Жара на верандах: барный дворик, патио с шампанским и еще 8 новых летников Новосибирска

НГС сделал обзор новых летних веранд Новосибирска
В Новосибирск наконец-то пришло лето. И именно сейчас острее всего желание больше быть на свежем воздухе. Еще не все заведения закончили монтировать свои летники, так что подборку самых лучших мы сделаем чуть позже — в июне. Пока обозреватель НГС Стас Соколов собрал десять очень разных новых летних веранд или просто новых заведений, которые уже успели обзавестись летником.
Двор за Красным
Здесь заработали сразу два летника, точнее, одна большая веранда на два небольших заведения — Yofi и Noodle Police. Простенькие складные столы и бочки под открытым небом, так что в случае дождя придется уйти внутрь. Над головой свисают гирлянды лампочек. На случай похолодания заготовлены газовые горелки. Видно, что обустройство веранд еще в процессе, но пространство уже выглядит уютным и обжитым. При этом весьма неформальным, тусовочным. Даже сев за столик, вы будете чувствовать себя частью постоянного движения, которое здесь царит вечерами.
Чуть дальше здесь разместился еще и летник бара Jonathan. Строго говоря, он существует здесь уже не один год, но раньше состояние двора было таким, что владельцы Jonathan пытались от него отгородиться. Теперь же веранда распахнута настежь и стала частью общего пространства. Все вместе они уже сейчас сформировали еще один барный дворик, который к тому же будет существовать сразу в двух уровнях. Скоро к уже работающим здесь заведениям присоединится Friends Above на крыше здания.
«Пузырики» в ресторанном дворике
В этом году ресторанный дворик за гостиницей «Центральная» пополнился несколькими заведениями. Но собственная летняя площадка есть только у бара с игристым вином «Пузырики». Здесь всего четыре столика (два — со стороны парка и два — за углом). Оформлено всё проще некуда, но и сам по себе ресторанный дворик — место не особенно элитное. Здесь можно сесть вообще без столика, просто сдвинув стулья. И вести какие-нибудь беседы, пить просекко. Или просто смотреть на бурлящую вокруг жизнь.
NEMO на Советской
Хозяева паназиатского кафе ухитрились разместить с пяток столов так, чтобы не отнимать тротуар у пешеходов. Здесь в этом году появился навес из поликарбоната — он пропускает частично свет, но спасает от жары и дождя. Место понравится тем, кто не боится публичности и кого не смущает постоянный поток людей в непосредственной близости. Но кухня юго-восточной Азии, на которой специализируется заведение, в принципе предполагает такой уличный формат. При достаточном воображении можно зажмуриться и представить себя сидящим на улице Бангкока или Гонконга.
«Йохохо» на Фрунзе
Маленький барчик, с которого когда-то начинался бизнес создателей одноименной пивоварни, впервые обзавелся летней верандой, оставшейся от покинувшего это здание бара ResPublica (точнее, ее половиной). Само помещение бара заняла «Пятёрочка», а летник остался пустым, чем и воспользовались крафтовые пивовары. Внутри всё предельно утилитарно: лавки и длинные столы. Но и сам бар не предназначен для ценителей дизайнерских интерьеров и мягких диванов. Главное там — содержимое бокалов. А с этим у «Йохохо» всё очень неплохо.
«Креп де Кофе» на Красном
У дизайнерской блинной «Креп де Кофе» уже был небольшой летник, но в этом году к нему добавилась просторная палатка. Со стороны она смотрится странновато (слишком уж сильно залезла на тротуар). Внутри эта палатка обставлена и оформлена в стилистике дачи — это когда в одном пространстве оказываются самые разные мебель и утварь. Красного проспекта изнутри практически не видно (хотя, конечно, прекрасно слышно), так что можно сосредоточиться на общении. Или на крепах и кофе, на худой конец.
Seabass на Маркса
Помещение бывшей кофейни «Кофемолка» на Маркса занял рыбный бар, которому вместе с помещением досталась и просторная веранда. Внутри, правда, мало что изменилось. Разве что новый хозяин поставил несколько более соответствующих концепции бочек (какое модное заведение может сейчас без них обойтись?). Но зато теперь здесь, на Студенческой, можно посидеть не только с бургером и жареной курятиной по-кентукски.
Новый ресторан в «Золотой долине»
На месте закрывшейся «Веранды» в гостинице «Золотая долина» в Академгородке заработало второе заведение похожего по концепции ресторана «Курагадиван» (первое с 2016 года работает в ТРЦ «Аура»). Если честно, то на самой веранде мало что поменялось, разве что мебель новую привезли. Но, если вам в принципе дорого это место, то имейте в виду, что оно опять в строю.
Летники «Европейского берега»
Микрорайон на берегу Оби вполне уже можно считать одной из городских зон отдыха (хотя жители, наверное, будут против). Здесь можно гулять, смотреть на воду, и, в принципе, можно было бы сидеть на многочисленных уже террасах открытых тут заведений. Удивительно, но в самой живописной части пока ничего такого не обнаружено (если не считать одинокой лавочки у кофейни).
Поэтому пока придется довольствоваться парой столиков крохотной пиццерии с видом на соседствующий с жилмассивом частный сектор. Тоже, в сущности, неплохо. Машин здесь куда меньше, чем в центре города, пицца в целом не хуже. Не хватает только возможности пропустить бокальчик. Придется довольствоваться кофе или морсом. Ну или ждать, когда заведения с вином со стороны реки выставят свои столики.
Летняя веранда у КПП
Самый необычный летник обнаружен у въезда в жилой комплекс «Флора и Фауна». Сам комплекс обнесен высоким забором, и попасть туда без приглашения не получится. Но на входе работает элитная кофейня (цены выше среднегородских раза в полтора-два), в которой можно взять навынос авторский раф и сидеть на солнышке, глядя на окружающую флору. Кофейня, к слову, может пригодиться, даже если в самом жилом комплексе вас никто не ждет. Если пройти вдоль высокого забора чуть дальше, то вы увидите узкий проход, ведущий на берег. Там вас ждет живописный, хотя пока совершенно не оборудованный пляж.
Для тех, кто в эти дни хочет на свежем воздухе не просто сидеть, а гулять, обозреватель НГС подготовил обзор новых интересных точек уличной еды.