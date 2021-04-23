Новая уличная еда: лаваш с гуляшом, вьетнамские бутерброды, бургеры для веганов и вызов KFC

В киоске на выбор четыре вида «бань ми», каждый — в двух размерах. Названия написаны по-вьетнамски, и пытаться прочитать их в целом бесполезно, так что лучше просто посмотреть в состав и ориентироваться на определяющий ингредиент: мясо, колбаса, омлет или всё сразу. Цены божеские — начинаются от 66 рублей. Самый дорогой сэндвич, в котором сразу есть всё: и мясо, и колбаса, и яйца, называется «Патриот» (что-то в этом слышится родное), стоит 169 рублей, и он реально огромный.



Никакого неба в алмазах вьетнамские бутерброды не сулят (хлеба в них явно больше, чем всего остального), но чуть отличаются от привычных подобных конструкций своеобразным сочетанием овощей, зелени (кинза, будьте внимательны) и соусов. По умолчанию острота очень умеренна, так что, если вы любите погорячее, то лучше предупредить об этом сразу.



Тушеное мясо в лаваше («ГуляшЛаваш»)



Попытка переосмыслить в шаурме сразу всё. Во-первых, мясо здесь не жарится, а тушится. Это сразу снимает вопрос об основном соусе, потому что кусочки уже погружены в густую пряную субстанцию, которая, скажем прямо, хороша сама по себе. Второе нововведение — это лаваш, обычная грузинская круглая лепешка, которую режут на две части, превращая каждую в полукруглый карман. Подобная штука, к слову, есть в Италии (там она называется «трапиццино» — trapizzino — и делается из специальных квадратных булок, которые режут по диагонали).

