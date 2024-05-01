Ушли на пике звездной карьеры: суицид в творческой среде, отмечают психологи, к сожалению, не редкость

У творческих людей часто возникают душевные расстройства. Они слишком тонко чувствуют мир Источник: Вячеслав Зинуров, Игорь Сорин, Мурат Насыров / Vk.com











В апреле этого года ушел из жизни оперный певец и звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров. Ему было 40 лет. Он был найден в Москве под окнами дома, где проживал.

Мы решили вспомнить и других звезд, которые покончили жизнь самоубийством. Корреспондент MSK1.RU пообщалась с людьми шоу-бизнеса и психологами. Они высказали свою точку зрения о том, почему звезды так поступают, когда у них есть всё — популярность, деньги, любовь...



Коллеги и друзья Евгения Кунгурова рассказывали о том, что человеком он был жизнерадостным и позитивным. Никто никогда не видел его в состоянии депрессии. После смерти Кунгурова чего только не писали о возможных причинах трагедии — что он страдал от алкогольной зависимости, что у него были проблемы в личной жизни и он наблюдался у психиатра. А отец артиста назвал диагноз — нервная болезнь.



— Это такая болезнь, из-за которой человек теряет лицо, тело, себя... Внешне она никак не проявляется, а внутри у моего сына происходило непонятно что, — рассказал он.

Евгению Кунгурову было 40 лет Источник: Евгений Кунгуров / T.me











«Кунгуров был верующим, он не должен был так поступить»

Певец, заслуженный артист России Юлиан уверен, что здоровый человек никогда не решится уйти из жизни добровольно и не стоит такие поступки сваливать на творческий кризис.



— Однозначно и у Сорина, и у Насырова, и у Зинурова, и у Кунгурова было что-то с психическим здоровьем. Любой адекватный и здоровый человек никогда в жизни так не поступит. И это огромный грех. Если Кунгуров был верующим, он, в принципе, не должен был так поступить. Здесь какая-то «непонятка». Может, присутствовал алкоголь, — сказал Юлиан. — Игорь Сорин из «Иванушек» ушел из жизни под какими-то веществами, Мурат Насыров тоже. Говорят, что ему вроде их подсыпали... В любом случае суицид я абсолютно не одобряю. Это не выход из ситуации. И не надо винить никакие творческие кризисы.



Юлиан считает, что безвыходных ситуаций, в принципе, не бывает, а людей, которые так поступают, можно назвать слабыми.



— Мы не судьи и не прокуроры, но очень жаль, что артисты таким образом уходят из жизни. Оставляют детей, жен, родителей. Я не понимаю, что за кризис такой может быть, что тебе всё равно до твоих родных и близких... И, дай Бог, мне этого никогда не понять, — добавил Юлиан.

Прошло уже много лет, но до сих пор родственники и фанаты артистов-самоубийц не могут понять, почему они решились на такой шаг.



Игорь Сорин страдал от депрессии

26 лет назад не стало солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина. Его нашли под окнами многоэтажки.

После того, как Игорь покинул группу, он хотел заняться сольной карьерой и работал над своим первым альбомом. Мама Сорина Светлана рассказывала, как сын никак не мог найти себе подходящего продюсера, все требовали не менее 70% от дохода певца. Игоря такие условия не устраивали. В итоге он начал страдать депрессией — уставившись в телевизор, мог сутками лежать на диване или закрывался в своей комнате и сидел там один в полной темноте.



Коллеги замечали, что в последнее время Сорин находился в угнетенном состоянии, тогда как все привыкли его видеть радостным. Ему было всего 28 лет.

Игорь Сорин закрывался в комнате и сидел там подолгу один в темноте Источник: Игорь Сорин / Vk.com











Мурат Насыров наблюдался у психиатра

Певец Мурат Насыров ушел из жизни, когда ему было 37 лет. Теща Мурата рассказывала, что в тот день он был возбужден с самого утра, метался по квартире из угла в угол, будто его что-то сильно тревожило и куда-то постоянно звонил. Вечером он наконец успокоился, отправился на встречу с друзьями в ресторан. Позже они рассказывали, что Мурат, как всегда, был позитивным, травил анекдоты. А когда вернулся домой, настроение его снова изменилось. Стал вести себя странно. Кричал, что видел бога и что он пришел к нему ночью вместе с Багой (Баглан Садвакасов. — Прим. ред.) — его другом, музыкантом группы «А-Студио», который погиб в автокатастрофе.

В итоге Насыров закрылся в музыкальной студии, спел там все свои хиты, а потом его нашли в концертном костюме и с автопортретом в руках под окнами многоэтажки, в которой он жил.

По словам врачей скорой помощи, Насыров находился в состоянии наркотического опьянения. Друзья говорили, что в последнее время Мурат пытался вылечиться от наркомании, наблюдался у психиатра.

Мурат Насыров со своими детьми Источник: Murat Nasyrov / Vk.com











Вячеслава Зинурова тяготило одиночество

Два года назад тело Вячеслава Зинурова (более известного как Том Хаос) — солиста группы «Отпетые мошенники» было найдено в его доме в Подмосковье, где он проживал один. Жены и детей у него не было. Он долго встречался с экс-солисткой группы «Сливки» Евгенией Синицкой, но потом они расстались. Евгения вспоминала, что одиночество Вячеслава очень тяготило.

А сестра Зинурова считает, что до депрессивного состояния его довели один из участников группы Сергей Аморалов и его жена, а также концертный директор коллектива. Зинуров узнал, что ему не доплачивают большую часть гонораров.

По словам близких, Вячеслав не пил и не употреблял наркотики, но он очень сильно переживал из-за отсутствия концертов и разногласий с «Отпетыми мошенниками».



Вячеслав Зинуров не пил и не употреблял наркотики Источник: Вячеслав Зинуров / Vk.com











«Если у Анны Асти станут отменять концерты, у нее тоже начнется депрессия»

Композитор, режиссер и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин был знаком с Муратом Насыровым и солистом группы «Отпетые мошенники» Вячеславом Зинуровым более двадцати лет. Он всегда считал их людьми позитивными и светлыми, никогда не видел в депрессивном состоянии.

— Но, судя по всему, депрессия всё же была. Когда в нее люди впадают, но не придают этому значения, в итоге вот такой результат. Депрессия — такая штука, которая может человека свести с ума и ее нужно лечить — либо работая с психологом, либо употребляя нужные лекарства. Кто-то спасается медитациями. У всех свои способы, — рассказал Вячеслав Тюрин. — Звезды, конечно, не ходят и не рассказывают направо и налево о том, что у них депрессия, но чаще всего это происходит из-за творческой нереализованности или дележки каких-то прав.



Как раз это, по словам продюсера, и происходило в «Отпетых мошенниках». После того, как коллектив распался из-за финансов, ребята стали делить права на группу и дело дошло до суда.

— Слава по натуре был человеком мягким и очень сильно за всё переживал. Он был настоящим музыкантом, именно Зинуров писал всю музыку для группы. И, видимо, потом ушел в материальные поиски, когда ему показалось, что если он потеряет права на свои песни, жизнь на этом закончится, — размышляет Тюрин. — Если на всем замыкаться, «кукушка» может съехать и выхода уже не будет. В конце концов, Слава ведь мог взять и создать другую группу, каких-нибудь «Неотпетых мошенников» или просто «Мошенников». Но ему никто не подсказал. Самое страшное, когда человек остается один.

Источник: Вячеслав Зинуров / Vk.com











Вячеслав Тюрин отметил также, что когда человеку некуда переложить свое внимание и фокус проблемы, он все время фокусируется на одном и постепенно приходит в тупик, откуда выхода нет.



— Допустим, если у Анны Асти начнут отменять концерты, у нее тоже могут начаться депрессии. Исключений не бывает. А как человек оттуда будет выходить, это уже его путь, который он должен пройти.



По мнению Вячеслава Тюрина, когда артист на взлете и популярен, никаких депрессий быть не может, но если он уже не на плаву и начинают кончаться деньги, здесь уже надо пройти испытание медными трубами. Творческий человек всегда сфокусирован на результате своего труда.

— Подозреваю, что именно это было с Муратом Насыровым. Прошли времена, когда в топах были его песни «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я — это ты», а дальше он стал испытывать период стагнации. Но это были временные трудности, они должны были пройти. Хороший артист, как хорошее вино, вызревает, и Мурат снова бы возродился, но он не смог это пережить, — добавил Вячеслав Тюрин. — И еще, насколько я знаю, он почему-то не предлагал своей гражданской жене обручиться, тогда как у них было двое детей.

Источник: Murat Nasyrov / Vk.com











«У Есенина и Высоцкого была нестабильная психика»

Психолог Сергей Ланг уверен, что люди искусства слишком тонко чувствуют мир и легко травмируются.

— Возьмем, например, таких известных людей, как Сергей Есенин и Владимир Высоцкий. У них психика была нестабильна, внутренний мир особенный. Они злоупотребляли алкоголем, а Высоцкий даже употреблял наркотики, — напомнил Сергей Ланг. — Их успех — это всего лишь результат их творчества. Но это не делает их внутренне счастливыми людьми.

«Не зря многие востребованные артисты говорят, что после концертов приходят домой и чувствуют себя одинокими» Сергей Ланг, психолог

Сергей Ланг считает, что творческим людям требуется психологическая поддержка, но с учетом их графика они часто не уделяют здоровью внимания.



— За последние годы самым громким таким событием стал уход из жизни Чарльза Беннингтона — солиста, одного из основателей группы Linkin Park. Совершенно непонятно, почему он так сделал, ведь как раз в творческом плане у него всё было хорошо — группа выпустила альбом, готовилась отправиться в тур, не было никакого кризиса, — сказал психолог. — Но, видимо, новый альбом и предыдущие творения стали сложным для него испытанием, и психика просто не справилась. И наличие жены и детей не смогли его спасти.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Сергей Ланг вспомнил, что в молодости Чарльз Беннингтон пережил насилие, но ту травму не проработал.



— Они свою боль, страдания и переживания переносят в творчество, и это как раз является для них фатальной ошибкой. Не нужно пытаться всё перенести в музыку и в песни. Это проблему не решит, — добавил психолог.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU











«У творческих людей кризис может случиться в любой момент»

Психотерапевт и психолог Александр Федорович считает, что творческих личностей заставляет сталкиваться с определенными трудностями социальная среда.

— Есть два аспекта. Во-первых, мы не знаем, счастливы ли звезды от того, что у них есть. И во-вторых, зачастую это не связано с материальными финансовыми и прочими благами, может просто случиться внутренний кризис, — считает психолог.



«В ортодоксальной психиатрии человек, который совершает суицид, автоматически считается сумасшедшим. Но я бы воздержался от таких определений» Александр Федоркович, психотерапевт и психолог

А психолог Инна Игнатьева отметила, что знаменитости такие же люди, как и все остальные, только они находятся постоянно под прицелом — за их жизнью и творчеством наблюдают миллионы поклонников и хейтеров.



— Статистика говорит о том, что в мире каждые 40 секунд кто-то заканчивает жизнь самоубийством. Попытки уйти из жизни не принимаются спонтанно, в одночасье. Обычно это длительное чувство беспомощности, повышенной тревожности и депрессивных состояний, — считает психолог.

«Попробовав вкус славы, появляется стремление к еще большим проектам и всеобщему признанию» Инна Игнатьева, психолог

Психолог добавила, что сейчас, например, среди артистов существует большая конкуренция и у кого-то может появиться ощущение полного бессилия и страха сойти с дистанции, стать менее популярным и востребованным. Это сильно бьет по самолюбию и самооценке.