В Новосибирской области подростки надругались над семилетним мальчиком

В Новосибирской области двое подростков надругались над семилетним мальчиком. Информацию об этом подтвердила НГС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Инцидент произошел в одной из деревень в Колыванском районе в конце июля. По словам источника НГС, подростки могли быть братьями.
Ситуация находится на контроле детского омбудсмена. В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области данную ситуацию не комментируют.
Недавно Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего, которого следственные органы подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.