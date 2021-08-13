Безлюдный Красный проспект: почему магазины и банки бегут с главной улицы, а их окна покрывают граффити

На главной городской улице — Красном проспекте — всё сильнее ощущается запустение. На отрезке между площадью Ленина и улицей Гоголя сейчас не заняты уже с десяток помещений, часть из которых размером со средний супермаркет. Стены и стекла покрываются уродливыми граффити, а на плитке появляются обширные выщербины. Обозреватель НГС Стас Соколов попытался понять, почему арендаторы покидают некогда самую привлекательную зону в городе и куда они все подевались.

Где все?