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Криминал истории «Девочка у нее»: как в селе Утянка живет школьница, родившая в 14 лет — ДНК-тест показал, кто отец ребенка

«Девочка у нее»: как в селе Утянка живет школьница, родившая в 14 лет — ДНК-тест показал, кто отец ребенка

По словам жителей деревни, беременность подростка не замечали до последнего

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Журналисты НГС побывали в селе вскоре после того, как о беременности девочки стало известно

Жители села Утянка Доволенского района Новосибирской области рассказали, как изменилась жизнь 15-летней Маши*, которая в 2023 году родила от собственного отчима, а также ее семьи. Девочка не стала отказываться от малыша, сейчас за ее семьей пристально следят социальные службы, а отец ребенка пытается обжаловать приговор.

Юная мама

Девочка Маша из Утянки старается быть незаметной: даже когда именно в доме появился малыш, односельчане точно не знают. Говорить с НГС они согласились только на условиях анонимности. В деревне не любят выносить сор из избы.

— Родила девочку, — рассказал один из соседей семьи. — Маша с ней нянчится, соцслужбы к ним ходят.

— Она родила давно, недели через две после ареста отчима, — рассказал источник, знакомый с материалами дела. — После родов провели ДНК-экспертизу и установили, что отец ребенка — это сожитель матери девочки. Он долгое время проживал с ними, воспитывал падчерицу с двухлетнего возраста.

Появление маленькой дочки — не единственное изменение, которое произошло в жизни семьи. Отчим Маши Дмитрий в начале апреля решил обжаловать приговор Доволенского районного суда, 8 лет колонии строгого режима:

— На приговор суда поступило апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба от осужденного. Дело в настоящее время направлено в Новосибирский областной суд, — рассказали НГС в пресс-службе областного управления судебного департамента.

Тихая Утянка

Калитка во двор семьи не закрывалась. Возможно, из-за того, что к Тамаре и ее дочери постоянно приезжали то полицейские, то опека

В начале августа 2023 года, когда о беременности девочки и аресте ее отчима стало известно, в селе Утянка побывали журналисты НГС.

По словам большинства местных жителей, многодетная семья Дмитрия и Тамары не казалась самой маргинальной в деревне, а мужчина и вовсе выглядел достойно на фоне многих односельчан. Дмитрий якобы много «калымил», то есть работал на соседей, заготавливая сено и присматривая за скотиной, семья жила на его заработки, но больше — на выплаты на детей.

— Я с ним работал. Нормальный мужик. Мне когда вчера рассказали, я не поверил. Говорю: «Да вы гоните!» — охарактеризовал тогда Дмитрия его товарищ по работе.

— Хорошая семья, и детки у них хорошие, — подтверждала его слова соседка семьи Людмила Михайловна. — Всегда одеты-обуты, чистые… Как идут мимо — всегда здороваются, даже средний мальчишка, который отстает. Сколько они здесь живут, я Диму пьяным никогда не видела. Когда идет с работы, ни разу не было, чтобы он шел и болтался. И дети его любят. Когда поменьше были, в школу не ходили, всегда бежали его с работы встречать, кричали: «Папка!»

Со стороны дом Дмитрия и Тамары, матери Маши, выглядел хоть и не заброшенным, но довольно бедным — особенно на контрасте с остальными деревенскими постройками, аккуратно отремонтированными административными знаниями школы и больницы и обшитыми ярким сайдингом домами соседей.

Краска, которой покрыты бревенчатые стены, давно выцвела, у забора вместо скамейки выставлен ветхий продавленный диван, калитка распахнута настежь. Говорить тогда с журналистами семья отказалась: Тамара сделала вид, что ее нет дома, а где находилась сама школьница, так и осталось неизвестным. Возможно, уже была в стационаре: до родов ей, как позже выяснится, тогда оставалось всего две недели.

О Дмитрии хорошо отзывались в селе: он якобы работал, почти не пил (во всяком случае, не покупал спиртное в местных магазинах) и любил детей. Генетическая экспертиза, которую провели после рождения Машиной дочки, доказала, что любил даже слишком сильно

До вечера 8 августа 2023 года в тесном домишке жили сразу семь человек: Тамара, ее сожитель и пятеро детей. Троих младших женщина родила от Дмитрия, кто отцы 14-летней Маши и ее старшего 19-летнего брата, соседи не знали. Трое старших детей Тамары уже взрослые, воспитывались они в детском доме. Семья, по словам главы сельсовета Сергея Чернова, числилась неблагополучной, однако не возглавляла списки требующих максимального внимания. Несмотря на то что основной доход семьи шел с детских пособий, когда бы дом Тамары ни проверяли, ее дети были сыты и одеты.

Тем не менее о том, что в доме происходит что-то неправильное, люди начали подозревать задолго до ареста Дмитрия.

— Она стала поправляться, — рассказывал в августе Сергей Чернов. — 12 мая мы мать вызывали, составляли разговор с ней, что фигура у девочки появилась, полнеть она начала… Мать нас на смех подняла. Сказала: «Я так же в ее возрасте поправилась, всё нормально у нас». Ну думали, вдруг ошибаемся. Не потащишь же ее на аркане проверяться? В больницу она не обращалась, на учет ни на какой не вставала.

Тест на беременность, по словам главы сельсовета, школьнице провели только в июле, когда на изменения, происходящие с дочерью, обратила внимание и Тамара.

К тому моменту девочка уже была на восьмом месяце.

— Мы же ее не так давно видели: она на практику в школу приходила, — также в августе рассказывала одна из работниц местной школы на условиях анонимности. — Правда, на ней футболка вот такая большая была, живот не видно. С трудом во всё это верится. Говорили про разных других мальчишек, а вчера узнали, что это отчим отец ребенка. Да как можно умудриться [уединиться] там? Детей полный двор!

Дмитрия приговорили к 8 годам колонии. Прокуратура посчитала, что это слишком мягкое наказание за изнасилование падчерицы. А он сам — что слишком суровое

Большинство односельчан тоже не верили в то, что тихая троечница Маша имела связь с Дмитрием и даже предполагали, что девочка его оговорила. Однако эксперты, проводившие ДНК-экспертизу, точно установили, кто отец ребенка.

Оказалось, что связь девочки и ее отчима продолжалась несколько лет подряд.

— Он с самого детства ходил с ней мыться в баню, не мама ее мыла, а он, — говорит местная жительница Юлия (имя изменено по ее просьбе), которая хорошо знает семью Маши. — Соцзащита, опека выясняли это, были разборки, а потом всё замялось. Мать отрицала, говорила, что ничего между ними не может быть и Дмитрий нормальный. А потом оказалось, что он уже три, а то и четыре года ее насиловал. У нее не было отца, мама ее не очень-то любила.

А отчим оказывал знаки внимания, погладить мог. Он давал ей то, что не давал больше никто.

В ходе предварительного следствия Дмитрий говорил, что инициатором их связи была сама девочка. Приговор он обжаловал, посчитав его слишком строгим.

Ранее НГС писал о том, что в Октябрьском районе Новосибирска задержали мужчину, которого заподозрили в надругательстве над ребенком.

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