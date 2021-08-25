Жителей Левого берега заставили делать крюк через Речной, чтобы заехать на Горский. И запретили им парковку

А на улице Станиславского теперь нельзя будет парковаться — сейчас здесь меняют асфальт и ликвидируют парковочные карманы возле многочисленных аптек, кафе и магазинов. А всё потому, что власти решили сделать тут выделенные полосы для автобусов.

— Необходимо пересмотреть систему парковочных карманов, которые были организованы хаотично, а их глубина не позволяет полностью спрятать машину, и они частично перекрывают проезжую часть. Принято решение при ремонте улиц Титова и Станиславского убрать парковки и обустроить выделенные полосы на всем протяжении этих улиц. По мнению специалистов, это окажет решающее значение в ликвидации пробок и улучшит положение общественного транспорта, — ранее говорил мэр Анатолий Локоть.