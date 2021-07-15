Места знать надо: 7 ресторанных двориков Новосибирска — чем там кормят, что наливают и в чём их отличия

Пространство работает в формате фуд-корта. Заказ можно сделать как в заведениях, непосредственно выходящих во дворик, так и в расположенной в глубине «Типографии». Так что, явившись сюда компанией с разными вкусами, вам не придется выбирать место, каждый сможет выбрать себе еду и напитки по вкусу.



Добрая половина столов стоит под открытым небом, на случай дождя имеется только несколько не очень вместительных навесов. Так что перед тем как планировать вечер, гляньте прогноз погоды.