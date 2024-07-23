Семья с двумя детьми рванула в Турцию на машине. Публикуем их рассказ с полной раскладкой цен

Борисовы полюбили автомобильные путешествия во времена пандемии Источник: Андрей Борисов











Цены на перелеты в сезон отпусков улетают в космос, поэтому семья Борисовых из Екатеринбурга решила рвануть в Турцию на машине. Андрей вместе с женой Анной и двумя детьми — 8-летним сыном Артемом и 13-летней дочкой Ксенией — заправили полный бак, сели в свою Toyota и проехали 11 тысяч километров в обе стороны, существенно сэкономив.



— Месяц отпуска по цене перелета и десяти ночей в отеле на четверых, — так начинает свой рассказ Андрей.



В этой колонке турист рассказал E1.RU, как ему пришла в голову такая идея, что интересного увидели в пути и сколько на всё это потратили.

«Мы поняли: хотим увидеть страну за пределами отелей»

Начнем с идеи. Вообще мы с 2021 года, когда продолжался ковид, начали свои первые автопутешествия. Съездили в Анапу, в Крым, Красную Поляну — это был первый год, на второй съездили на Алтай. Это всё летние периоды.

В 2023-м побывали в Дагестане и объехали весь Северный Кавказ. Осенью мы съездили в Беларусь, в Минск. В общем, полюбили автопутешествия и заодно приучили детей к ним.

Дети, если с первого раза далеко поехать, возможно, устроят скандал, поэтому мы их готовили. В итоге относительно спокойно себя ведут — по крайней мере, в ожидании моря они точно понимали, куда едут и что там будет.

Это фото из Турции, а впереди виднеется Греция, остров Кастелоризо. Если бы был Шенген, то 25 минут плыть на судне — и ты в Греции Источник: Андрей Борисов











Идея именно турецкой поездки пришла после того, как я пообщался со своим товарищем, который так съездил в 2023 году. И всё. Вернувшись из Дагестана прошлым летом, мы уже понимали, что в 2024-м поедем в Турцию, если ничего критичного в стране и мире не произойдет.

В самой Турции мы были раз восемь в разных отелях и регионах, а в этот раз поняли: хотим в первую очередь увидеть страну, которая за пределами отелей .

«На 200 тысяч отдохнули целый месяц в Турции!»

К поездке готовились всю зиму и готовились основательно, потому что это всё-таки не в Каменск-Уральский съездить. Всю зиму и весну в свободное время смотрели очень много роликов на YouTube и составляли примерный маршрут — что хотим увидеть, что успеем и что это будет в финансовом плане.

Подготовка маршрутов — это одно, но места для проживания мы искали очень долго. Ценник отпуска на побережье Средиземного моря был, скажем так, не очень сладкий. В итоге — опять же по контактам нашего товарища — списались с хозяевами жилья и забронировали апартаменты на берегу, в городе Демре. Это в 9–10 минутах от пляжа на машине.

Обошлось в 330 долларов в очень комфортабельных условиях проживания за десять ночей. Бронировали зимой; думаю, сейчас таких цен там нет.

Ортахисар — один из городов, где останавливалась семья Источник: Андрей Борисов











На всём пути по России тоже всё забронировали. Хоть без перелета, но мы хотели совместить поездку с отельным отдыхом. Я сравнивал цены на отели с перелетом и без — разница вышла около 200 тысяч рублей — 130 тысяч против 330! На эти сэкономленные 200 тысяч мы и отдохнули целый месяц в Турции! Заодно 13-летие дочери отметили.

«За 33 дня отдыха уходило по 10 тысяч рублей в день»

Общий бюджет всей поездки — 330 тысяч рублей на четверых с учетом всех развлечений . Если пересчитать, то за 33 дня отдыха у нас уходило по 10 тысяч рублей в день . В отеле с перелетом день стоил бы 30 тысяч.



И это мы берем стоимость бюджетных пятизвездочных отелей Турции — только отель и перелет! За такие большие деньги ты точно не получаешь столько эмоций, сколько при самостоятельном путешествии на автомобиле.



Нам же хотелось получить максимум впечатлений за минимум денег. Турция на автомобиле — как раз подходящий вариант! Андрей Борисов

Всё из-за того, что авиакомпании хотят много денег с каждого, и в итоге за это ты отдаешь львиную долю всего отпускного бюджета. Но для тех, у кого есть ограничение по времени, конечно же, самолет — безальтернативный вариант передвижения по миру.



Скромный обед на четверых в Турции обходится примерно в 1800 рублей Источник: Андрей Борисов











«Накрутили 11 тысяч километров»

Маршрут у нас был не напряженный: садились и ехали столько, сколько физически и морально это можно сделать спокойно — в среднем по тысяче километров в день. Из Екатеринбурга выехали рано утром, а к вечеру были в Самаре, выспались — поехали в Волгоград, а оттуда уже во Владикавказ.

Оттуда перешли границу с Грузией — Верхний Ларс, проехали всю страну и в этот же день прошли границу Грузия — Турция на пропускном пункте Сарпи. Тем же вечером мы были в городе Трабзон — это Черноморское побережье Турции.



Мы ехали в середине июня и очень быстро прошли обе границы — меньше часа на каждую. А вот в сезон, в начале июля, народ уже по десять часов проходил только границу Россия — Грузия.

Дороги в Турции отличные — что в городах, что на межгороде. Есть и платные, но по нашим маршрутам их не было. Те, кто поедут в Стамбул, столкнутся с ними и их оплатой. Это делается через стикер на лобовом стекле, либо наличными при выезде из Турции, на границе.

Сразу после прохождения российского-грузинской границы. Территория Грузии. Самые красивые горы были там! Источник: Андрей Борисов











В Трабзоне провели три дня, осмотрели все достопримечательности и поехали к Каппадокии, дорога заняла целый день. Остановились в городе Ортахисар, который находится рядом с местом, где с апреля по октябрь происходит ежедневный массовый взлет воздушных шаров.

Узунгёль — озеро в северо-восточной части Турции, в 99 километрах от города Трабзон Источник: Андрей Борисов











Там у нас было две ночи. Вставали в четыре утра, десять минут ехали до взлета шаров, а в половине пятого уже наблюдали, как прогревают шары и как они взлетают. Дальше — возвращение в отель, завтрак и прогулки по городу.



Цена за полет на шаре — от 100 евро за человека . Отмены полетов могут случиться из-за погоды.

Невероятная красота! Источник: Андрей Борисов











Следующей точкой и самой долгой остановкой был город Демре, это уже Средиземное море. Мы выехали туда рано утром, проехали весь день. Жили десять дней в апартаментах, а потом еще десять — в пятизвездочном отеле по системе «всё включено». Итого 20 дней в Демре.

Оттуда уже стартовали домой. Из Екатеринбурга мы выехали 7 июня, дома были 11 июля. Накрутили 11 тысяч километров .

В этом отеле в Демре Борисовы провели десять дней и ночей Источник: Андрей Борисов











В Турции иногда встречали машины с российскими номерами. Кстати, камеры есть на дорогах в обеих странах и прекрасно умеют читать наши номера. Особенно когда ехали обратно, видели кучу машин с российскими номерами в сторону моря. Так что, оказывается, своим ходом — довольно популярный вид путешествий.

Советы путешественникам: обмен валют, симки, страховка, гаишники

За весь долгий путь с гаишниками нам взаимодействовать практически не приходилось. Один раз нас хотели остановить, но увидели российские номера, просто махнули рукой и пропустили, сказали: «Проезжай». Второй раз нас остановили, на английском спросили, откуда мы, и сразу пропустили, когда услышали, что из России. В третий раз было то же самое.

Сложилось впечатление, что им там вообще мало что интересно. Они вчетвером ездят на мопедах, перед ними могут абсолютно не пропускать пешеходов, всячески игнорировать правила дорожного движения и вопросов никаких нет, а еще в Турции разрешена тонировка передних стекол.

Но подчеркну важный момент: при въезде в Турцию на автомобиле с вас обязательно потребуют страховку — ОСАГО местную. Мы ее брали на месяц, обошлась чуть больше двух тысяч рублей — делали перед въездом в страну. Без нее вас просто на границе не пропустят. Сделать ее можно в Грузии перед границей, дистанционно через агентов и телеграм-каналы, либо самостоятельно через турецкий сайт — только оплата возможна лишь зарубежной картой.

И для Грузии, и для Турции достаточно российских пластиковых прав, главное — чтобы они были не просрочены. Международные права делать не надо. Андрей Борисов

На территории Грузии тоже нужна местная ОСАГО , ее делали дистанционно перед въездом в страну, вышло так же — чуть более двух тысяч рублей. Перед границей там также стоят ларьки, где ее оформляют. И грузинскую, и турецкую страховку мы делали на месяц, минимальный срок — 15 дней.

В страну не пустят, если у вас на госномере нет флага России , а если не заметили и пропустили, то первый же патруль остановит и выпишет вам штраф в 2000 лари — это примерно 60 тысяч рублей, а саму машину отправят на штрафстоянку.



Ну и про скоростные ограничения скажу: в Турции допускается превышение в 10% от разрешенной скорости, в Грузии — плюс 15 километров в час, чтобы штраф не схлопотать.

Стоимость топлива на момент нашего отъезда из Турции — примерно 130–140 рублей за литр. В Турции есть только 95-й бензин и дизель двух видов — обычный и усиленный с присадками. Газ тоже без проблем.

Источник: Андрей Борисов











По поводу взаимодействия с местными жителями. Отношение турков что в магазинах, что на заправках, что в аптеке — везде позитив и помощь. Всё было абсолютно адекватно, никаких конфликтных ситуаций не было. Общение если было, то приятное, с взаимными вопросами и ответами. В английском мы не специалисты, остался, так скажем, школьный уровень, да и у них примерно такой же, поэтому самый простой вариант — общаться через гугл-переводчик.

Что касается интернета, покупали на месте сим-карту на 20 гигабайт за 1100 лир. Переводили лиры мы очень просто: умножали на три и получали сумму в рублях — то есть 1100 лир — это 3300 рублей. Хотя сейчас официальный курс примерно 2,7–2,8, но мы валюту покупали еще зимой, когда курс был один к трем . Так потом было проще понимать все расходы и ориентироваться в ценах.



С собой мы брали доллары и евро, которые без проблем поменяли на местную валюту и в итоге практически везде рассчитывались лирами, за исключением нескольких случаев, когда платили за аренду жилья евро и долларами.

А теперь — смотрим фото и завидуем!

У озера Узунгёль предусмотрительно обустроили место для фотосессий Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Плантации города Ризе, который считается чайной столицей Турции Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











На фото ниже — Панагия Сумела, один из старейших православных монастырей в мире. Построен в начале V века, находится в 50 километрах к юго-востоку от города Трабзон, рядом с городком Мачка.

Это место — главная христианская достопримечательность северо-востока Турции, сюда совершают паломничества как православные, так и католики Источник: Андрей Борисов











Взлеты и полеты шаров в Каппадокии. На этот фестиваль каждый год съезжается огромное количество туристов со всего мира.

Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Долина любви в Каппадокии Источник: Андрей Борисов











Городские пляжи Демре. Тут есть и песочные, и с галькой Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











И снова Каппадокия! Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Дважды по дороге встречали столбы с аистами. Это вам не голуби на тротуарах! Источник: Андрей Борисов











Это уже город Каш Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Андрей брал с собой дрон, и кадры с него — просто космос! Источник: Андрей Борисов











Ниже — атмосферные улочки городка Каш. С давних времен и вплоть до прошлого века город принадлежал грекам, так что присутствие греческой культуры и архитектуры ощущается и сейчас.

Каш был основан в четвертом веке до нашей эры и назывался тогда Антифеллос Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











В прошлом Каш был одним из важных торговых центров античной Ликии. Сегодня тут можно увидеть хорошо сохранившийся амфитеатр первого века до нашей эры.

Амфитеатр состоит из 26 рядов и вмещает три тысячи зрителей Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Просто вечернее Средиземное море Источник: Андрей Борисов











Пляж Капуташ — восхитительной красоты место с прозрачной бирюзовой водичкой и нереальными видами, который затерялся между скал где-то на средиземноморском побережье Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Еще в Турции дорогие автомобили, поэтому у многих старые в отличном состоянии. Тут очень мало китайского автопрома, в более богатых регионах много свежих европейских марок, которые покинули рынок России.

Заметили котика? Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Рано утром на пляже около Демре взяли каяки в аренду, посмотрели на морских черепах.



Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Съездили в город Фетхие, который многие любят, но мы так и не поняли, за что. Видимо, из-за однодневного визита не оценили.



Прокатились на водном такси, побывали в красивом парке имени Фетхи Бея.

Источник: Андрей Борисов











В парке Шехит Фетхи Бей много зон для чтения, принятия солнечных ванн, тренировок и игр Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Знаменитый пляж Олюдениз Источник: Андрей Борисов











Там моя супруга прыгнула на параплане с горы и приземлилась на пляж. Полет занял около 30 минут, обошлось это в 180 долларов с фото- и видеосъемкой.



Источник: Андрей Борисов











Продолжаем наслаждаться красотами! Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов











Источник: Андрей Борисов









