Мэрия убирает парковки с главных магистралей. Новосибирцы в шоке, а магазины потеряли первые миллионы

Преобразования уже вовсю затронули Вокзальную магистраль и улицы Станиславского и Титова. С этих дорог исчезают парковочные карманы даже там, где, казалось бы, они должны остаться, следуя здравой логике. Вот когда парковки убирают, дорогу расширяют и вместо парковочных карманов делают выделенную полосу движения для общественного транспорта с запретом на этой полосе парковаться, это ещё понятно. В мэрии считают, что так можно победить автомобильные пробки. Но когда убирают парковки и вместо них планируют делать газоны? Нет, безусловно, так станет красиво. Но будет ли при этом красиво жителям ближайших домов от желающих припарковать у них там машину? А кто-то по привычке станет парковаться на обустроенных новых газонах.

