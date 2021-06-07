Во время ремонта «Макс Мара» забетонировали высокие окна на Вокзальной магистрали

Ремонт дома на Вокзальной магистрали, 19 привлек внимание жителей Новосибирска. Они заметили, что высокие окна, которые являются неотъемлемой частью «сталинки», закрыты, а новое пластиковое окно сильно меньше размером. Раньше на этом месте располагался магазин Max Mara.



Историческое здание было построено еще в 1953 году. «Сталинка» находится прямо в центре города, и в нем в том числе располагается театр имени Афанасьева.

