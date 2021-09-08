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Тема дняС главных магистралей убирают парковки. Репортаж
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Мэрия убирает парковки с главных магистралей. Новосибирцы в шоке, а магазины потеряли первые миллионы

Репортаж с реконструкции Вокзальной магистрали и главных улиц Левобережья — Титова и Станиславского

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В последнее время отдельные улицы города выглядят как после бомбежки

В последнее время отдельные улицы города выглядят как после бомбежки

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Новосибирские дороги начали активно перекраивать. Мэрия решила сделать несколько важных городских магистралей безопасными, а заодно победить там пробки. Для этого с этих дорог убирают парковочные карманы, делают выделенную полосу для общественного транспорта, а на некоторых магистралях вместо парковок предположительно появятся зеленые газоны. Корреспондент НГС Илья Калинин прошелся вдоль этих магистралей и выяснил, что там меняется и как бизнес относится к этим изменениям. (Спойлер: хороших слов там не было).

Дороги без парковок


Скоро город изменится. Точнее, изменятся городские магистрали. По мнению муниципальных властей, станет хорошо, красиво и без пробок. По мнению горожан, городские власти совершают огромную ошибку. Впрочем, обо всём по порядку.

Городские власти взялись за глобальную реконструкцию важных городских магистралей

Городские власти взялись за глобальную реконструкцию важных городских магистралей

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В Новосибирске начали переделывать несколько ключевых магистралей. С проезжей части улиц убирают парковочные карманы и делают выделенную линию для общественного транспорта. Всё это происходит в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года.

Неудобства для пешеходов на Вокзальной магистрали добавил и ремонт фасада одного из зданий: путь перекрыт практически полностью

Неудобства для пешеходов на Вокзальной магистрали добавил и ремонт фасада одного из зданий: путь перекрыт практически полностью

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Преобразования уже вовсю затронули Вокзальную магистраль и улицы Станиславского и Титова. С этих дорог исчезают парковочные карманы даже там, где, казалось бы, они должны остаться, следуя здравой логике. Вот когда парковки убирают, дорогу расширяют и вместо парковочных карманов делают выделенную полосу движения для общественного транспорта с запретом на этой полосе парковаться, это ещё понятно. В мэрии считают, что так можно победить автомобильные пробки. Но когда убирают парковки и вместо них планируют делать газоны? Нет, безусловно, так станет красиво. Но будет ли при этом красиво жителям ближайших домов от желающих припарковать у них там машину? А кто-то по привычке станет парковаться на обустроенных новых газонах.

Парковки на одной стороне улицы Титова, вероятно, не тронут из-за больших деревьев

Парковки на одной стороне улицы Титова, вероятно, не тронут из-за больших деревьев

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Вокзальная магистраль с газонами


Работники магазинов на Вокзальной магистрали рассказывают, что вместо убранных карманов в начале улицы по четной стороне планируют разбивать газоны.

Вместо убранных парковочных карманов на Вокзальной магистрали, вероятно, появятся газоны. В мэрии не презентовали широкой публике проект переобустройства ни этой улицы, ни других, где сейчас исчезают парковочные карманы

Вместо убранных парковочных карманов на Вокзальной магистрали, вероятно, появятся газоны. В мэрии не презентовали широкой публике проект переобустройства ни этой улицы, ни других, где сейчас исчезают парковочные карманы

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— Конечно, это повлияет на магазин. У нас уже покупатели жалуются, что парковаться негде. <…> Нам сказали, [на месте парковок] будут делать газоны, — сообщили корреспонденту НГС сотрудники зоомагазина «Красный кролик» на Вокзальной магистрали, 8Б.

Ходить по тротуару в центре города может быть опасно, но это всё ради проекта «Безопасные качественные дороги»

Ходить по тротуару в центре города может быть опасно, но это всё ради проекта «Безопасные качественные дороги»

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Как сообщили в магазинах, о планах мэрии многие узнали по факту: когда дорожники начали перекраивать Вокзальную магистраль. Причем чиновники неохотно отвечают на вопросы по изменению дорожной ситуации. А информация об одних и тех же участках может сильно различаться. Например, директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко в своей авторской колонке привела схемы, на которых с Вокзальной магистрали исчезли все парковки за исключением одной-единственной, возле дома № 13. (Об этом парковочном кармане мы еще поговорим). А вот генеральный директор АО «Бизнес-центр на Вокзальной» Светлана Драгунова в разговоре с корреспондентом НГС уточнила, что им еще в июле пообещали в мэрии, что парковки вдоль здания по Вокзальной магистрали, 16 сохранятся. Правда, в урезанном виде.

В то время как чиновники вытесняют автомобили с парковок, некоторые автомобили начали вытеснять пешеходов с тротуара

В то время как чиновники вытесняют автомобили с парковок, некоторые автомобили начали вытеснять пешеходов с тротуара

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— Когда мы в департаменте по транспорту согласовывали работы с благоустройством нашего тротуара — пешеходной зоны, — мы случайным образом узнали о том, что есть проект. <…> Я потом разговаривала с департаментом по транспорту — с ответственным лицом по проекту реконструкции дороги (Вокзальной магистрали. — Прим. ред.), так он мне сказал, что парковка останется, но вдоль дороги. И что выделенной полосы для автобусов напротив нашего бизнес-центра не будет. Это, конечно, не очень утешает, потому что их всё равно будет в два раза меньше, — сообщила Светлана Драгунова.

Директор бизнес-центра на Вокзальной магистрали, 16 надеется, что часть парковки им оставят

Директор бизнес-центра на Вокзальной магистрали, 16 надеется, что часть парковки им оставят

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По поводу оставленной на схемах парковки у здания № 13 — возможно, по просьбе влиятельного лица — сотрудники местных магазинов высказали разные предположения. В бутике женской одежды Deesou’i пояснили, что их покупатели не пользуются местным парковочным карманом, потому что он всегда кем-то занят к моменту открытия магазина. Владелица кафе «Коляда» Юлия Вилимсон также отвергла причастность к неприкосновенной парковке, пояснив, что помещение в этом здании у них в аренде и к этому карману они не имеют никакого отношения. Куривший на крыльце сотрудник магазина аудио- и видеотехники предположил, что здесь может быть влияние кого-то из РЖД: здание железных дорог расположено через дорогу. НГС отправил запрос в ЗСЖД, но на момент публикации материала ответ еще не пришел.

Парковочный карман у дома по адресу Вокзальная магистраль, 13 по чьему-то желанию трогать не стали

Парковочный карман у дома по адресу Вокзальная магистраль, 13 по чьему-то желанию трогать не стали

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Разбитые Станиславского и Титова


Аналогичная ситуация происходит с двумя крупнейшими магистралями Левобережья — улицами Титова и Станиславского. Здесь тоже вовсю сносят парковочные карманы и расширяют дорогу, где это возможно, под выделенную полосу для общественного транспорта.

Отсюда начинается ремонт магистралей Левобережья: самое начало улицы Титова останется без парковок

Отсюда начинается ремонт магистралей Левобережья: самое начало улицы Титова останется без парковок

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Почти все работники и владельцы магазинов, а их на этих улицах достаточно много — как и на Красном проспекте в Правобережье, — в недоумении от происходящего. И это еще мягко сказано, потому что многие предприниматели у своих магазинов делали парковочные карманы за деньги, так сказать, из карманов собственных.

Некоторые владельцы магазинов на улице Титова обустраивали здесь парковки за свои деньги

Некоторые владельцы магазинов на улице Титова обустраивали здесь парковки за свои деньги

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— Мы сами делали эту парковку. Лет 15 назад. По собственной инициативе наш директор сделал парковку, нормально денег потратил… А сейчас машины ставить некуда. И если сделают полосу для транспорта, так вообще же поставить будет нельзя. Чёрт его знает, что у них (у чиновников. — Прим. ред.) в башке! В других магазинах также обсуждают это, — возмущенно заметил продавец магазина автозапчастей в начале улицы Титова.

Местные жители уверены, что парковаться теперь все станут у них во дворах

Местные жители уверены, что парковаться теперь все станут у них во дворах

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— Конечно, это неправильно. Парковочные места нужны. Где люди парковаться будут? Не во дворах же, где и самим жителям мест не хватает, — добавил посетитель, покупавший в этот момент масляный топливный фильтр и свечи.

Кольцо на самой площади Станиславского тоже ремонтируют

Кольцо на самой площади Станиславского тоже ремонтируют

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На улице Станиславского парковочных карманов меньше, но автомобили, подъезжая к магазинам, вставали вдоль дороги. Если здесь будет выделенная полоса для городского транспорта, то так оставить машину уже не получится — увезет эвакуатор.

Магазин белорусских продуктов только что заехал в это помещение, как уже приходится задумываться о съезде

Магазин белорусских продуктов только что заехал в это помещение, как уже приходится задумываться о съезде

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— Конечно, [бизнесмены] отрицательно к этому относятся. Парковок нигде уже в городе нет. <…> Возможно, уедем тогда отсюда, если нельзя будет парковаться. И всё будет тут закрываться, — сообщил директор открывшегося в конце прошлой недели на улице Станиславского магазина белорусских продуктов «Тот самый вкус» Вячеслав Патин.

Магазин спортивных товаров на улице Станиславского уже потерял часть покупателей из-за полностью разбитого тротуара

Магазин спортивных товаров на улице Станиславского уже потерял часть покупателей из-за полностью разбитого тротуара

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Менеджер спортивного магазина в доме возле Монумента Славы рассказал, что в августе они уже ощутили потерю части покупателей из-за перекопанного тротуара на улице Станиславского.

Вот так сейчас выглядит начало Монумента Славы

Вот так сейчас выглядит начало Монумента Славы

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— Мы потеряем огромный трафик, как только запретят здесь парковки. Мы уже ощущаем спад в этом месяце: около 30% посетителей потеряли. В среднем это где-то порядка одного миллиона рублей за август, — рассказал корреспонденту НГС администратор магазина Mirrey Sport Никита.

А вот так рабочие аккуратно обогнули останки от придомового забора середины ХХ века, вместо того чтобы совсем снести эти нелепые бетонные нагромождения

А вот так рабочие аккуратно обогнули останки от придомового забора середины ХХ века, вместо того чтобы совсем снести эти нелепые бетонные нагромождения

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Другие улицы, которые затронет реконструкция


В 2021 году под программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска попали четыре улицы: это уже упомянутые Вокзальная магистраль, Станиславского, Титова, а также улица Ватутина.

Пожалуй, это единственное заведение, где не обеспокоились исчезновением парковок. «Наши посетители ходят к нам пешком», — заметили в аптеке

Пожалуй, это единственное заведение, где не обеспокоились исчезновением парковок. «Наши посетители ходят к нам пешком», — заметили в аптеке

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Программа реконструкции дорог осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, в рамках этой же программы БКД новосибирские улицы оказались обнесены ограждениями, а некоторые — дважды. В Калининском районе ограждением обнесли даже забор сквера. Заборы, которые сразу прозвали «могильными оградками» (кстати, их изготавливала фирма, специализирующаяся на утвари для ритуальных нужд), ставили даже посреди тротуара. Примерно через три года после появления «могильных оградок» на улицах города, губернатор высказался, что ему не нравятся «могильные оградки», и начались разговоры, что некоторые заборы надо убирать.

Остановка гортранспорта у Сада имени Кирова: тротуара здесь тоже нет

Остановка гортранспорта у Сада имени Кирова: тротуара здесь тоже нет

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Как рассказал НГС 6 сентября, в мэрии предполагают, что в 2022 году такие же работы проведут на некоторых участках улиц Немировича-Данченко, Покрышкина и проспекта Карла Маркса. Один из покупателей магазина, где корреспондент НГС заговорил про реконструкцию улицы Станиславского, заметил, что мэрия якобы планирует реконструировать дорогу до аэропорта Толмачёво и автомобильный объезд мимо Хилокского рынка. Мужчина был одет в синюю спецовку муниципальных служб, но представляться не стал, пояснив лишь, что знает эту информацию в связи со своей работой. НГС отправил запрос по поводу ремонта этих улиц в пресс-центр мэрии Новосибирска.

Тротуар на значительной части улицы Станиславского выглядит вот так

Тротуар на значительной части улицы Станиславского выглядит вот так

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До 2030 года в департаменте транспорта планируют обустроить 74,3 км выделенных полос для общественного транспорта. Такой план рассматривается и комплексной схемой организации дорожного движения города Новосибирска на 2020–2034 годы.

Теперь тротуар на этих улицах — для строительной техники, пешеходы на отдельных участках передвигаются по дороге

Теперь тротуар на этих улицах — для строительной техники, пешеходы на отдельных участках передвигаются по дороге

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Вполне возможно, после реализации программы реконструкции дорог с этих пока оживленных в плане торговли улиц Левобережья исчезнут не только парковочные карманы, но и торговля как таковая. Как это уже стало происходить на Красном проспекте.

27 августа НГС опубликовал авторскую колонку директора Сибирского центра содействия архитектуре Татьяны Иваненко, в которой она наглядно показала на цифрах, что решение мэрии по реконструкции Вокзальной магистрали не лучшее, а могло быть таковым.

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БКДВокзальная магистральТитовапарковкареконструкция Станиславскогопарковочные карманы
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