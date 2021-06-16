Как будет выглядеть Max Mara на Вокзальной магистрали после ремонта — смотрим эскиз

Представители Fashion gallery, в которую входят Max Mara, Marina Rinaldi, Etro и Emporio Armani, показали как будет выглядеть фасад их магазинов после ремонта. Сейчас владелец Fashion gallery Александр Большаков проводит ремонт фасада здания на Вокзальной магистрали, 19. Ремонт привлек внимание жителей Новосибирска: высокие окна, которые являются неотъемлемой частью «сталинки», оказались закрыты, а новая пластиковая дверь стала меньше размером.

— На данный момент мы проводим капитальный ремонт витрин наших магазинов. Мы их снесли, витрины стояли 20 лет. Они уже морально и физически устарели, — рассказывает Татьяна Белкина, project-менеджер по реконструкции и развитию Fashion gallery.

