте озеленение может и должно быть восстановлено. Место под парковку обозначается разметкой и дорожными знаками, место для остановки общественного транспорта оформляется как «антикарман».
Ремонт Вокзальной магистрали власти планировали завершить до 25 сентября. В районе площади Ленина на этой магистрали появится променад с зеленой зоной, необычными скамейками и светящимся потолком — мы показывали, какой будет новая пешеходная зона. Через дорогу ремонт фасада делает магазин Max Mara — владелец франшизы хочет добавить озеленение возле пешеходной зоны и, возможно, поставить скамейки.
История Вокзальной магистрали начинается, конечно, с вокзала Новосибирск-Главный — почитайте и посмотрите интересный исторический фоторепортаж Лизы Пичугиной о том, почему пришлось взрывать первые фундаменты вокзала, как появилась уникальная остекленная арка в центре здания, на что жаловались иностранные инженеры при строительстве и как проект стал причиной гибели архитектора.
Вокзальная магистраль — не единственная оживленная улица, где власти решили убрать парковки — жители левого берега уже пожаловались в НГС, что на улице Станиславского также ликвидируют парковочные карманы.
Ранее правительство Новосибирской области выделило дополнительные 280 млн рублей на ремонт дорог в Новосибирске. Посмотрите в фоторепортаже НГС, какие улицы изменятся в ближайшее время.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции