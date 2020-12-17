Создатели Friends и Ruby откроют на задворках Красного проспекта еврейское бистро

— В закусках точно будет несколько видов хумуса, форшмак, паштеты, бабагануш, мезе, тартар и так далее. По основным блюдам, конечно же, пита в нескольких вариациях, сабих (заранее приготовленные и уже остывшие овощи с соусами в пите. — Прим. авт.), идеален с утра, креплах (разновидность пельменей. — Прим. авт.). Не забудем и о традиционной шакшуке (яичница с большим количеством жареных томатов и болгарского перца с зеленью), — говорит Сергей.



Что касается напитков, упор будет сделан на вино, однако создатели заведения не смогли обойтись и без коктейлей.



В качестве наиболее близких аналогов в России Горобец назвал израильское бистро «Савив» из Санкт-Петербурга. В самом Питере большую известность имеет проект «Бекицер» (два заведения), но Сергей Горобец говорит, что Yofi будет «более интеллигентным».



Начать работать Yofi должно уже через неделю — 25–26 декабря.



По данным 2ГИС, единственным заведением, предлагающим блюда еврейской кухни, является база «Маяк» на берегу Бердского залива (где это просто часть меню наряду с другими позициями). В Новосибирске уже несколько раз предпринимались попытки открыть заведение еврейской кухни, но все эти попытки окончились неудачей. Самыми яркими примерами такого рода можно считать ресторан «Иерусалим» при израильском культурном центре (он несколько раз закрывался и открывался вновь) и еврейский стритфуд «Пряный индюк» на Выборной.