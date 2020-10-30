Кусочек Питера появился в центре Новосибирска: где он находится, чем там кормят и что наливают

Руинный паб открылся на Красном проспекте в Новосибирске
Свой кусок Питера, импортированный сюда владельцами пивоварни «Йо-хо-хо», появился в центре Новосибирска. Руинный паб, открытый на задворках Красного проспекта, 22, не только выглядит как «творческие пространства» Северной столицы, но и содержит один из тамошних культовых брендов — заведение Camorra pizza. Обозреватель НГС Стас Соколов проверил на себе и еду, и напитки нового проекта.
Как это выглядит
«Типография» заняла странное помещение на задворках исторического дома на Красном, 22. Раньше тут был не то гараж, не то склад, а в последнее время и вовсе почти руины. Так что выбор формата для проекта ruin pub (руинный бар) напрашивался сам собой. Этот формат сформировался в Бухаресте, но в идее «Типографии» много питерского — там полно подобных «барных кластеров», спрятанных в глубине дворов и в старых фабричных корпусах.
Путь в «Типографию» по-питерски непрост: сначала нужно обойти дом Сурикова с тыла (со стороны Коммунистической) и войти во двор, не обращая внимания на опущенный шлагбаум и общую неухоженность. В отличие от двориков, где расположены The Rooks и FRY, пространство здесь заставлено машинами, кое-где лежит строительный мусор. В общем, гламурного мало. Когда найдете нужную дверь, придется пройти по длинному коридору с закрытыми пока дверьми (тут будут еще арендаторы). И вот, вы в «Типографии».
Комплекс устроен, как своего рода барный фуд-корт: общий зал со сценой окружают несколько заведений разной направленности. У каждого из этих «встроенных» заведений есть своя собственная зона. Но можно сесть и в общем зале. Или даже перемещаться внутри с бокалом. В зале стоит небольшая сцена для живых выступлений, которую также будет видно из пиццерии, находящейся за стеклянной стеной, и даже из части пивного и винного баров.
Внутри масса деталей, которые можно долго разглядывать: ковры, печатные машинки, советский еще почтовый ящик, куски старых плакатов, какие-то надписи на стенах. В общем, если вам близка вся эта эстетика интеллектуальной подворотни, то тут будет чем заняться, даже если в бар вы придете в одиночестве.
Чем тут кормят
Хедлайнер «Типографии» — пиццерия Camorra из Питера, детище владельцев едва ли не самой известной российской крафтовой пивоварни AF Brew. Каморра — это вообще-то название неаполитанской мафии. Как любая уважающая себя мафия, пиццерия ведет уединенный образ жизни. Точки открываются где-то во дворах, вдалеке от потока людей. Внутри всё тоже оформлено так, как будто вы сидите где-то в Кампании (регион Италии), где античные колонны могут соседствовать со средневековыми фресками, рядом с которыми что-то написала современная итальянская шпана.
Пицца «Каморры» имеет в Питере почти культовый статус, хотя я так и не понял причин такого безумного восхищения. Она делается тут на очень тонком тексте, которое практически не поднимается даже по краям. Начинка, правда, с выдумкой — пиццу (вся стоит 490 рублей за круг) тут готовят с тыквой и козьим сыром, анчоусами. Даже колбаса не просто салями, а сальчичон (разница не то чтобы такая уж принципиальная, но звучит более экзотично, согласитесь).
Это супертонкое тесто не дает возможности получить удовольствие от основы — хлеба. Да и к приготовлению есть вопросы. Зачем, например, класть рукколу на только что вынутую из печи пиццу (она же «сварится», потеряв всю свежесть и остроту), да еще накрывать мясом. Которое, к слову, что-то не очень похоже на ростбиф (скорее напоминает ветчину). Не сказать, что это плохо, но, наслушавшись восхищенных отзывов, волей-неволей ждешь чего-то безупречного.
В отдельной кухне есть довольно исчерпывающий набор закусок и горячих блюд: брускеты, тако, сэндвичи поке, бургеры — и так вплоть до стейков. Вся эта еда не выглядит, конечно, так легендарно, но сделана она толково. В поке хорошее сочетание свежести и сытности, такос буквально сочатся соусом (и размер у них как раз такой, как принято у мексиканцев — в три укуса), даже запеченная брускета «карбонара» внутри оказывается вполне увлекательна.
Что наливают
За алкоголь тут отвечают сразу три точки. Вино и коктейли предлагает Not a Crime и, как мне кажется, создатели «Типографии» подошли к своему первому винному проекту чуть серьезнее, чем стоило. В карте практически нет позиций дешевле 1800 рублей за бутылку (бокал будет стоить больше 300 рублей). Выбор вин интересен, но здесь Not a Crime оказывается в одной компании с примерно десятком винных баров, где с выбором всё точно не хуже, а обстановка более располагает. Лично мне, как потребителю, не хватает в Новосибирске совсем простого винного места, и «Типография» прекрасно для этого подходила.
С пивом всё замечательно — оно есть и в «Каморре» (от AF Brew), и в фирменном баре «Йо-хо-хо». На кранах можно найти полный набор современных стилей, цены начинаются от 190 рублей за бокал 0,5. Если вы сомневаетесь, стоит ли содержимое таких денег, бармен может налить вам выбранную позицию на пробу.
В дальнем углу, справа от открытой кухни, притаилась неприметная дверь с номером 13. Это не служебное помещение, а довольно просторная «самогоношная» Moonshine bar. «Лунный свет» — это не просто романтический образ, а название разновидности американских дистиллятов, которые изначально гнали подпольно. Чтобы как-то отбить сивушный аромат ценного продукта, в него стали добавлять фрукты, ягоды и даже специи, что привело к появлению целой культуры «муншайнов» — народного американского «бухла», которое до сих пор делают дома.
Для кого это?
«Типография» вряд ли придется по душе любителям гламура, пафоса и мест, куда ходят показать себя. Девушка в вечернем платье на шпильках будет смотреться здесь красиво, но странно. Зато сюда нормально заскочить прямо с работы. Уровень цен и общая стилистика рассчитаны на публику чуть постарше, чем тусуется в дворике The Rooks по соседству, но, в сущности, это те же люди — просто чуть больше зарабатывающие и нуждающиеся в чуть большем комфорте.
Главный недостаток «Типографии» — заковыристое расположение — это одновременно и достоинство. Здесь всегда будет меньше случайной публики, людей с завышенными запросами — они просто не дойдут до входа через грязный, заставленный машинами двор. Это дает возможность создать в этом старом не то складе, не то гараже какой-то свой особенный мир, куда можно будет провалиться с привычных центральных улиц. Ситуация для таких проектов сейчас, конечно, хуже не придумаешь. Но хочется верить, что создателям хватит сил и резервов дотянуть до более спокойных в санитарном и морально-психологическом смысле времен.
Кроме проблем, связанных с пандемией, «Типографии» придется бороться и с мощным конкурентом — комплексом BlaBlaBar, который открылся на втором этаже офисного здания рядом с Оперным театром. Репортаж с открытия смотрите тут.