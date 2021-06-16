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Как будет выглядеть Max Mara на Вокзальной магистрали после ремонта — смотрим эскиз

Сейчас историческое здание прикрыто ремонтным забором

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От деревянных навесов, которые есть на изображениях, было решено отказаться

От деревянных навесов, которые есть на изображениях, было решено отказаться

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Владельцы новосибирской Max Mara показали новый вид фасадов своего здания

Представители Fashion gallery, в которую входят Max Mara, Marina Rinaldi, Etro и Emporio Armani, показали как будет выглядеть фасад их магазинов после ремонта. Сейчас владелец Fashion gallery Александр Большаков проводит ремонт фасада здания на Вокзальной магистрали, 19. Ремонт привлек внимание жителей Новосибирска: высокие окна, которые являются неотъемлемой частью «сталинки», оказались закрыты, а новая пластиковая дверь стала меньше размером.

— На данный момент мы проводим капитальный ремонт витрин наших магазинов. Мы их снесли, витрины стояли 20 лет. Они уже морально и физически устарели, — рассказывает Татьяна Белкина, project-менеджер по реконструкции и развитию Fashion gallery.

Сейчас одновременно ремонтируют фасады здания на Вокзальной магистрали, 19 и внутреннее помещение «Макс Мара».

Проект фасадов подготовило архитектурное бюро Пергаева. Проект был согласован с мэрией Новосибирска. В мэрии рассказали, что окна, из-за которых переживали жители города, перекрыты лишь на время ремонта.

— На время проведения работ оконные проемы заделаны влагостойкой аквапанелью. В целях организации ремонтных работ установлено временное ограждение (профлист оцинкованный — 2,5 метров). Планируемый срок проведения ремонтных работ до сентября 2021 года. Дополнительно сообщаем, что в отношении фасадов не допускается изменение внешнего вида фасадов и их элементов, без внесения соответствующих изменений в паспорт фасадов. Ответственность за данный вид правонарушений установлена статьей 8.18 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Так выглядит здание на Вокзальной магистрали, 19 сейчас, пластиковую дверь сменят после ремонта

Так выглядит здание на Вокзальной магистрали, 19 сейчас, пластиковую дверь сменят после ремонта

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Fashion gallery включает в себя несколько магазинов, проход к которым сейчас ограничен. Один из них «Макс Мара» на время ремонта переехал в другое помещение в этом же здании с другой стороны.

— Сегодня мы бурили скважину под новый фундамент, мы его укрепляем. У собственника планы сделать это место красивым, нам уже стыдно было с этими фасадами жить. В 2000 году были сделаны первые фасады, — делится Татьяна Белкина.

Витрина фасада будет сделана из специального стекла и по проекту все высокие окна будут сохранены. Также собственник здания собирается отремонтировать тротуар на Вокзальной магистрали. Сейчас они хотят скооперироваться с «Бизнес-центром на Вокзальной», которые собираются к осени этого года начать строить новую пешеходную зону. Татьяна Белкина надеется, что получится сделать две противоположные стороны улицы в одном стиле.

Фасады не ремонтировались с 2000 года

Фасады не ремонтировались с 2000 года

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— Тротуар будет сделан из гранитной плитки или брусчатки. Мы сейчас как раз общаемся с нашими соседями, чтобы сделать в одном стиле, — рассказала Татьяна.

В будущем владелец франшизы «Макс Мара» хочет добавить озеленение возле пешеходной зоны и, возможно, поставить скамейки.

Над дизайном самой «Макс Мары» работали итальянские архитекторы. Дизайн был сделан в соответствии с брендом по всему миру. Новое помещение магазина итальянской одежды планируют открыть в то же время, что и закончить витрины — в начале августа. Жителей Новосибирска заинтересовала пластиковая дверь в магазине, которая в размерах меньше, чем двери до ремонта.

— Откуда дверь пластиковая взялась? Она здесь временно, у нас не может пластиковой двери быть. Окна закрыты, чтобы отрезать улицу от интерьера. Конечно, это временное заграждение. У нас как были проемы, так и останутся. Эти проемы как существовали, так и будут. Нам самим интересно максимально открыть витрины, — рассказала Татьяна.

Вывеска театра Афанасьева сделана в едином с Fashion gallery стиле

Вывеска театра Афанасьева сделана в едином с Fashion gallery стиле

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В здании также располагается вход в театр Афанасьева. Сейчас он еле заметен между строительными ограждениями.

— Театр отдельно выделяется входом на планах. Новую вывеску будем делать. Мы хотим единообразные вывески в одном стиле все, — поделилась Татьяна.

Для театра будут также сделаны фальш-колоны. На будущее, когда театр Афанасьева переедет в новое здание, подготовят вывески Fashion gallery.

В начале июня владельцы советского бизнес-центра в центре города рассказали о планах заняться прилегающей пешеходной зоной: до осени они рассчитывают полностью преобразить около 100 метров вдоль здания на Вокзальной магистрали, 16. Здесь появятся зеленые зоны, лавочки, светящийся потолок и арт-объекты — на них готовы выделить миллионы рублей. Но у проекта есть свои сложности, и пока новая пешеходная зона будет упираться в старый тротуар возле соседей.

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