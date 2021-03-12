12 марта пятница
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 5/10
usd 73.50
eur 87.76

Все новости

Все новости

В центре Новосибирска обнаружилась ничья парковка — посмотрите, как ее чистят от снега (показательное фото)

Разбираемся, как бюрократия влияет на процесс уборки снега. И сравниваем, как чистят территорию частники и власти

1 679
23Обсудить

Поделиться

Парковка по адресу <nobr class="_">Ленина, 10</nobr>

Парковка по адресу Ленина, 10

Поделиться

В центре Новосибирска обнаружилась бесхозная парковка

Напротив магазина «Универсам» на улице Ленина, 10 в Новосибирске с начала зимы ни разу не почистили от снега парковку на 13 мест, расположенную на государственных землях. А по соседству с ней — частная парковка АО «Универсам», вылизанная до асфальта. Мы сделали показательные фото и задались вопросом, почему власти не чистят свои земли и какая бюрократия этому мешает.

Участок парковки на спутниковом снимке

Участок парковки на спутниковом снимке

Поделиться

Центр города, улица Ленина — лакомый и дорогостоящий участок земли, который брошен властями. Эта парковка представляет собой половину прямоугольника, расположенную ближе к проезжей части улицы Ленина. Другая половина (левый ряд на фото) сейчас используется и обслуживается АО «Универсам» как стоянка для машин клиентов или платная стоянка для остальных.

Показательная чистка снега — слева работают частники, справа — власти

Показательная чистка снега — слева работают частники, справа — власти

Поделиться

Уровень снежного наста уже сровнялся с высотой металлических ограждений, образовалась глубокая колея, из которой машины не могут выбраться при попытке встать на парковочное место. А потом они не могут выехать с места, буксуют.

В свое время мэрия воевала с «Универсамом» из-за того, что магазин забрал вторую половину, поставил на общий въезд шлагбаум и начал брать деньги с водителей. Дело удалось выиграть в суде, только вот стоило ли мучиться, если ставшая свободной для всех парковка не содержится в нормальном виде?

С тех пор прошло больше пяти лет. Редакция НГС направила запрос городским властям и выяснила, что этой парковки как бы и вовсе не существует. То есть государственная земля есть, машины на ней стоят уже много лет, но официально это просто участок без определенного назначения и даже без необходимых документов.

— Указанный объект не входит в зону обслуживания департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Данный участок парковки в районе улицы Ленина, 10 является земельным участком, государственная собственность на который не разграничена, и не относится к улично-дорожной сети города. Участок не включен в перечень территорий, обслуживаемых силами МКУ «Центральное» и МКУ «ДЭУ № 1», финансирование на содержание данного участка не выделяется. Сейчас планируется процедура передачи участка в МБУ «Городской центр организации дорожного движения» под парковку, — отметили в мэрии Новосибирска.

Иными словами, отмечают юристы, этот участок государственный, но право собственности муниципалитета (как органа местного самоуправления) на землю не оформлено как положено.

— Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью. Согласно статье 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. То обстоятельство, что спорный земельный участок является участком, государственная собственность на который не разграничена, не снимает обязанности с собственника нести бремя содержания данного земельного участка, — объясняет адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьёва.

Таким образом, мы получаем новую показательную историю, когда проблемы с очисткой от снега связаны не с недостатком техники, не с плохой организацией работы, не с халатностью, а на этот раз с бюрократическими проволочками — где-то сидят чиновники, которые просто не торопятся готовить необходимую документацию.

Ранее мы рассказывали, что на площади Ленина власти обустроили бесплатные парковочные места для владельцев спецразрешений.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

парковкачисткадороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (23)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...