Безлюдный Красный проспект: почему магазины и банки бегут с главной улицы, а их окна покрывают граффити

На Красном проспекте в Новосибирске закрылись десятки компаний
На главной городской улице — Красном проспекте — всё сильнее ощущается запустение. На отрезке между площадью Ленина и улицей Гоголя сейчас не заняты уже с десяток помещений, часть из которых размером со средний супермаркет. Стены и стекла покрываются уродливыми граффити, а на плитке появляются обширные выщербины. Обозреватель НГС Стас Соколов попытался понять, почему арендаторы покидают некогда самую привлекательную зону в городе и куда они все подевались.
Где все?
Пустые витрины начинаются на Красном проспекте уже в районе площади Ленина. После закрытия в августе прошлого года проработавшего здесь больше 20 лет ресторана
Через дом пустует большое помещение, которое когда-то занимал рыбный магазин. После его закрытия тут были и торговые точки с одеждой, и банк. А сейчас вот прохожих встречают разрисованная железная дверь и пыльные окна. Какая-то жизнь здесь теплится только в подвалах, где работают бар и кальянная.
Больше двух лет пустует площадка, которую освободил магазин «Торговая площадь» на Красном, 45. Здесь уже порезвились «уличные художники» — разрисованы не только стекла, но и само объявление о сдаче в аренду. Внутри не видно никаких признаков ремонта и вообще какой-то активности. Когда-то за такие помещения велась борьба, а теперь площадка в топовом месте, кажется, никому не нужна.
Внушительное помещение на Красном проспекте, 51 вплоть до 2016 года было занято продовольственным магазином. Когда-то здесь было не протолкнуться от покупателей, но уже лет десять назад «Кремона» (так назывался расположенный здесь продмаг) уже медленно умирал, даже место в центре не спасало — покупателей забрала сетевая торговля.
На крыльце бывшего магазина Benetton стоит и курит южного вида мужчина. Магазин появился здесь вместе с самим зданием, но закрылся еще три года назад. Внутри убраны все перегородки, пол завален строительным мусором. Непонятно, то ли кто-то уже начал ремонт, то ли решил прибраться владелец помещения.
Подобных площадок вдоль Красного проспекта еще несколько, особенно если учитывать примыкающие улицы. Кое-где пустота выглядит вроде бы понятной — как закрытые двери в бывшем салоне мобильной связи в здании гимназии
Что говорят рестораторы и ритейлеры
Совладелец концепций Drovamuka и «Аджикинежаль» (расположены именно в этой части Красного проспекта) Олег Ионко говорит, что отток публики с главной городской улицы начался после того, как на ней появилась выделенная полоса для общественного транспорта (и исчезли парковки). Невозможность поставить машину убила прежде всего магазины. Если в заведение с алкоголем посетитель в принципе готов дойти пешком или приехать на такси, то супермаркет или магазин одежды стали по сравнению с аналогичными точками в более удобных в транспортном смысле местах просто неконкурентоспособными.
— Наши заведения чувствуют себя неплохо, у нас ощутимый прирост, но это требует огромных усилий и удачной концепции изначально, — говорит Ионко.
Ресторатор также отмечает, что в городе появились новые места притяжения для публики. Так, за историческим домом на Красном проспекте, 22 уже открылось с десяток концепций, многие из которых в принципе могли бы претендовать на помещения на Красном проспекте, но нашли их в ресторанном дворике. Подобного рода замкнутые пространства сейчас привлекают часть публики куда сильнее, чем оживленные городские улицы.
Владелец бренда Bizzarro Валерий Зеленов говорит, что магазин на Красном проспекте имеет смысл, только если он имиджевый, повышающий узнаваемость марки.
— «Стрит» (магазины на улицах, в отличие от торговых точек в ТЦ. — Прим. ред.), конечно же, уступает по проходимости и, соответственно, в выручках, но аренда в основном ниже, чем в хороших торговых центрах. Отдельные магазины больше подходят для более дорогой одежды и рассчитаны больше на индивидуальное обслуживание постоянных клиентов. Если товар ближе к масс-маркету, то ТЦ 100% лучше, — отмечает Валерий Зеленов.
Что говорят эксперты
Управляющий партнер компании, занимающейся подбором коммерческой недвижимости, Александр Назаров считает, что, помимо частных проблем с парковкой, речь идет о некоем общем тренде, когда уличный ритейл начали всасывать в себя крупные торговые центры.
— Людям проще приехать в одно место и провести там время, чтобы решить большинство своих вопросов, — говорит Назаров.
При этом эксперт отмечает, что в значительной степени причина нынешней ситуации в поведении владельцев пустующей невидимости, которые так привыкли к высоким ценами на нее, что готовы ждать арендатора (готового платить эту цену) годами.
Руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева считает, что, помимо частных причин, отток деловой активности с центральной улицы стал частью долговременного тренда.
— Новые жилые комплексы, которые строятся сейчас, как правило, имеют собственную довольно развитую инфраструктуру. И в условиях усиливающихся пробок человек уже менее мотивирован ехать куда-то в центр. Потому что какой-то минимум услуг и способов проведения досуга у него появился радом с домом. Причем это характерно уже не только для каких-то окраин, но для проектов, которые расположены сравнительно недалеко от центра, — говорит эксперт.
И действительно, новые крупные жилые комплексы сегодня довольно быстро превращаются в своего рода город в городе. Самый яркий пример такого рода — «Европейский берег», где есть и магазины, и кафе, и сервисные предприятия, которые рассчитаны прежде всего на жителей этого жилмассива. И вместе со смешением потоков активности горожан меняются приоритеты и предпринимателей — потенциальных арендаторов.
Что можно сделать
Гид Андрей Поздняков на вопрос, не удивляются ли гости города пустым витринам в самом центре, говорит, что, скорее, наоборот — узнают знакомые приметы. Похожие процессы сейчас происходят повсеместно. Закрытые магазины и вывески «Аренда» можно встретить даже на Тверской в Москве, где, казалось бы, не должно быть недостатка в потенциальных покупателях.
— Удивляются, скорее, нашим дорогам. Такого ужаса точно нигде нет, — говорит Поздняков.
Депутат горсовета и в прошлом кандидат на должность мэра Новосибирска Сергей Бойко говорит, что пока всё упирается в нежелание собственников снижать цену аренды.
— Я разговаривал с парой собственников. Позиция такая — есть цена, ниже сдавать не буду, не интересно. Такой пережиток эпохи первоначального накопления капитала. То есть рынок уже ушел, а они за ним идти не хотят, — говорит депутат.
При этом Бойко признает, что никаких прямых механизмов повлиять на ситуацию у городских властей сейчас нет. Теоретически город может требовать от владельцев помещений только содержать в порядке фасады, говорит депутат. Это будет создавать дополнительную финансовую нагрузку на арендодателя и дополнительно мотивировать его не держать помещение пустым.
— Нужен какой-то областной закон, чтобы дать мэрии право штрафовать. Сейчас городские власти могут только предписания выдавать. Мировой опыт здесь таков, что от собственников требуют содержать в должном состоянии фасады на крупных улицах. И штрафы за нарушение — огромные. Позиция простая: не можешь содержать — продавай, — говорит Бойко.
Однако что бы ни придумали городские власти в Новосибирске, проблема оттока активности с некогда топовых городских магистралей является глобальной. Торговля будет всё больше уходить в онлайн, а обыденная еда (не предполагающая атмосферы и какой-то яркой подачи) — в доставку. То же самое можно сказать и о финансовых услугах, которые всё меньше и меньше нуждаются в больших офисах на видном месте. Поколению, выросшему со смартфоном в руках, не нужно будет приходить в банк даже за новой кредитной картой — ее можно просто загрузить через приложение. И городам предстоит еще решить, что делать с помещениями бывших магазинов одежды, банков и прочих предприятий, которые исторически формировали атмосферу городских магистралей.
Пустота помещений на Красном проспекте, впрочем, не означает, что арендаторы ушли из центра вовсе. Яркий тренд последних лет — это ресторанные дворики с набором демократичных заведений разных концепций, где предприниматели могут арендовать небольшое помещение по сравнительно невысокой цене.