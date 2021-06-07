Во время ремонта «Макс Мара» забетонировали высокие окна на Вокзальной магистрали

Ремонт дома на Вокзальной магистрали, 19 привлек внимание жителей Новосибирска. Они заметили, что высокие окна, которые являются неотъемлемой частью «сталинки», закрыты, а новое пластиковое окно сильно меньше размером. Раньше на этом месте располагался магазин Max Mara.
Историческое здание было построено еще в 1953 году. «Сталинка» находится прямо в центре города, и в нем в том числе располагается театр имени Афанасьева.
Стройка продолжается уже несколько недель. От прохожих она закрыта высоким забором. Разглядеть можно только через щель, иногда открытую для рабочих. Там и правда видно, что окна закрыты, в некоторых местах откровенно замурованы. Разглядеть, что происходит с фасадом на Вокзальной
— Дом постройки 50-х годов, он сегодня не является защищаемым памятником архитектуры, но является ценным объектом градостроительной среды. И в тех домах было принято делать высокие окна в то время для общественных посещений, для магазинов, и сама архитектура дома подразумевает высокий этаж. Сейчас огорожен забором первый этаж высоким и не видно то, что там делается за забором, а с противоположной стороны прекрасно видно, что окна заделаны плитой и уже запенены на утепление, и пока чисто визуально предполагается, что эти окна будут заштукатурены и будут закрываться, уничтожаться. То есть их не будет, когда забор откроют и покажут, — рассказал НГС Константин Голодяев, который заметил изменения в облике дома.
До стройки на Вокзальной магистрали, 19 располагался магазин итальянской одежды Max Mara. На время ремонта они переехали в другое крыло этого же здания, которое в несколько раз меньше. Они, по словам Константина, внешний вид исторического здания не портили.
— И видно, одно пластиковое окно поставлено. Оно значительно меньше, чем было до этого. Видно, что, когда откроют забор, мы очень удивимся, и окна первого этажа будут резко выбиваться из архитектурного стиля всего дома, а это центр города. Жители не знают, что там, что там планируется открыть, зачем они закрывают окна и как это будет выглядеть, хотелось бы увидеть проект, хотелось бы обсудить. Раньше Max Mara нисколько не портил, нисколько не уничтожал внешний вид здания, — поделился волнением Константин.
Как нам сообщили в магазине итальянской одежды, после окончания ремонта Max Mara вернется на свое прежнее место. Работники давно ждали этот ремонт, так как много лет в магазине ничего не менялось. Руководство Max Mara не смогло оперативно рассказать НГС, что будет со сталинскими окнами на первом этаже.
НГС также направил запрос в мэрию города Новосибирска, чтобы узнать, отвечает ли кто-то за внешний вид магазина и согласовано ли изменение в архитектуре исторического здания.
Два года назад владелец новосибирской франшизы «Макс Мара» Александр Борисович Большаков пытался забрать первый этаж у театра имени Афанасьева. Тогда режиссеру пришлось пригрозить уходом из творческой жизни города, чтобы оставить театру площадку.