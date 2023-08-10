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Отчима 14-летней девочки арестовали по обвинению в ее изнасиловании в Новосибирской области

Девочка из Доволенского района сейчас беременна

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Местные утверждают, что отчим в небольшом селе насиловал девочку несколько лет

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В Доволенском районе Новосибирской области арестовали отчима по делу об изнасиловании 14-летней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Мера пресечения избрана на срок до 8 октября по части 3 статьи 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней). Как сообщил НГС источник, семья состояла на учете в опеке и ПДН.

Ранее местные жители сообщили о том, что отчима, обвиняемого в изнасиловании 14-летней падчерицы, задержали после того, как девочка забеременела.

— Она недавно забеременела, ее стали спрашивать, кто отец ребенка, и она призналась, что ее много лет насиловал отчим, — рассказала местная жительница.

Недавно в Новосибирской области двое подростков надругались над семилетним мальчиком. По факту инцидента проводятся следственные мероприятия.

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