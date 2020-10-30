Кусочек Питера появился в центре Новосибирска: где он находится, чем там кормят и что наливают

Свой кусок Питера, импортированный сюда владельцами пивоварни «Йо-хо-хо», появился в центре Новосибирска. Руинный паб, открытый на задворках Красного проспекта, 22, не только выглядит как «творческие пространства» Северной столицы, но и содержит один из тамошних культовых брендов — заведение Camorra pizza. Обозреватель НГС Стас Соколов проверил на себе и еду, и напитки нового проекта.



Как это выглядит



«Типография» заняла странное помещение на задворках исторического дома на Красном, 22. Раньше тут был не то гараж, не то склад, а в последнее время и вовсе почти руины. Так что выбор формата для проекта ruin pub (руинный бар) напрашивался сам собой. Этот формат сформировался в Бухаресте, но в идее «Типографии» много питерского — там полно подобных «барных кластеров», спрятанных в глубине дворов и в старых фабричных корпусах.