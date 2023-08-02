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В Новосибирской области подростки надругались над семилетним мальчиком

Ситуация находится на контроле детского омбудсмена

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Инцидент произошел в Колыванском районе

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В Новосибирской области двое подростков надругались над семилетним мальчиком. Информацию об этом подтвердила НГС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Инцидент произошел в одной из деревень в Колыванском районе в конце июля. По словам источника НГС, подростки могли быть братьями.

Ситуация находится на контроле детского омбудсмена. В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области данную ситуацию не комментируют.

Недавно Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего, которого следственные органы подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Обновлено. Как сообщили НГС в пресс-службе Министерства труда и социального развития, по факту инцидента проводятся следственные мероприятия.

Семьи подростков не состоят на учете в органах системы профилактики. Рабочая группа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области (КДНиЗП) проводит 02.08.2023 выездную проверку в части организации в муниципалитете профилактической работы с семьями с детьми. Ситуация находится на контроле КДНиЗП региона.

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