Новая Вокзальная: в центре Новосибирска решили сделать новую пешеходную зону

Владельцы советского бизнес-центра в центре города решили заняться прилегающей к нему пешеходной зоной: до осени они рассчитывают полностью преобразить около 100 метров вдоль здания на Вокзальной магистрали, 16 . Здесь появятся зеленые зоны, лавочки, светящийся потолок и арт-объекты — на них готовы выделить миллионы рублей. Но у проекта есть свои сложности, и пока новая пешеходная зона будет упираться в старый тротуар возле соседей. Подробности узнала Лиза Пичугина.



«Бизнес-центру на Вокзальной» разрешили привести в порядок тротуар вдоль здания — от проезда между ним и зданием Управления Западно-Сибирской железной дороги до арки, отделяющей Вокзальную магистраль, 16 от смежного бизнес-центра на Советской, 37 .

