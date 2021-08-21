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Водители прорвали ограждение на зеленом участке у Речного вокзала и снова уничтожают его (смотрите фото)

На участке появилось ограждение, но оно не помогает. Впрочем, у мэрии Новосибирска есть идея, как это исправить

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Водители уже спустя несколько дней порвали сетку-забор и продолжили парковаться там, где привыкли

Водители уже спустя несколько дней порвали сетку-забор и продолжили парковаться там, где привыкли

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Водители паркуются у Речного вокзала вопреки решению мэрии Новосибирска

На этой неделе мы публиковали статью, как толпы водителей-нарушителей за один год уничтожили маленький зеленый квартал возле отеля «Ривер Парк». После запроса НГС мэрия Новосибирска поставила нечто вроде заграждения, чтобы машины не заезжали на газон — но его уже прорвали. Между тем у властей появились планы включить этот участок в комплекс Михайловской набережной — подробнее в нашем материале.

Положение участка

Положение участка

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Читатели НГС с мая бьют тревогу из-за того, что десятки автомобилей ежедневно уничтожают большой зеленый участок между отелем «Ривер Парк» и улицей Обской. Мы побывали на месте и убедились, что машины действительно внаглую паркуются на газонах, а кто-то даже сделал удобные заезды через бордюры.

Участок огорожен частично

Участок огорожен частично

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НГС направил запрос в мэрию и выяснил, что сейчас этот участок с кадастровым номером 54:35:074455:75 принадлежит городу, его статус — «земельные участки (территории) общего пользования (12.0) — объекты благоустройства территории». То есть это для парков, скверов и прочего благоустройства. После запроса администрация Октябрьского района поставила ограждение на участке в надежде прекратить безобразие.

Прежнее место заезда с примятым забором

Прежнее место заезда с примятым забором

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Мы вновь побывали здесь и увидели это ограждение — небольшой оранжевый пластиковый заборчик на хлипких опорах. Огорожена далеко не вся территория, а только ее часть, преимущественно со стороны отеля и строящегося ЖК. И видно, что водители уже прорываются через ограждение и вновь паркуются на газоне — фрагменты забора сорваны или примяты.

Стоянка на другом газоне, выше

Стоянка на другом газоне, выше

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Часть машин припаркована на другом газоне — это территория выше, между Обской и Большевистской. Тут всё раскатано до земли, свободных мест практически нет.

Начали уничтожать новые участки травы

Начали уничтожать новые участки травы

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В мэрии сейчас решают, как спасти землю: вице-мэр Анна Терешкова считает, что участок надо сделать частью комплекса Михайловской набережной, которую недавно отремонтировали.

Возможно, часть земли отдадут под парковку

Возможно, часть земли отдадут под парковку

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— Изначально это была территория спортивной зоны. Мы посоветовались и решили, что территория сильно перегружена и надо забирать участок под благоустройство, под Михайловскую набережную. Пока еще юридически это не Михайловская набережная, но мы подали документы на присоединение, — говорит Анна Терешкова.

В планах — обустроить территорию, сделать всё красиво — возможно, часть земли отдать все-таки под цивилизованную парковку, ведь встать в этом месте очень сложно. Сроки пока не называются. Кстати, при опросе в предыдущей статье 45% читателей выбрали пункт «Отдать под официальную парковку, и так мест не хватает».

— Там будет, скорее всего, разбит какой-то сквер, мы сейчас думаем, как это правильно сделать. На той территории, конечно, не хватает еще и парковок. Мы понимаем, что надо найти какой-то компромисс, но это уже будут работать наши архитекторы, — заключает Анна Терешкова.

Посмотрите еще, как содержатся городские парковки в самом центре города (ответ — никак).

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ПДДгазонпарковка
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