Мытье полов, проверка сотен тетрадей и штрафы за жалобы. Школьный учитель — об условиях работы

Учителям не хватает времени на жизнь Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











К учителям всегда много вопросов. Родителям кажется, что педагоги всегда делают недостаточно. Можно давать более качественный материал, проводить больше интересных мероприятий, внимательнее проверять работы. А еще искать индивидуальный подход к каждому ребенку и уделять время общению с родителями. При этом учитель должен быть вежливым и воодушевленным.

Наши коллеги из 72.RU пообщались с учителем-предметником из тюменской школы. Он пожелал остаться анонимным. В своей честной колонке он рассказал, как проходит рабочий день, сколько платят за проверку сотен тетрадей, с каким отношением родителей сталкиваются педагоги и почему, несмотря на доплаты, всё еще перебиваются с копейки на копейку. Далее — от первого лица.

«Веду уроки у двух смен»

Давайте проживем один день с учителем. Расскажу на своем примере. В шесть часов утра у меня подъем, работа начинается уже дома. Нужно успеть привязать уроки к системе «Веб-образование». Это девять занятий в день. Потом спланировать деятельность ребят 6, 7 и 8-х классов: суметь найти интересный материал, подготовить презентации. Потом я могу приготовить завтрак, собраться и поехать на долгожданные уроки.

У меня занятия начинаются в 10:50, а заканчиваются в 18:50. Я веду уроки у двух смен. В неделю выходит 43 часа уроков. В течение дня у меня еще есть планерка, посещение столовой, подготовка мероприятий. Еще я отвечаю за кабинет, в котором провожу занятия. Система уборки сейчас крайне странная. Нас обязали нанимать клининговые компании. Техничкам платят копейки, они не хотят работать. Я должна ловить их по коридорам, чтобы попросить убраться. Если не поймала, то делаю это сама. Проблема решается только путем бесконечных жалоб. А мне просто некогда!

Не понимаю, почему эти вопросы должна я решать. Для меня на первом месте — уроки. Я бы могла на это забить, но не могу дышать грязью по 10 часов в день. Приходится мыть. Бытовую химию в начале года закупают родители. К середине года ее уже нет. Я вынуждена просить их скинуться еще или покупать за свой счет.

«К учителям сейчас нет никакого уважения»

После окончания уроков рабочий день не заканчивается. Начинают идти родители, которые недовольны оценками своих детей. Я сижу и разговариваю с ними по 30–40 минут. И чаще всего еще и остаюсь во всём виновата. К учителям сейчас нет никакого уважения.

Иногда я даю частные уроки. Хоть какая-то копейка лишняя. Еще мы работаем по выходным: конференции, педсовет, мероприятия. Наше личное время никого не волнует. За все мои уроки я получаю в районе 40 тысяч рублей до вычета налогов. Еще тысячу рублей доплачивают за проверку тетрадей у семи классов. Это 220 тетрадей! Еще за содержание кабинета дают 350 рублей в месяц.

Источник: Юрий Орлов











Стимулирующая надбавка обычно составляет около 10 тысяч рублей. Но она нестабильная. Она складывается из баллов: сколько внеклассных мероприятий провел, что интересного придумал для детей. Могут и сократить выплату. Например, если родитель пожаловался на тебя в департамент образования. Сейчас народ любит писать из-за чего угодно. А нас лишают денег.

Педагогов не хватает. Тебе в начале года говорят: «Возьми пока временно часы, потерпи. Скоро новый учитель придет». Ты наивно соглашаешься. А потом молодой педагог приходит, смотрит на всё это и говорит: «Нет, я не буду». Потому что нагрузка огромная, неопытным не выдержать. За те же деньги или даже больше можно работать администратором или мастером по маникюру. Но жить при этом спокойно, без нервотрепки. А у нас бесконечный стресс.



«Меня на другую работу не возьмут»

Я постоянно как загнанная лошадь. Меня часто спрашивают: «Зачем тебе всё это?» Я одна воспитываю ребенка. Он еще несовершеннолетний. Старшему тоже помогаю встать на ноги. Иногда могу за квартиру заплатить или помочь с зимней одеждой. Я уже пенсионного возраста: меня на другую работу не возьмут. Получаю крошечную пенсию и пашу в школе. Иначе не смогу ни накормить, ни одеть ребенка. Я вынуждена работать и терпеть. С трудом укладываюсь в оплату коммуналки, бензина, продуктов и одежды для ребенка.

Меня поражает отношение к учителям. Родители предъявляют претензии, руководство пытается сэкономить на наших зарплатах. Конечно, молодые педагоги будут бежать из школы. У них есть возможность переучиться на что-то другое и зарабатывать, содержать семью. У нас, более старших, уже нет. Я работаю больше 20 лет в школе, и с каждым годом всё хуже и хуже.

Мой день заканчивается в 21 час. Я рада, что сейчас светит яркое солнце, начинаются теплые деньки. «Скоро летние каникулы», — спасает только эта мысль.