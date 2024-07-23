Замок вампира и дворец диктатора: почему обязательно нужно съездить в Румынию, и что там посмотреть — отпускной обзор с ценами

Маленькая Румыния как будто вмещает в себя три разные страны — шумная и бестолковая столица совсем не похожа ни на тихую и уютную бывшую греческую колонию, ни на мрачноватые вампирские замки в горах Источник: Анна Скок / NGS.ru











Лето — время отпусков, а в отпуске хочется и увидеть что-то новое, и поваляться на пляже возле теплого моря, и не потратить все заработанные непосильным трудом деньги. Под эти критерии отличным образом подходит Румыния — страна, которая еще 30 лет назад принадлежала к восточному блоку, а недавно вошла в Евросоюз. Журналистка НГС Анна Скок побывала на родине вампиров и по-настоящему влюбилась в нее. Почему поездку в Румынию можно сравнить с путешествием по трем разным странам, какие сложности ждут в ней российского туриста, и к чему нужно быть готовым, пользуясь тут железной дорогой, она рассказала от первого лица.



Почему Румыния

Летом 2024 года вопрос, куда ехать отдыхать, кажется, стал более сложным, чем когда-либо до этого. Отечественный юг страдает от коммунальных и внешнеполитических катаклизмов, Алтай переполнен, в Турции россиян сейчас, кажется, больше, чем в самой России, а билеты до большей части европейских стран способны сожрать весь бюджет отпуска и еще немножко откусить от заначки на черный день.



На фоне Франции, Испании и Греции Румыния обрадовала вполне подъемным ценником (80 с небольшим тысяч за билеты от Новосибирска до Бухареста и обратно на двоих; правда, конечно, с пересадками). Самая дорогая часть дороги — та, что включает в себя путь с Родины за границу, но если этот квест вы прошли, дальше лоукостеры становятся дешевыми по-настоящему, а уж жилье, даже в самом центре Румынии, и вовсе удивляет низким ценником. В пересчете на 1 ночь квартира-студия со свежайшим ремонтом и полным набором атрибутов комфорта обошлась нам 180 лей или 3,6 тысячи рублей. Согласно моему личному «индексу Шерегеша», Бухарест, не говоря уже о провинциальных городах, значительно дешевле Горной Шории.

Большая часть старых зданий в Бухаресте построена в 19 веке, поэтому заурядный ресторан или жилой дом здесь выглядят как настоящее произведение искусства Источник: Анна Скок / NGS.ru











Никаких проблем в Румынии нет и со связью: 30 лей (600 рублей) — и в распоряжение туриста поступает сим-карта местной сотовой компании Orange с десятками гигабайт интернета 5G и пакетом звонков в другие страны. Россия в их длинный список, увы, не входит, зато можно вдоволь наговориться со всеми друзьями и родственниками, живущими в других местах. Кстати, чтобы оформить карточку, не нужен даже паспорт.



Цены на еду и напитки (особенно если помнить, что ты вообще-то в Евросоюзе) приятно поражают воображение и сопоставимы с ценами в заведениях в центре Новосибирска, а национальная румынская кухня — также многообразна, как и сама страна, удачно сочетая как немецкие, так и балканские блюда.



Единственная бытовая сложность, о которой нужно помнить, языковой барьер: еще ни разу я не встречала страну, где чуть не треть взрослого населения либо не говорит по-английски вовсе, либо делает это с таким роскошным акцентом, что понять собеседника невозможно. Пожилые люди и вовсе скорее обратятся к вам по-русски и поймут ответ. Еще лучше по-русски говорят цыганские дети: в отличие от румын, которые регулярно обращались к нам на родном языке, мальчишка-попрошайка с ходу срисовал в нас обладателей красных паспортов и начал просить «хотя бы рубль». А когда мы ответили ему отказом, на почти чистом великом и могучем отправил нас на три буквы.



Три страны в одной границе

Румыны исповедуют преимущественно православие, но с первого взгляда на их храмы так и не скажешь: на архитектурные традиции сильно повлияли и турки, и итальянцы Источник: Анна Скок / NGS.ru











Искать красивое городское пространство традиционно проще всего в столице, но в случае с Румынией это не так: над Бухарестом последовательно поработали разрушительное землетрясение и Николае Чаушеску, который с энтузиазмом заместил разрушенные жилые дома и церкви не копиями, а безликими многоэтажками узнаваемого советского стиля. Тем не менее большая часть музеев сконцентрирована именно в столице, и если турист хочет что-то узнать об истории как королевской, так и социалистической Румынии, планировать на город меньше трех дней никак не получится.



Здесь расположены и недостроенный Дворец парламента (по легенде стеклянный потолок одного из залов хотели в будущем сделать раздвижным, чтобы прямо в помещение мог сесть вертолет), и личная резиденция покойного диктатора (в 89 году его с энтузиазмом расстреляли благодарные подданные). Посещение последней лучше запланировать в один день с походом в музей истории коммунизма, который является экспозицией румынской квартиры 80-х годов. Контраст между типовым и особенным неприятно поражает воображение.



Старый город в Бухаресте небольшой и занят в основном ресторанами, барами и сувенирными магазинами, но гулять по нему удивительно приятно — напоминает он не то Прагу, не то Ереван, а уж из 6-этажного книжного магазина, где литературу продавали в основном на английском языке, муж сумел вытащить меня только через два часа и с похудевшим кошельком.

Слева гостиная в квартире обычного румына, справа — в резиденции супругов Чаушеску. Из схожих элементов — только ковер. Кстати, золоченой в его дворце была не только мебель, но и сантехника Источник: tripadvisor.ru











Но гораздо интереснее не сам Бухарест, а его окрестности: крошечная Румыния как будто вмещает в себя не одну, а целых три страны.



На западе, на побережье Черного моря, раположен самый крупный морской порт Румынии Констанца, который вырос на месте древнегреческого города Томы. В результате небольшая, приморская, уютная Констанца напоминает нечто среднее между провинциальными греческими городами, Херсонесом и уютной южной глубинкой, и гулять в ней интересно решительно везде. И в старом центре, и в музее истории и археологии, и просто по улицам, среди небольших беленых домиков с плоскими крышами, а у заборов растут абрикосы и сливы, и вьется по беседкам виноград. Здесь же, вдоль всего побережья, тянутся бесконечные пляжи разной степени ухоженности, на любой вкус и кошелек. От того, чтобы ехать в Констанцу на выходные, меня предостерегал и здравый смысл, и все знакомые: мол, народа будет слишком много. Но то ли береговая линия оказалась достаточно длинной, чтобы вместить всех купальщиков, то ли «много» — понятие растяжимое.



Люди дисциплинировано занимали шезлонги, не устраивая свалку полотенец и тел на песке, а в воде я ни разу не видела больше 20 человек одновременно. Не было и милых русскому сердцу сцен раскладывания скромного обеда из пива, чипсов, здоровенного арбуза и чуть ли не вареной куры прямо на пляже: почти при каждом есть кафе или бар, а уж совсем голодные могли прямо к своему зонтику заказать пиццу. При этом образовавшийся мусор оперативно убирали работники пляжа, что по нашим меркам совсем уж тянет на фантастику.

Старый маяк, один из символов Констанцы, бережно отреставрирован. А вот полюбоваться другим знаковым строением, Казино Констанц, нам не удалось: здание, долгое время заброшенное, в 2024 году оделось лесами Источник: Анна Скок / NGS.ru











Бонусом, на этом берегу Черного моря канализацию не спускают в воду, так что в Румынии можно совершенно спокойно купаться с детьми, не опасаясь, что отпуск закончится в инфекционной больнице.



В противоположном конце страны, в Карпатах, проросла совсем другая культура — горная, замковая, чешско-немецкая. Судя по фото, особенно красивы эти места осенью, но и летом там совершенно точно есть на что посмотреть. Именно там находится и замок Бран, стараниями поп-культуры известный как замок Дракулы. И хотя на самом деле в Бране Влад Цепеш был только проездом, румыны умело сделали из него компактную и очень ухоженную туристическую зону, вокруг которой выросли многочисленные ресторанчики и сувенирный базар, эксплуатирующий как вампирскую тему, так и различные народные промыслы.

Поверить, что в уютном замке было устроено вампирское логовище, очень сложно. И действительно: настоящий дом Влада Цепеша был гораздо выше в горах, и остались от него одни развалины Источник: Анна Скок / NGS.ru











Брашов, в окрестностях которого стоит Бран, и Синая, где располагается удивительно красивый дворец Пелеш, расположены на одной железнодорожной ветке, но увидеть их за один день не получится. И не только потому, что это займет достаточно много времени, но из-за особенностей румынских железных дорог.



Боль путешественника

Открыточный вид не получился: идет ремонт Источник: Анна Скок / NGS.ru











Мой личный антитоп железных дорог всегда возглавляла отечественная компания с ее пластмассовыми сидениями, духотой в электричках, низкими перронами и высокими вагонами, отсутствием мест под велосипеды, антисанитарией в туалетах и досмотрами ради досмотров, собирающими километровые очереди в мороз и зной. В эту поездку рейтинг пришлось пересмотреть.



На румынских железных дорогах ушатано примерно все, от вокзалов до вагонов, а билеты продаются по местам, так что придя на вокзал, ты можешь обнаружить, что на нужный поезд их нет. И на следующий тоже. И на еще два, которые идут позже. Нет, через интернет их купить загодя нельзя. То есть в теории можно, но до оплаты ты не дойдешь, потому что неизвестная ошибка. Езжай заранее на вокзал и покупай так, если хочешь ехать рано утром и по холодку.



Последнее — не роскошь, а средство выживания. Потому что до того, как вагоны румынской железной дороги ушатали румыны, они катались по Европе в составах более приличных компаний и были сделаны под их реалии. Так что окна за редким исключением не открываются, ведь есть кондеры — но тут они не работают. А вот на просторах Германии, Италии и Франции работают отлично, а в Румынии их, похоже, просто не умеют чинить.

Ночная жизнь в Бухаресте идет допоздна Источник: Анна Скок / NGS.ru











В итоге получается идеальное сочетание: герметичная консервная банка, +40 на улице и неработающие кондиционеры. Да, окна обычно закрыты на замок, а контролеры, у которых есть нужные ключи, открывают их не сразу, а на 2–3 час пути, когда люди не только поджарятся, но и выдышат весь кислород.



Но самая яркая черта румынской железки — следование расписанию. Вернее, его полное отсутствие. Румыны в принципе неспешные ребята, и румынские железнодорожники— не исключение. Если ваш поезд опоздал на полчаса, то он, считай, и не опоздал, а так, подзадержался. Мы ждали своих и 50, и 80 минут, а на табло видели рекорд — 290 минут опоздания. Местные жители давно преисполнились дзена и выделили там под задержки специальный столбец, где указываются не буквы («да» или «нет»), а только и исключительно цифры.



К концу путешествия мы с мужем тоже смирились с этой данностью и рассчитывали свои поездки, заложив время на опоздания поезда и неспешно гуляя в то время, когда по расписанию уже должны были ехать. Поезда не подводили. Но посмотреть за один день два замка на двух железнодорожных станциях при такой пунктуальности, конечно, не получится.



Как получить визу в Румынию, если ты — новосибирец

Одна из достопримечательностей Бухареста — 6-этажный книжный магазин. Судя по тому, что книги там продают, в основном, на английском, это скорее туристический аттракцион. Но какой привлекательный! Источник: Анна Скок / NGS.ru











Увы, короткий ответ — «никак». Консульский отдел посольства Румынии находится в Москве, и полбеды, что для подачи документов придется ехать туда. Список документов — тот же, что и для остальных стран Евросоюза (загранпаспорта, заполненные анкеты с фото, авиабилеты и брони отелей, страховка, а также финансовые гарантии — справки с работы и выписки из банка). Но то, что вы хотя бы сможете его показать накануне поездки — не факт.



Судя по отзывам туристов на форумах, планирование — не самая сильная сторона румынов. А может, страна, которая недавно присоединилась к Евросоюзу, толком не поняла, как ей жить дальше. Но зачастую консульский отдел назначает дату визита не до обозначенных сроков пребывания в Румынии, а уже после. В итоге получение румынской визы превращается в лотерею, к тому же, весьма недешевую (Москва — это вам не Бухарест какой-нибудь).

Румыния — страна по-хорошему бестолковая, праздничная и очень неоднородная. И это уже повод съездить в нее, пока местных жителей там больше, чем туристов Источник: Анна Скок / NGS.ru











Совсем другое дело, если у вас есть шенгенская виза, которые россиянам в 2024 году охотно выдают Италия, Франция, Испания и Греция. В этом случае отпуск можно планировать буквально по старинке: выбрать рейсы, забронировать жилье (хорошие апартаменты в старом центре обойдутся в 1,5 — 2 тысячи в сутки) и отправиться в отпуск. Погранконтроль в Румынии очень лояльный, и увидев, что обратные билеты есть у одного члена семьи, у второго их могут уже и не смотреть.



Общий бюджет отпуска обошелся нам порядка 120 тысяч за перелеты и проживание на двоих (это, правда, без еды и прочих развлечений), при этом мы успели и побродить по музеям, и побывать в Карпатах, и даже искупаться в теплом море — и все это не среди толп туристов, а практически в гордом одиночестве. Русскую речь за 10-дневную поездку довелось слушать всего два или три раза, да под конец отпуска мы встретили туристов из Америки. Румынию для себя путешественники, похоже, еще не открыли и не прочувствовали. И пока ее тоже не наводнили толпы туристов, самое время открыть ее для себя.



А вы бы хотели отдохнуть в Румынии? Прекрасная страна, до сих пор вспоминаю поездку Хотел(а) бы, но визы нет Толку с моего желания! Вы цены видели? Нет, есть страны поинтереснее Не отдыхаю за границей. Только Сочи, только хардкор Мне отдыхать некогда: по будням работа, по выходным дача