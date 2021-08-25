Жителей Левого берега заставили делать крюк через Речной, чтобы заехать на Горский. И запретили им парковку

Жителей Горского жилмассива заставили делать крюк через Речной вокзал
На Левом берегу Новосибирска вовсю идут дорожные работы — в частности реконструируется площадь Лыщинского и капитально ремонтируется улица Станиславского. Дороги должны стать качественней, их пропускная способность увеличится, но уже сейчас жители Левобережья жалуются на проблемы, которые уже появились или должны появиться — это ликвидация парковок и сплошная разметка, заставляющая делать крюк через Речной вокзал по Октябрьскому мосту. Подробнее — в материале НГС.
На площади Лыщинского в районе стройки Ледового дворца идут масштабные работы — проезжая часть серьезно расширяется, укладывается новый асфальт, ставятся новые светофоры и дорожные знаки. В том числе и меняется разметка — это не понравилось местным жителям, которые заезжают с Левого берега к домам на Горском жилмассиве.
— Нанесли двойную сплошную линию разметки на ул. Блюхера от перекрестка ул. Блюхера и ул. Котовского до Коммунального моста. Теперь официально закрыт заезд с Левого берега к домам по адресам ул. Стартовая, 1, 3, 4 и ул. м/р Горский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 11. Ранее с Левого берега невозможно было подъехать, не нарушив правил (сквозной проезд по жилой зоне), к домам по ул. Стартовая, 1, 2, 4 и ул. м/р Горский, 8, 8а, 10, 11. Теперь мы будем вынуждены пересекать двойную сплошную либо заезжать с Левого берега через Речной вокзал, — пожаловались в редакцию НГС местные жители.
Эта разметка оранжевого цвета — она временная. Двойная сплошная действительно по всему участку улицы Блюхера, разрывов нет. Некоторые водители разворачиваются вот в этом маленьком разрыве возле зебры, но вряд ли можно считать это законным — ведь это фактически разворот на переходе, он запрещен.
А некоторые автомобилисты выезжают и заезжают во дворы через двойную сплошную разметку.
Остается только один путь для тех, кто едет с Левого берега, — на пересечении Блюхера и Котовского поехать вниз и попытаться пробраться к своим домам через дворы. Только вот по закону такие маневры тоже запрещены — это называется сквозной проезд через жилую зону или дворовую территорию, штраф 1500 рублей.
Пункт 17.2 ПДД. В жилой зоне запрещается сквозное движение механических транспортных средств.
Пункт 17.4 ПДД. Требования данного раздела распространяются также и на дворовые территории.
В приемной Управления дорожного строительства мэрии Новосибирска подтвердили, что сплошная разметка является временной, до окончания работ в октябре.
— На время ремонта, это временная разметка на период работы. Убирают парковочные места, ремонтируют тротуары. Окончание — сентябрь 2021 года, — уточнили в управлении дорожного строительства.
А на улице Станиславского теперь нельзя будет парковаться — сейчас здесь меняют асфальт и ликвидируют парковочные карманы возле многочисленных аптек, кафе и магазинов. А всё потому, что власти решили сделать тут выделенные полосы для автобусов.
— Необходимо пересмотреть систему парковочных карманов, которые были организованы хаотично, а их глубина не позволяет полностью спрятать машину, и они частично перекрывают проезжую часть. Принято решение при ремонте улиц Титова и Станиславского убрать парковки и обустроить выделенные полосы на всем протяжении этих улиц. По мнению специалистов, это окажет решающее значение в ликвидации пробок и улучшит положение общественного транспорта, — ранее говорил мэр Анатолий Локоть.
— По обеим сторонам улицы Станиславского закатали парковки при тотальном ремонте. От площади Труда и до площади Станиславского. Парковочные карманы делались собственниками нежилых помещений за свой счет. По улице Станиславского расположены аптеки, банки, магазины, Дом детского творчества, библиотеки, онкологическая и стоматологическая клиники. Как быть, как подъехать? Инфраструктура налаживалась годами. Ради чего всё это нарушили? Места для платных стоянок нет. Что за ненависть к автомобилям и людям? — пишут наши читатели.
Подрядчик этих строительных работ — компания ООО «Новосибдорстрой» (выручка за 2020 год — 228,3 млн рублей, чистая прибыль — 8,9 млн рублей). Ее директор Намиг Джаббар Оглы Магамедов подтвердил нам, что ликвидации подлежат все парковочные карманы.
— Нет, парковаться нельзя будет, там автобусы будут ездить, — отметил дорожник.
Даже не надо ставить запрещающие знаки — выделенная полоса сама по себе предполагает запрет не только парковки, но и остановки — далеко не везде можно будет посадить / высадить пассажиров.
Пункт 18.2 ПДД. На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаками 5.11.1, 5.13.1, 5.13.2 и 5.14, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе. Если эта полоса отделена от остальной проезжей части прерывистой линией разметки, то при поворотах транспортные средства должны перестраиваться на нее. Разрешается также в таких местах заезжать на эту полосу при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части при условии, что это не создает помех маршрутным транспортным средствам.
Из самой мэрии Новосибирска пришел ответ, не позволяющий понять, будут ли на Станиславского установлены дополнительные знаки запрета парковки: «Все мероприятия выполняются в соответствии с принятыми проектными решениями. Технические средства регулирования дорожного движения по окончании работ будут установлены в соответствии с проектом организации дорожного движения».
Также не объяснены причины нанесения сплошной разметки на Блюхера: «По ул. Блюхера на участке от ул. Котовского до ул. Лыщинского нанесена осевая линия разметки в соответствии с п. 6.2.5 ГОСТ Р 52289–2019».
Указанный пункт ГОСТа просто говорит нам о том, что сплошную разметку «применяют для разделения транспортных потоков противоположных направлений на участках дорог, имеющих четыре и более полосы движения в обоих направлениях». Что не исключает использования разрывов в разметке.
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