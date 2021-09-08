Мэрия убирает парковки с главных магистралей. Новосибирцы в шоке, а магазины потеряли первые миллионы

Новосибирские дороги начали активно перекраивать. Мэрия решила сделать несколько важных городских магистралей безопасными, а заодно победить там пробки. Для этого с этих дорог убирают парковочные карманы, делают выделенную полосу для общественного транспорта, а на некоторых магистралях вместо парковок предположительно появятся зеленые газоны. Корреспондент НГС Илья Калинин прошелся вдоль этих магистралей и выяснил, что там меняется и как бизнес относится к этим изменениям. (Спойлер: хороших слов там не было).
Дороги без парковок
Скоро город изменится. Точнее, изменятся городские магистрали. По мнению муниципальных властей, станет хорошо, красиво и без пробок. По мнению горожан, городские власти совершают огромную ошибку. Впрочем, обо всём по порядку.
В Новосибирске начали переделывать несколько ключевых магистралей. С проезжей части улиц убирают парковочные карманы и делают выделенную линию для общественного транспорта. Всё это происходит в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года.
Преобразования уже вовсю затронули Вокзальную магистраль и улицы Станиславского и Титова. С этих дорог исчезают парковочные карманы даже там, где, казалось бы, они должны остаться, следуя здравой логике. Вот когда парковки убирают, дорогу расширяют и вместо парковочных карманов делают выделенную полосу движения для общественного транспорта с запретом на этой полосе парковаться, это ещё понятно. В мэрии считают, что так можно победить автомобильные пробки. Но когда убирают парковки и вместо них планируют делать газоны? Нет, безусловно, так станет красиво. Но будет ли при этом красиво жителям ближайших домов от желающих припарковать у них там машину? А кто-то по привычке станет парковаться на обустроенных новых газонах.
Вокзальная магистраль с газонами
Работники магазинов на Вокзальной магистрали рассказывают, что вместо убранных карманов в начале улицы по четной стороне планируют разбивать газоны.
— Конечно, это повлияет на магазин. У нас уже покупатели жалуются, что парковаться негде. <…> Нам сказали, [на месте парковок] будут делать газоны, — сообщили корреспонденту НГС сотрудники зоомагазина «Красный кролик» на Вокзальной магистрали, 8Б.
Как сообщили в магазинах, о планах мэрии многие узнали по факту: когда дорожники начали перекраивать Вокзальную магистраль. Причем чиновники неохотно отвечают на вопросы по изменению дорожной ситуации. А информация об одних и тех же участках может сильно различаться. Например, директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко в своей авторской колонке привела схемы, на которых с Вокзальной магистрали исчезли все парковки за исключением одной-единственной, возле дома
— Когда мы в департаменте по транспорту согласовывали работы с благоустройством нашего тротуара — пешеходной зоны, — мы случайным образом узнали о том, что есть проект. <…> Я потом разговаривала с департаментом по транспорту — с ответственным лицом по проекту реконструкции дороги (Вокзальной магистрали. — Прим. ред.), так он мне сказал, что парковка останется, но вдоль дороги. И что выделенной полосы для автобусов напротив нашего бизнес-центра не будет. Это, конечно, не очень утешает, потому что их всё равно будет в два раза меньше, — сообщила Светлана Драгунова.
По поводу оставленной на схемах парковки у здания
Разбитые Станиславского и Титова
Аналогичная ситуация происходит с двумя крупнейшими магистралями Левобережья — улицами Титова и Станиславского. Здесь тоже вовсю сносят парковочные карманы и расширяют дорогу, где это возможно, под выделенную полосу для общественного транспорта.
Почти все работники и владельцы магазинов, а их на этих улицах достаточно много — как и на Красном проспекте в Правобережье, — в недоумении от происходящего. И это еще мягко сказано, потому что многие предприниматели у своих магазинов делали парковочные карманы за деньги, так сказать, из карманов собственных.
— Мы сами делали эту парковку. Лет 15 назад. По собственной инициативе наш директор сделал парковку, нормально денег потратил… А сейчас машины ставить некуда. И если сделают полосу для транспорта, так вообще же поставить будет нельзя. Чёрт его знает, что у них (у чиновников. — Прим. ред.) в башке! В других магазинах также обсуждают это, — возмущенно заметил продавец магазина автозапчастей в начале улицы Титова.
— Конечно, это неправильно. Парковочные места нужны. Где люди парковаться будут? Не во дворах же, где и самим жителям мест не хватает, — добавил посетитель, покупавший в этот момент масляный топливный фильтр и свечи.
На улице Станиславского парковочных карманов меньше, но автомобили, подъезжая к магазинам, вставали вдоль дороги. Если здесь будет выделенная полоса для городского транспорта, то так оставить машину уже не получится — увезет эвакуатор.
— Конечно, [бизнесмены] отрицательно к этому относятся. Парковок нигде уже в городе нет. <…> Возможно, уедем тогда отсюда, если нельзя будет парковаться. И всё будет тут закрываться, — сообщил директор открывшегося в конце прошлой недели на улице Станиславского магазина белорусских продуктов «Тот самый вкус» Вячеслав Патин.
Менеджер спортивного магазина в доме возле Монумента Славы рассказал, что в августе они уже ощутили потерю части покупателей из-за перекопанного тротуара на улице Станиславского.
— Мы потеряем огромный трафик, как только запретят здесь парковки. Мы уже ощущаем спад в этом месяце: около 30% посетителей потеряли. В среднем это где-то порядка одного миллиона рублей за август, — рассказал корреспонденту НГС администратор магазина Mirrey Sport Никита.
Другие улицы, которые затронет реконструкция
В 2021 году под программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска попали четыре улицы: это уже упомянутые Вокзальная магистраль, Станиславского, Титова, а также улица Ватутина.
Программа реконструкции дорог осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, в рамках этой же программы БКД новосибирские улицы оказались обнесены ограждениями, а некоторые — дважды. В Калининском районе ограждением обнесли даже забор сквера. Заборы, которые сразу прозвали «могильными оградками» (кстати, их изготавливала фирма, специализирующаяся на утвари для ритуальных нужд), ставили даже посреди тротуара. Примерно через три года после появления «могильных оградок» на улицах города, губернатор высказался, что ему не нравятся «могильные оградки», и начались разговоры, что некоторые заборы надо убирать.
Как рассказал НГС 6 сентября, в мэрии предполагают, что в 2022 году такие же работы проведут на некоторых участках улиц Немировича-Данченко, Покрышкина и проспекта Карла Маркса. Один из покупателей магазина, где корреспондент НГС заговорил про реконструкцию улицы Станиславского, заметил, что мэрия якобы планирует реконструировать дорогу до аэропорта Толмачёво и автомобильный объезд мимо Хилокского рынка. Мужчина был одет в синюю спецовку муниципальных служб, но представляться не стал, пояснив лишь, что знает эту информацию в связи со своей работой. НГС отправил запрос по поводу ремонта этих улиц в пресс-центр мэрии Новосибирска.
До 2030 года в департаменте транспорта планируют обустроить 74,3 км выделенных полос для общественного транспорта. Такой план рассматривается и комплексной схемой организации дорожного движения города Новосибирска на 2020–2034 годы.
Вполне возможно, после реализации программы реконструкции дорог с этих пока оживленных в плане торговли улиц Левобережья исчезнут не только парковочные карманы, но и торговля как таковая. Как это уже стало происходить на Красном проспекте.
27 августа НГС опубликовал авторскую колонку директора Сибирского центра содействия архитектуре Татьяны Иваненко, в которой она наглядно показала на цифрах, что решение мэрии по реконструкции Вокзальной магистрали не лучшее, а могло быть таковым.