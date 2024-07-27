Соленые озера, горы и очень плохие дороги: ради чего стоит съездить в Хакасию и к чему надо быть готовым

В Хакасии много туристов, но отдых в основном дикий Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Хакасия — регион с многовековой историей, традициями и необычной природой. Он мог бы стать одним из популярнейших мест для туризма, но что-то пошло не так, и туристическую нишу Сибири занял Горный Алтай. В Хакасию тоже ездят тысячи путешественников, но им приходится сталкиваться со множеством трудностей, потому что такого сервиса, как в Горном Алтае, там не найти. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова побывала в Хакасии в отпуске, посчитала, сколько это стоит (очень дешево), и узнала, к чему надо готовиться.



Туристы скупили все продукты

Дорога до Хакасии может быть тяжелой, но красивой Источник: Елизавета Шаталова/ NGS.RU











Путешествие в Хакасию может стать одним большим приключением. Наша семейная поездка так и началась. В республику мы поехали с палатками на машине из Кузбасса. Навигатор ведет водителей через красноярское Березовское водохранилище и город Шарыпово. Из Новосибирска путь тот же, но ехать надо не 12, а 18 часов.



По дороге, к слову, есть несколько мест, которые стоят того, чтобы остановиться. Но добраться до Хакасии таким маршрутом довольно сложно. Большую часть пути мы ехали по прекрасным дорогам Кузбасса, но на границе с Красноярским краем Кузбасс лишился моего личного звания региона с лучшими дорогами. Несколько часов нам пришлось ехать по гравийке.

Если у вас старые шины, какие были на нашей машине, то будьте готовы. Дорога не мягкая и приятная — у нас в итоге лопнуло колесо. С поломкой мы оказались где-то на границе двух регионов.

— Вам нужна помощь? — остановилась местная жительница. Мы поблагодарили и отказались. — Тут часто стоят с колесами, — улыбнулась женщина и поехала дальше.

В Хакасии степная местность Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Движение на границе и правда активное — машины ездят постоянно. Мы отправились на поиски шиномонтажки, три попытки оказались неудачными. Посреди другой гравийной дороги был указатель на шиномонтаж в деревне, но его мы так и не нашли. А в других двух поселениях не оказалось механиков. В итоге мы доехали на запаске до города Шарыпово, где нашли специалиста и починили колесо за 40 минут.



Но к плохим дорогам нужно быть готовым не только по пути в Хакасию, но и в самой республике. Путь к достопримечательностям идет как раз через ухабы. Это главное отличие Хакасии и Горного Алтая. Зато посещение туристических мест чаще всего бесплатное.



Хакасия — это в первую очередь степи. Огромные просторы, холмы, с невысокой травой и редко встречающимися деревьями. В такой местности легко представить кочевников, которые жили сотни и тысячи лет назад и скакали на лошадях. Природа здесь ассоциируется с мультфильмом «Спирит: душа прерий». Так и хочется почувствовать свободу, разъезжая на конях. Но лошадей, как и прогулок на них, вокруг совсем немного. Дорогу чаще всего перекрывают коровы с быками и грузным взглядом.

На озере Шира одно место на одну ночь с палатками стоит 700 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Самое популярное туристическое место в Хакасии — озеро Шира. Интернет расходится во мнении: соленое оно или нет. Как оказалось, озеро немного солоноватое, но бежать после него в душ, как после Ярового, не нужно. Зато считается, что озеро очень полезно для здоровья.



Перед самим водоемом мы заезжаем в деревню Шира — сюда заезжают все туристы, и это становится проблемой. Село явно не готово к огромному количеству приезжих — полки в магазинах пустые и продавцы не успевают выставлять товары.



— У вас тут будто апокалипсис, — шутит покупательница, а продавщица только грустно качает головой.



Через несколько дней мы ненадолго возвращаемся в Шира, и там уже закончился бензин на местной АЗС. А чтобы купить мясо для шашлыков, нужно пройти отдельный квест. При этом магазинов в деревне много, но потребуется поездить по селу, чтобы найти нужные продукты.

В Хакасии есть часть Кузнецкого Алатау Источник: Елизавета Шаталова/ NGS.RU











На озере Шира есть несколько баз отдыха с домиками, но нас больше интересовали палаточные лагеря. Нашли мы только один. Ночь стоит 700 рублей, есть как платный, так и бесплатный души, туалеты и раковины. Но вот чего там нет — нормального пространства между палатками.



Когда мы звоним, чтобы узнать, сможем ли подъехать, нам говорят, что осталось пять мест. Но на самом деле не похоже, что кто-то следит за количеством машин и палаток. Подъезжая на место, мы несколько минут кружим, чтобы найти небольшой участок, куда можем приткнуться. Машины в первых рядах у озера стоят чуть ли не друг на друге. Музыка играла у соседей до 12 часов ночи. Если вы любите подслушивать соседские разговоры, то место для вас. Перенаселенность туристами — еще одна вещь, к которой стоит быть готовыми. Для любителей уединения Шира явно не подходит. При этом мы были там в понедельник. Сложно представить, какое столпотворение там в выходные.



Зато озеро идеально чистое, а вокруг совсем нет комаров. Оно глубокое и в 30-градусную жару приятно прохладное. По нему катают на «бананах», сдают в аренду катамараны, есть надувная горка. Нам попались приятные соседи, которые подружились с нашей собакой. Если судить по номерам на машинах, приезжают в Хакасию из сибирских регионов: Красноярска, Кузбасса, Томска и Новосибирска.



Горы, пещеры и ГЭС

Озеро Шира очень понравилось собаке в жару Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Вокруг озера Шира множество местных достопримечательностей. Например, комплекс памятников природы и археологии «Сундуки». Это пять вершин, одна из которых — «Первая» — похожа на большой куб, то есть на сундук. Туристы чаще всего останавливаются у четвертой вершины и у первой. На четвертой можно посмотреть петроглифы и взобраться на вершину. Также там стоит дерево, на которое любой желающий может повесить ленточку и загадать желание.

У первого Сундука есть небольшой магазинчик с сувенирами и экскурсиями. Это будет единственное место в Хакасии, где мы встретим хоть какое-то подобие туристических ярмарок. В Горном Алтае такие на каждом шагу. Зато в небольших магазинчиках продают необычные ручные изделия, которые при этом стоят небольшие деньги. На первой же горе можно посетить кафе и подняться на вершину. А также сходить на экскурсию и снять домик на ночь.

Посмотреть на петроглифы можно на Сундуках Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Следующей нашей остановкой стала пещера «Ящик Пандоры». Это вторая по протяженности пещера в России, но самостоятельно там можно посетить только небольшой участок. Природа здесь совсем другая. Степи сменяют горы Кузнецкого Алатау. Горная река, высокие скалы и леса. Прекрасное место для фотосессий.



Вход в пещеру находится на верху горы, и к нему надо дойти. Но даже найти саму тропинку очень сложно. Никаких указателей вокруг нет, только небольшой карман для автомобилей, которых на всем пути несколько. По тропинке нужно подняться вверх, главное — не упустить поворот. Мы такую ошибку совершили и добрались до самой вершины. Вид, конечно, удивительный, но лезть пришлось по камнепаду.



Если проехать дальше в горы, то можно добраться до деревни Малая Сыя. Там уже много баз и экскурсий в разные пещеры и на обзорные площадки. Недалеко от деревни одноименная стоянка, на месте которой был древний город. По подсчетам ученых, он существовал больше 34 тысяч лет назад. Остатки жизнедеятельности древних жителей Хакасии находили и в «Ящике Пандоры».

Большинство достопримечательностей Хакасии — природные и бесплатные Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В Хакасии можно заехать в столицу республики — Абакан. Но мы проезжаем мимо — на Саяно-Шушенскую ГЭС. Для этого надо проехать через Саяногорск — маленький уютный городок. По дороге можно сделать остановку на Енисее. Самая длинная река России берет свое начало именно здесь.



Чем ближе к ГЭС, тем больше это похоже на туристическую зону. Вокруг базы, горнолыжные курорты и хорошие дороги.

К ГЭС вы попадете через самую большую в России мраморную скалу. Там создан парк «Мраморка» с обзорными площадками, с развлечением для детей и небольшими кафе. Зимой в парке можно увидеть ледяную скалу. Но самое интересное — в парке можно пройти курсы скалолазания и альпинизма и даже поспать на отвесной скале. На обратном пути от ГЭС открывается вид на мраморный карьер на вершине горы.

Саяно-Шушенская ГЭС одна из самых молодых в России Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

В деревне Черемушки у Саяно-Шушенской ГЭС после трагедии 2009 года построили сквер. Пятнадцать лет назад на ГЭС взорвался второй гидроагрегат и погибли 75 человек. Вредные вещества тогда попали в Енисей. На восстановление ушли миллиарды рублей. Сейчас в Черемушках о трагедии напоминает небольшой памятник.

Увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС можно со специального места. Как рассказывают местные, есть и другая обзорная площадка. Но она неофициальная, находится высоко в горах и идти до нее нужно около получаса. Зато с нее, судя по фотографиям в 2ГИС, открывается вид на дамбу с двух сторон. К сожалению, мы приехали к ГЭС после обеда и уже нужно было заниматься поиском ночлега.



Соленое озеро с грязью

На озере Тус много комаров Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Второе по популярности озеро в Хакасии находится недалеко от Шира — озеро Тус. Хотя в Хакасии озера, кажется, находятся на каждом шагу. Тус считается соленым и полезным. Туристы приезжают сюда не только отдохнуть, но и подлечиться. Некий аналог Ярового.



Само озеро намного меньше, чем Шира. Вокруг никаких домиков и вообще туристической жизни. Палаточный лагерь, куда мы заезжаем, хоть и выглядит как организованный, но там никого нет. Администраторов мы не встречаем и на следующий день и уезжаем, не заплатив.



На берегу Туса тут менее многолюдно, но зато есть тысячи и тысячи комаров. Из-за них мы даже не смогли нормально поужинать — пришлось укутаться в дождевики, которые не могут прокусить насекомые.

Природа в Хакасии разная Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Утром на озеро приехали несколько машин, из которых люди вышли уже сразу в купальниках. Пожилая пара отправилась к месту, где лежит грязь.



— Ты же говорила, что не будешь мазаться, а в итоге вся черная, — ворчит мужчина. Женщина в ответ намазала и его.



На озере отделана небольшая часть, где есть некий пляж. Но после дождя всё вокруг было в огромных лужах. В целом, атмосфера очень отпускная — плещутся дети, куда-то далеко уплыли мужчины.

Когда мы планировали маршрут из Хакасии, то решили не ехать по дороге с гравийкой, а поехать через Ачинск. Времени это занимает чуть больше, но зато не нужно будет искать шиномонтаж на границе регионов.

В целом поездка по стоимости нам обошлась в сумму меньше 20 тысяч рублей на четверых, включая собаку. Но если вы едете не с палатками, то лучше заранее бронировать домики — на месте они могут быть все заняты. Домики на озере Шира очень разные и стоят от 600 рублей за ночь до нескольких тысяч. Но, сравнивая с Горным Алтаем, это очень недорогой отдых. Правда, у дешевизны есть своя сторона: в этом месте мало кто следит за репутацией баз отдыха и предоставляет хороший сервис. Тем более, что туристов там точно достаточно. Но в первую очередь Хакасия — это природа, ради которой сюда и едут.

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