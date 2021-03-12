В центре Новосибирска обнаружилась ничья парковка — посмотрите, как ее чистят от снега (показательное фото)

Уровень снежного наста уже сровнялся с высотой металлических ограждений, образовалась глубокая колея, из которой машины не могут выбраться при попытке встать на парковочное место. А потом они не могут выехать с места, буксуют.



В свое время мэрия воевала с «Универсамом» из-за того, что магазин забрал вторую половину, поставил на общий въезд шлагбаум и начал брать деньги с водителей. Дело удалось выиграть в суде, только вот стоило ли мучиться, если ставшая свободной для всех парковка не содержится в нормальном виде?

С тех пор прошло больше пяти лет. Редакция НГС направила запрос городским властям и выяснила, что этой парковки как бы и вовсе не существует. То есть государственная земля есть, машины на ней стоят уже много лет, но официально это просто участок без определенного назначения и даже без необходимых документов.