Отчима 14-летней девочки арестовали по обвинению в ее изнасиловании в Новосибирской области

В Доволенском районе Новосибирской области арестовали отчима по делу об изнасиловании 14-летней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.
Мера пресечения избрана на срок до 8 октября по части 3 статьи 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней). Как сообщил НГС источник, семья состояла на учете в опеке и ПДН.
Ранее местные жители сообщили о том, что отчима, обвиняемого в изнасиловании 14-летней падчерицы, задержали после того, как девочка забеременела.
— Она недавно забеременела, ее стали спрашивать, кто отец ребенка, и она призналась, что ее много лет насиловал отчим, — рассказала местная жительница.
Недавно в Новосибирской области двое подростков надругались над семилетним мальчиком. По факту инцидента проводятся следственные мероприятия.