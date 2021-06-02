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Новая Вокзальная: в центре Новосибирска решили сделать новую пешеходную зону

Рядом с площадью Ленина появится променад с зеленой зоной, необычными скамейками и светящимся потолком

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Этим летом возле бизнес-центра на Вокзальной <nobr class="_">магистрали, 16</nobr> обещают начать масштабный ремонт пешеходной зоны

Этим летом возле бизнес-центра на Вокзальной магистрали, 16 обещают начать масштабный ремонт пешеходной зоны

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На Вокзальной магистрали появится новая пешеходная зона

Владельцы советского бизнес-центра в центре города решили заняться прилегающей к нему пешеходной зоной: до осени они рассчитывают полностью преобразить около 100 метров вдоль здания на Вокзальной магистрали, 16. Здесь появятся зеленые зоны, лавочки, светящийся потолок и арт-объекты — на них готовы выделить миллионы рублей. Но у проекта есть свои сложности, и пока новая пешеходная зона будет упираться в старый тротуар возле соседей. Подробности узнала Лиза Пичугина.

«Бизнес-центру на Вокзальной» разрешили привести в порядок тротуар вдоль здания — от проезда между ним и зданием Управления Западно-Сибирской железной дороги до арки, отделяющей Вокзальную магистраль, 16 от смежного бизнес-центра на Советской, 37.

Проект реконструкции пешеходной зоны разработало новосибирское бюро Buslaev Architects. Как рассказал корреспонденту НГС руководитель компании Андрей Буслаев, над проектом команда архитекторов работала с сентября 2020 года. Обязательными условиями от руководства бизнес-центра была зеленая зона с елями и лавочками, гирлянды и гранит вместо нынешних плит.

Вдоль магистрали высадят зеленую буферную полосу, с парковки на пешеходную зону можно будет зайти в нескольких местах, а у лестницы со стороны здания РЖД появится пандус. Летние веранды при этом, как рассказал Андрей Буслаев, останутся неприкосновенными

Вдоль магистрали высадят зеленую буферную полосу, с парковки на пешеходную зону можно будет зайти в нескольких местах, а у лестницы со стороны здания РЖД появится пандус. Летние веранды при этом, как рассказал Андрей Буслаев, останутся неприкосновенными

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— Здание в центре города, и оно стало портить вид города и нашу привлекательность как бизнес-центра. И мы поняли, что настало время, когда нужно обновлять и тротуар, и здание, — объяснила решение директор АО «Бизнес-центр на Вокзальной» Светлана Драгунова.

Первым этапом заменят покрытие тротуара, одновременно снимут ряд плит вдоль Вокзальной магистрали — там устроят кашпо, чтобы позже высадить ели. Зеленая полоса с елями в некотором смысле станет продолжением благоустройства территории Управления Западно-Сибирской железной дороги. Лестницу дополнят пандусом, чтобы путь здесь для маломобильных новосибирцев не прерывался.

Первым делом вдоль здания полностью заменят тротуарное покрытие: старые плиты сменит гранит

Первым делом вдоль здания полностью заменят тротуарное покрытие: старые плиты сменит гранит

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По словам Андрея Буслаева, реализовать этот этап будет непросто.

— У каждого входа свои собственник и арендатор, в сумме их около 20, у каждого входа дверь на разной высоте. Это означает, что переделывать надо почти все входы с пересогласованием, вряд ли собственники согласятся мирно, — предположил архитектор.

Вместе с озеленением в пешеходной зоне появятся стильные параметрические скамейки — похожие есть на Михайловской набережной, но для Вокзальной магистрали их изготовят индивидуально. Над всем променадом появится светящийся потолок из уличных гирлянд, как над частью тротуара на улице Ленина.

В пешеходной зоне появятся светящийся потолок из гирлянд, стильные параметрические скамейки и (в перспективе) арт-объекты

В пешеходной зоне появятся светящийся потолок из гирлянд, стильные параметрические скамейки и (в перспективе) арт-объекты

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По оценке Светланы Драгуновой, общий объем инвестиций в реконструкцию пешеходной зоны возле бизнес-центра составит порядка 12 миллионов рублей. Окончательной сметы на работы пока нет.

— Хотелось бы успеть этим летом хотя бы плитку выложить — мы сейчас ждем коммерческие предложения по поставке этой плитки и будем делать заказ, — рассказала Светлана Драгунова. — Разные поставщики говорят мне разные сроки поставки, но в теплый сезон, до ноября, я надеюсь, нам удастся всё сделать.

Сегодня пешеходная зона отделена от машин только тем, что она расположена немного выше парковки

Сегодня пешеходная зона отделена от машин только тем, что она расположена немного выше парковки

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После реконструкции, сидя на лавочке, можно будет смотреть не на автомобили, а на ели и кустарник

После реконструкции, сидя на лавочке, можно будет смотреть не на автомобили, а на ели и кустарник

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По плану компании за это лето возле здания должны полностью заменить покрытие тротуара, а в идеале — высадить ели вдоль магистрали. В проекте есть и арт-объекты, но с ними в «Бизнес-центре на Вокзальной» пока не торопятся: главное — сделать основные строительные работы.

Параллельно в здании обновят интерьеры общих мест пользования, а в более отдаленных планах, через 3–4 года, и приведение в порядок фасада, как несколько лет назад сделали владельцы здания «Ростелекома», построенного примерно в то же время, что и бизнес-центр на Вокзальной магистрали, 16. Но здесь всё будет зависеть от решения владельцев бизнес-центра, которые финансируют работы.

Благоустройство затронет всего около 100 метров и упрется в территорию соседнего здания

Благоустройство затронет всего около 100 метров и упрется в территорию соседнего здания

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По информации базы данных «Контур.Фокус», АО «Бизнес-центр на Вокзальной» владеют Алексей Онищенко (ему принадлежат 75% доли АО) и Александр Матросов (25%). Они также (и в том же соотношении) владеют АО «Бизнес центр Фрунзе 5», которое управляет зданием по указанному в названии адресом. Кроме того, им принадлежит и компания «Бизнес Центр Кронос», образованная в год продажи БЦ «Кронос» на Советской, 5 (правда, базируется по другому адресу). Впрочем, являются ли они актуальными владельцами бизнес-центров, неизвестно: базы данных владеют информацией, указанной в отчетах акционерных обществ, а последние были поданы в 2016–2017 годах.

С точки зрения обычного новосибирца здание бизнес-центра на Вокзальной, 16 неразрывно связано с административным же зданием на Советской, 37. Но за пределы границ своей территории «Бизнес-центр на Вокзальной» выходить не намерен. На вопрос, не пытались ли владельцы здания организовать работы совместно с соседями и благоустроить весь угол Вокзальной магистрали и улицы Советской, Светлана Драгунова ответила твердое «нет». Связаться с владельцами бизнес-центра на Советской журналисту НГС не удалось.

Все летние веранды останутся на месте: они арендуют участки тротуара у мэрии Новосибирска. А вот с тем, чтобы оформить в одном стиле и на одной высоте все входы, могут возникнуть сложности

Все летние веранды останутся на месте: они арендуют участки тротуара у мэрии Новосибирска. А вот с тем, чтобы оформить в одном стиле и на одной высоте все входы, могут возникнуть сложности

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По мнению Андрея Буслаева, ситуация с непривлекательными тротуарами — общая беда всего центра Новосибирска (и, наверное, города целиком).

— Благоустройство невозможно ремонтировать по чуть-чуть. Нужно полностью снимать все тротуары, основания под ними, делать нормальные водостоки, новую землю завозить, новые бетонные основания. В масштабах центра это десятки миллиардов, — говорит архитектор.

Сегодня городские тротуары находятся в ведении мэрии Новосибирска, но их капитальный ремонт проводят лишь на небольших участках, в случае крайней необходимости и при финансировании из федерального бюджета. Например, программа «Безопасные и качественные дороги» позволила преобразить начало Красного проспекта. Впрочем, у этой медали есть своя обратная сторона: иногда совершенно бессмысленные и даже опасные решения образуют ловушки для пешеходов.

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Вокзальная магистральпешеходная зонатротуарремонт тротуараблагоустройство в Новосибирске
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