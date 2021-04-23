Новая уличная еда: лаваш с гуляшом, вьетнамские бутерброды, бургеры для веганов и вызов KFC

НГС протестировал новые блюда новосибирского фастфуда
На улице уже совсем тепло, но летние веранды толком еще не появились. В качестве временного компромисса можно взять какой-нибудь уличной еды и перекусить на ходу. Обозреватель НГС Стас Соколов подготовил по этому поводу подборку новых, в разной степени интересных точек и отдельных блюд стритфуда, которые появились в Новосибирске за последнее время. На неделю прогулок хватит.
Вьетнамские сэндвичи (Banh mi Tinh)
Киоск на автобусной остановке, арендованный владельцами небольшой вьетнамской закусочной в «Подземке». «Бань» в названии — это французское слово pan (хлеб). По сути, это просто приспособленный к местному сырью обычный французский сэндвич в багете. Вьетнам, как известно, был какое-то время французской колонией, и местное население кое-чему успело у колонизаторов научиться.
В киоске на выбор четыре вида «бань ми», каждый — в двух размерах. Названия написаны по-вьетнамски, и пытаться прочитать их в целом бесполезно, так что лучше просто посмотреть в состав и ориентироваться на определяющий ингредиент: мясо, колбаса, омлет или всё сразу. Цены божеские — начинаются от 66 рублей. Самый дорогой сэндвич, в котором сразу есть всё: и мясо, и колбаса, и яйца, называется «Патриот» (что-то в этом слышится родное), стоит 169 рублей, и он реально огромный.
Никакого неба в алмазах вьетнамские бутерброды не сулят (хлеба в них явно больше, чем всего остального), но чуть отличаются от привычных подобных конструкций своеобразным сочетанием овощей, зелени (кинза, будьте внимательны) и соусов. По умолчанию острота очень умеренна, так что, если вы любите погорячее, то лучше предупредить об этом сразу.
Тушеное мясо в лаваше («ГуляшЛаваш»)
Попытка переосмыслить в шаурме сразу всё. Во-первых, мясо здесь не жарится, а тушится. Это сразу снимает вопрос об основном соусе, потому что кусочки уже погружены в густую пряную субстанцию, которая, скажем прямо, хороша сама по себе. Второе нововведение — это лаваш, обычная грузинская круглая лепешка, которую режут на две части, превращая каждую в полукруглый карман. Подобная штука, к слову, есть в Италии (там она называется «трапиццино» — trapizzino — и делается из специальных квадратных булок, которые режут по диагонали).
В итоге у вас в руках вкусный свежий хлеб с мясным гуляшом внутри, который только слегка приправлен легкой сальсой, оттеняющей сильный мясной вкус. Удивительно, как до этого никто не додумался раньше. Есть некоторые вопросы к самой лепешке, а мясо можно дополнять и свежими овощами, и сыром, но это уже нюансы. Цены начинаются с 80 рублей, стандартная порция с говядиной обойдется в 180 рублей, и этого вполне хватит на сытный обед.
Курица в кляре (KURU)
По-своему даже симпатичная в своей наглости попытка поиграть на поле KFC. Основа точно та же — курица в кляре (только без «секретного набора специй»), формат блюд — тоже. Некоторые отклонения есть только по части дополнительных соусов и особой азиатской панировки. А так всё довольно стандартно: ножки и крылышки, бургеры и роллы (мясо с овощами в лаваше), даже базовый цвет такой же, как у KFC, — красный.
Вкусовой профиль чуть отличается, так что если вы хотите всё той же курицы в кляре, но KFC надоел, то стоит попробовать. Возможно, для того чтобы вернуться опять в объятья полковника Сандерса, но вы хотя бы пытались. Из занятного есть наборы овощных палочек (сельдерей, морковь и дайкон, которые можно грызть на ходу), а также фруктовые горячие напитки с комплексными вкусами. Интересней и вкусней чая, хотя ненамного его дороже. Цены начинаются со 109 рублей (за две ножки), ведерко из 9 крыльев будет стоить 289 рублей. Можно взять и есть на ходу.
Бургеры и шаурма с растительным мясом (GoodCarma)
Довольно убедительная попытка сделать вкусный фастфуд для веганов. Вместо мяса — масса на основе бобовых с растительными волокнами и приправами. Бифштексы так и вообще можно принять за настоящее мясо с какими-то добавками, если сильно не задумываться. «Мясо» доступно преимущественно в виде шаурмы (или в пите) или бургера. Есть еще собранные в отдельный раздел меню фалафель, растительные наггетсы и картофель фри плюс салаты.
Будет полезно тем, кто соблюдает пищевые ограничения, но может понравиться даже человеку, который о вегетарианстве-то (не говоря про веганство) никогда не задумывался. Хорошо подобранные соусы собственного изготовления. К булочкам для бургеров есть вопросы (они нормальные, но обычные, не очень подходят к содержимому, мне кажется), но в целом всё весьма достойно. Цены начинаются с 209 рублей, бургер стоит 349 рублей, но он действительно большой.
Железнодорожные хот-доги и шаурма (PRO.Жарье)
Фастфуд, поселившийся в длинном павильоне рядом со станцией «Центр». Внутри — некоторое количество посадочных мест, с одной стороны открывается вид на забор, сквозь который видны железнодорожные пути. Романтично. В меню — джентльменский набор (шаурма и хот-доги), усиленный простыми супами и десертами. Блюда могут приготовить навынос, для хот-догов, например, предусмотрены удобные картонные лоточки. В меню, кстати, есть загадочное блюдо «сырная кесадия». Загадочное, потому что само слово «кесадия» происходит от испанского слово queso — сыр. Не сырной она не может быть просто по определению.
Приготовление, правда, может занять время. Я, например, свой хот-дог ждал больше 15 минут, хотя в зале почти никого не было (но, правда, был заказ на доставку). «Горячая собака» была так богато начинена, что при попытке сложить половинки булочки, начала рваться вдоль, превратившись в сэндвич с сосиской. Есть это было неудобно, но каких-то серьезных претензий к содержимому не возникало.
Разве что и булочка, и сосиска, и даже насыпанный по бокам карамелизованный лук — всё выглядело каким-то общим местом. Такое предсказуемое сочетание, собранное из купленных в каком-нибудь Metro Cash&Carry (я не утверждаю, это оценочное суждение) наборе готовых ингредиентов. Как перекус в ожидании электрички вполне приемлемо. Но вряд ли стоит даже остановки, если вы едете мимо.
Тем, кто не хочет экспериментов, можно посоветовать наведаться в проверенные не одним годом работы заведения и точки. Основной популяризатор мировой уличной еды в Новосибирске — это Street food pub FRY, где можно заказать и мексиканские тако, и балканскую плескавицу, и канадский путин, плюс какие-то регулярно появляющиеся в меню новинки. За лучшими тако лучше отправиться в Taqueria del Centro. Лучшая уличная лапша доступна в точках Wok in Wall. А ближневосточная классика (пита с начинками, фалафель и так далее) доступна в еврейском бистро Yofi. Оно, правда, работает только по вечерам.