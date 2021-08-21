Водители прорвали ограждение на зеленом участке у Речного вокзала и снова уничтожают его (смотрите фото)

— Изначально это была территория спортивной зоны. Мы посоветовались и решили, что территория сильно перегружена и надо забирать участок под благоустройство, под Михайловскую набережную. Пока еще юридически это не Михайловская набережная, но мы подали документы на присоединение, — говорит Анна Терешкова.



В планах — обустроить территорию, сделать всё красиво — возможно, часть земли отдать все-таки под цивилизованную парковку, ведь встать в этом месте очень сложно. Сроки пока не называются. Кстати, при опросе в предыдущей статье 45% читателей выбрали пункт «Отдать под официальную парковку, и так мест не хватает».

— Там будет, скорее всего, разбит какой-то сквер, мы сейчас думаем, как это правильно сделать. На той территории, конечно, не хватает еще и парковок. Мы понимаем, что надо найти какой-то компромисс, но это уже будут работать наши архитекторы, — заключает Анна Терешкова.