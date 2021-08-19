Толпы водителей уничтожили целый зеленый квартал с газонами на Речном — тут собираются по 30–40 автохамов сразу

Кто-то заботливо сделал заезды через тротуар — чтобы проще было заезжать на участок. Многие водители даже, наверное, теперь и не задумываются, что незаконно паркуются на газоне, вероятно, они предполагают, что это организованная парковка.

— А что, можно тут стоять, не увезут эвакуаторы? — спрашиваю у тетеньки на «Лексусе».

— Первый раз ставлю, не знаю. Говорят, вроде ставят. Но вон там знак с той стороны висит, что увозят. Машин много, может, эвакуаторов не хватит на всех, — отвечает.

