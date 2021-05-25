Жара на верандах: барный дворик, патио с шампанским и еще 8 новых летников Новосибирска

Чуть дальше здесь разместился еще и летник бара Jonathan. Строго говоря, он существует здесь уже не один год, но раньше состояние двора было таким, что владельцы Jonathan пытались от него отгородиться. Теперь же веранда распахнута настежь и стала частью общего пространства. Все вместе они уже сейчас сформировали еще один барный дворик, который к тому же будет существовать сразу в двух уровнях. Скоро к уже работающим здесь заведениям присоединится Friends Above на крыше здания.

«Пузырики» в ресторанном дворике

