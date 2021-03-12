В центре Новосибирска обнаружилась ничья парковка — посмотрите, как ее чистят от снега (показательное фото)

В центре Новосибирска обнаружилась бесхозная парковка
Напротив магазина «Универсам» на улице
Центр города, улица Ленина — лакомый и дорогостоящий участок земли, который брошен властями. Эта парковка представляет собой половину прямоугольника, расположенную ближе к проезжей части улицы Ленина. Другая половина (левый ряд на фото) сейчас используется и обслуживается АО «Универсам» как стоянка для машин клиентов или платная стоянка для остальных.
Уровень снежного наста уже сровнялся с высотой металлических ограждений, образовалась глубокая колея, из которой машины не могут выбраться при попытке встать на парковочное место. А потом они не могут выехать с места, буксуют.
В свое время мэрия воевала с «Универсамом» из-за того, что магазин забрал вторую половину, поставил на общий въезд шлагбаум и начал брать деньги с водителей. Дело удалось выиграть в суде, только вот стоило ли мучиться, если ставшая свободной для всех парковка не содержится в нормальном виде?
С тех пор прошло больше пяти лет. Редакция НГС направила запрос городским властям и выяснила, что этой парковки как бы и вовсе не существует. То есть государственная земля есть, машины на ней стоят уже много лет, но официально это просто участок без определенного назначения и даже без необходимых документов.
— Указанный объект не входит в зону обслуживания департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Данный участок парковки в районе улицы
Иными словами, отмечают юристы, этот участок государственный, но право собственности муниципалитета (как органа местного самоуправления) на землю не оформлено как положено.
— Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью. Согласно статье
Таким образом, мы получаем новую показательную историю, когда проблемы с очисткой от снега связаны не с недостатком техники, не с плохой организацией работы, не с халатностью, а на этот раз с бюрократическими проволочками — где-то сидят чиновники, которые просто не торопятся готовить необходимую документацию.
Ранее мы рассказывали, что на площади Ленина власти обустроили бесплатные парковочные места для владельцев спецразрешений.