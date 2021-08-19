Толпы водителей уничтожили целый зеленый квартал с газонами на Речном — тут собираются по 30–40 автохамов сразу

Толпы новосибирских водителей уничтожили зеленый газон возле набережной
Новосибирские водители всего за один год полностью уничтожили большой зеленый газон возле отеля «Ривер Парк». Еще в 2020-м этот земельный участок, официально относящийся к объектам благоустройства территории, радовал своей свежей травой и насаждениями, теперь здесь всё раскатано до земли, а водители паркуются исходя из стадного инстинкта. Почему так произошло и куда смотрят городские власти — подробнее в нашем материале.
Рассказывать о проблемах с большой зеленой территорией между улицей Обской и отелем «Ривер Парк» на НГС мы начали в мае этого года, когда поступили первые жалобы от горожан. 9 мая стадо водителей, приехавших посмотреть на салют, взгромоздилось на газон — на фото видно, что он уже раскатан до земли. Читатели предполагают, что вся эта вакханалия началась со Дня города прошлого года, когда неприхотливые народные массы, требующие зрелищ в виде салютов, открыли для себя эту «парковку».
Сейчас здесь уже постоянная стоянка — кто-то приезжает в офисы, кто-то на соседнюю стройку, кто-то на набережную. Есть платная парковка по 100 рублей в час, но лучше же бесплатно, правда ведь?
Паркуются хаотично, на остатках травы, среди деревьев и кустарников.
Кто-то заботливо сделал заезды через тротуар — чтобы проще было заезжать на участок. Многие водители даже, наверное, теперь и не задумываются, что незаконно паркуются на газоне, вероятно, они предполагают, что это организованная парковка.
— А что, можно тут стоять, не увезут эвакуаторы? — спрашиваю у тетеньки на «Лексусе».
— Первый раз ставлю, не знаю. Говорят, вроде ставят. Но вон там знак с той стороны висит, что увозят. Машин много, может, эвакуаторов не хватит на всех, — отвечает.
Сознательные граждане бьют тревогу, вот очередное письмо в редакцию:
— Был бы признателен, если бы вы сделали репортаж о незаконной, спонтанной и массовой парковке на газоне (более 30–40 автомобилей) напротив отеля «Ривер Парк». Газон полностью уничтожен, грязь с газона тащат на проезжую часть, едут по тротуарам, кругом пыль от проезжающих машин. Сотрудники ГИБДД бездействуют (хотя там реально сделать план по неправильной парковке за день). Поваленные деревья лежат более месяца. Абсолютно бесхозное место, дворников никогда не видно, лавочки уехали в неизвестном направлении, хотя раньше стояли, — пишет читатель Игорь.
ГИБДД у нас, как известно, газонами не занимается, штрафовать за такую парковку могут только административно-технические инспекции при администрациях районов, в данном случае Октябрьского района. Мы решили узнать, чей это участок, каково его предназначение, кто должен наводить порядок.
— Постановлением мэрии Новосибирска от 23.03.2017
Ну то есть земля городская, и власти должны не только штрафовать нарушителей, но и наводить какой-то порядок — ставить ограждения, знаки, что-то еще. На вопрос, что будет с газоном, есть ли план благоустройства — в мэрии не ответили. Сказали только, что провели целый один рейд.
— Должностными лицами администрации проведен рейдовый осмотр вышеуказанного земельного участка на предмет соблюдения правил благоустройства территории города Новосибирска. В ходе осмотра выявлены нарушения, предусмотренные
Ну что тут поделать, только массово писать жалобы в районную администрацию. Может, чего и сдвинется с мертвой точки.
— Надо написать обращение в общественную приемную администрации Октябрьского района. Оно придет к нам, и мы будем его рассматривать. Вы можете приехать, и там вам девушка подскажет, в какой форме это сделать, можно с фото, можно без фото. Жалуются на эту парковку, вы не первый, очень много жалуются. Штрафуют, ну кого-то это пугает, кого-то нет, люди разные сейчас, — рассказывают нам в отделе административно-технической инспекции Октябрьского района.
Что грозит нарушителям? Статья 8.2. «Нахождение и мойка транспортных средств в не предназначенных для этого местах» областного закона гласит, что за парковку на газонах физическим лицам положен штраф от 1000 до 2000 рублей. Должностным лицам — от 4000 до
Почитайте еще, как содержатся городские парковки в самом центре города (ответ — никак).