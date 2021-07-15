Места знать надо: 7 ресторанных двориков Новосибирска — чем там кормят, что наливают и в чём их отличия

В Новосибирске стало больше ресторанных двориков
Теплые летние вечера так и зовут провести их на воздухе. Причем желательно даже не просто на летней веранде, а где-нибудь вдалеке от уличного шума. Но в идеале — в шаговой доступности до метро. Журналист НГС подготовил обзор всех сложившихся на текущий момент ресторанных двориков, обратив внимание как на достоинства, так и на недостатки каждого из них. Лето в самом разгаре, и еще есть время обойти их все.
Красный проспект, 22
Лучшее ресторанное пространство на сегодня, хотя еще в прошлом году это было трудно себе представить. А сейчас летняя зона заняла треть вытянутого двора-тупика. Складные стулья и столы выставляют во второй половине дня. Сверху свисают гирлянды атмосферных лампочек. Где-то наверху гудит бар на крыше. В общем получилось демократичное, но вполне уютное место, где можно не только тусоваться и выпивать, но и просто прийти поужинать или провести романтический вечер.
Чем кормят:
- израильская уличная еда в Yofi;
- восточная лапша и супы в Noodle Police;
- бургеры и пивная кухня в Jonathan;
- китайская еда в Shifu;
- пицца в Camorra.
Что наливают:
- пиво из новосибирских пивоварен «Йо-хо-хо» и Jonathan;
- органическое и оранжевое вино (обычное тоже есть) в винном баре «Нос в бокале»;
- коктейли в Nobody Knows;
Пространство работает в формате фуд-корта. Заказ можно сделать как в заведениях, непосредственно выходящих во дворик, так и в расположенной в глубине «Типографии». Так что, явившись сюда компанией с разными вкусами, вам не придется выбирать место, каждый сможет выбрать себе еду и напитки по вкусу.
Добрая половина столов стоит под открытым небом, на случай дождя имеется только несколько не очень вместительных навесов. Так что перед тем как планировать вечер, гляньте прогноз погоды.
Коммунистическая, 43
Самый первый барный дворик города, с которого всё начиналось. Сюда ходят прежде всего выпивать и общаться. Хотя сейчас тут работают сразу несколько интересных точек с едой. Имеет репутацию, скажем так, места встречи поколений. Фактически здесь два дворика, но активность по умолчанию концентрируется в том, что между домами 43 и 45.
Чем кормят:
- бургеры в Burger Records и Spot&Choo`s;
- необычная пицца в Shredder pizza;
- хот-доги в баре «Цех».
Чем поят:
- крафтовое пиво и сидр в The Rooks;
- настойки в Woody Bar.
Самый молодежный дворик, любители ночной жизни старше сорока рискуют здесь встретить своих детей. В основном сюда приходят тусоваться, чинно сидеть за столами с едой и напитками тут просто негде. Собственно, за самой интересной едой здесь и то придется подниматься наверх, по винтовой лестнице.
Советская, 3 (гостиница «Центральная»)
Самый крупный ресторанный двор — по совместительству парковка гостиницы. Сейчас здесь больше 20 точек разного размера и направленности — от чебуреков и хот-догов до игристого и сидров. Публика столь же разнообразна. Этим летом, например, здесь полюбили тусоваться байкеры, чьи мотоциклы заполняют парковку даже в будни. Повсюду курят кальян.
Чем кормят:
- хот-доги «Хот-дог Мастера»;
- густые супы без мяса в съедобном стакане в Fast Soup;
- лапша во всех видах в Wok in Wall;
- чебуреки в Cheburek.me;
- шашлыки в «У Манвела»;
- вегетарианские бургеры и шаурма в Good Carma.
Чем поят:
- пиво и коктейли на его основе в Crafty Radler;
- отечественный и импортный сидр в InCider;
- игристые вина в баре «Пузырики».
Место суетное — сюда постоянно приходят и уходят люди, атмосфера создается именно этим круговоротом. Много предложений по уличной еде, есть которую, вполне возможно, придется стоя — посадочных мест мало. С комфортом можно расположиться разве что в патио вокруг «второй очереди» дворика.
Советская, 18 — Ленина, 6
Дворик одного заведения — здесь нет никого, кроме бара FRY. Идеальное место для подобного пространства, поскольку вокруг офисные здания и вечером тут можно и пошуметь. В пятницу и на выходные здесь может играть диджей, тогда тут вообще не протолкнуться. Но и в будни после семи вечера уже бывает трудно найти свободное место даже за бочкой.
Чем кормят:
Заведение одно, оно предлагает классику уличной еды из разных стран: мексиканские тако, балканскую плескавицу, канадский путин (жареная картошка с подливкой)
Что наливают:
Крафтовое пиво, немного сидра, лимонады.
Советская, 23
Дворик — не дворик, но более или менее укромное пространство, которое делят два заведения: бар крафтового пива и кальянная (то есть, извините, центр паровых коктейлей). У каждого их них своя зона, но, если повезет, может собраться интересная компания и случиться синергия.
Чем кормят:
В Bootleggers Pub можно взять бургер, питу с фалафелем или кесадилью.
Что наливают:
Крафтовое пиво и сидр.
Красный проспект, 46
Укромный дворик, о котором в принципе многие не догадываются, хотя он виден с Красного проспекта. Здесь всего один небольшой бар «Кружали» и несколько столиков и бочек под раскидистым деревом. Всё это можно считать просто «летником», но, в отличие от террас на оживленных улицах, здесь никто не будет постоянно ходить мимо. Вы не на виду, хотя шум главной городской улицы здесь совсем рядом.
Чем кормят и поят:
Свиные ребра, колбаски, острые куриные крылья, жареная картошка. Более или менее стандартный набор пива известных брендов.
Недостаток (и одновременно достоинство) этого дворика в том, что заведение расположено на первом этаже жилого дома, так что шумное веселье тут не приветствуется.
Урицкого, 17
Дворик бара The Chops тоже проходит по категории «летняя веранда», но уж больно он велик (больше помещения бара в разы) и полностью укрыт за деревьями даже при взгляде с улицы. И вообще здесь создано совершенно самостоятельное пространство — с вагоном, валками сена и посыпанными каменной крошкой дорожками.
Чем кормят и что наливают:
Мясное место со стейками, бургерами, рваной свининой и прочими мужскими радостями. Их дополняет хороший выбор пива.
Дворик «Чопса» устроен таким образом, что выглядит именно как барное пространство, а не просто летняя веранда отдельного заведения. Даже жалко, что здесь нет еще пары небольших точек, которые бы добавляли этому месту колорита.
Посидеть на свежем воздухе можно и просто на летней веранде. В конце мая обозреватель НГС сделал подборку новых летников, в которую вошли и ресторанные дворики. Можете посмотреть сами, как они изменились всего за полтора месяца.