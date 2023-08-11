«С детства мыл в бане»: в сибирском селе 14-летняя девочка готовится родить от отчима — что говорят и о чем молчат в Утянке

«Это ж какая сука-то сказала на него»

— Пьет? Кто вам сказал это? — удивляется подсыпающая корма курицам улыбчивая бабушка в ответ на просьбу рассказать о Дмитрии. — Нет-нет, он по сравнению со многими не пьет совсем. Тихий, спокойный, за детьми всегда присматривает…



Позже то же самое мы услышим не один раз. Соседи, продавщица из местного магазина, даже глава сельской администрации в один голос будут говорить: пьяным Дмитрия не видели, а если и выпивал тихонько дома, то так аккуратно, что никому не мешал. Мол, кто бы ни рассказал первым о пристрастиях предполагаемого педофила, либо наврал, либо ошибся. Много калымил — косил траву, собирал стога, пас скотину.