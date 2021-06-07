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Во время ремонта «Макс Мара» забетонировали высокие окна на Вокзальной магистрали

Через строительный забор видно, что сталинские окна заштукатурены

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Что происходит на месте стройки, можно увидеть только с высоты противоположного здания

Что происходит на месте стройки, можно увидеть только с высоты противоположного здания

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Ремонт дома на Вокзальной магистрали, 19 привлек внимание жителей Новосибирска. Они заметили, что высокие окна, которые являются неотъемлемой частью «сталинки», закрыты, а новое пластиковое окно сильно меньше размером. Раньше на этом месте располагался магазин Max Mara.

Историческое здание было построено еще в 1953 году. «Сталинка» находится прямо в центре города, и в нем в том числе располагается театр имени Афанасьева.

Стройка продолжается уже несколько недель. От прохожих она закрыта высоким забором. Разглядеть можно только через щель, иногда открытую для рабочих. Там и правда видно, что окна закрыты, в некоторых местах откровенно замурованы. Разглядеть, что происходит с фасадом на Вокзальной магистрали, 19, можно с противоположной стороны улицы с высоты здания, как это сделал Константин Голодяев.

— Дом постройки 50-х годов, он сегодня не является защищаемым памятником архитектуры, но является ценным объектом градостроительной среды. И в тех домах было принято делать высокие окна в то время для общественных посещений, для магазинов, и сама архитектура дома подразумевает высокий этаж. Сейчас огорожен забором первый этаж высоким и не видно то, что там делается за забором, а с противоположной стороны прекрасно видно, что окна заделаны плитой и уже запенены на утепление, и пока чисто визуально предполагается, что эти окна будут заштукатурены и будут закрываться, уничтожаться. То есть их не будет, когда забор откроют и покажут, — рассказал НГС Константин Голодяев, который заметил изменения в облике дома.

До стройки на Вокзальной магистрали, 19 располагался магазин итальянской одежды Max Mara. На время ремонта они переехали в другое крыло этого же здания, которое в несколько раз меньше. Они, по словам Константина, внешний вид исторического здания не портили.

— И видно, одно пластиковое окно поставлено. Оно значительно меньше, чем было до этого. Видно, что, когда откроют забор, мы очень удивимся, и окна первого этажа будут резко выбиваться из архитектурного стиля всего дома, а это центр города. Жители не знают, что там, что там планируется открыть, зачем они закрывают окна и как это будет выглядеть, хотелось бы увидеть проект, хотелось бы обсудить. Раньше Max Mara нисколько не портил, нисколько не уничтожал внешний вид здания, — поделился волнением Константин.

Как нам сообщили в магазине итальянской одежды, после окончания ремонта Max Mara вернется на свое прежнее место. Работники давно ждали этот ремонт, так как много лет в магазине ничего не менялось. Руководство Max Mara не смогло оперативно рассказать НГС, что будет со сталинскими окнами на первом этаже.

НГС также направил запрос в мэрию города Новосибирска, чтобы узнать, отвечает ли кто-то за внешний вид магазина и согласовано ли изменение в архитектуре исторического здания.

Два года назад владелец новосибирской франшизы «Макс Мара» Александр Борисович Большаков пытался забрать первый этаж у театра имени Афанасьева. Тогда режиссеру пришлось пригрозить уходом из творческой жизни города, чтобы оставить театру площадку.

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архитектуразданиегород
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