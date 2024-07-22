Дороже, чем в Турции? Считаем, сколько стоит отдохнуть на Алтае в разгар сезона

Билеты на самолет до Горно-Алтайска к осени подешевеют почти в два раза Источник: фотобанк geliophoto.ru / Степанов Слава











Внутренний туризм в России продолжает расти, и Алтай уже традиционно становится одним из самых популярных направлений для отдыха. В летний сезон — 2024 край и республика готовятся принять почти три миллиона гостей, а спрос на отдых в Горном Алтае за год увеличивается на 42%.



При этом продолжают расти и цены — любители путешествий говорят, что отдыхать за границей становится выгоднее, чем на курортах Республики Алтай. Наши коллеги из NGS22.RU решили посчитать, сколько на самом деле стоит отпуск в горах в самый разгар сезона. Все расчеты — в нашем материале.



Дорога туда и обратно

В последние годы отдых на Алтае стал популярен среди москвичей: по данным экспертов, почти половина туристов приезжает из столицы. Для них путь до гор займет около пяти часов на самолете. Билеты Москва — Горно-Алтайск обойдутся примерно в 20 тысяч рублей в одну сторону. К слову, уже в сентябре аналогичный перелет будет стоить в два раза дешевле, от 9 тысяч.

Источник: aviasales.ru











Однако затраты на транспорт не ограничиваются покупкой билетов на самолет: самые красивые горные виды расположены в сельской местности. Добраться до них можно несколькими способами: на общественном транспорте или арендованном авто. Первый обойдется примерно в 700 рублей в одну сторону. А каршеринг — от 3,3 до 12 тысяч рублей за сутки.

Источник: altaicars.ru











Если немного округлить, получается, что только на транспортные расходы потребуется минимум 42 тысячи рублей. Жители сибирских регионов могут сэкономить, отправившись в путешествие на личном автомобиле. А вот гостям из центральной России придется заплатить за билеты на самолет от 15 до 30 тысяч рублей в одну сторону.



Проживание и питание

Найти номера в отелях Алтая в середине лета — задача не из самых простых. Обычно все популярные места забронированы уже в начале сезона. Но если очень постараться, можно подобрать подходящий вариант для любого бюджета. Самый недорогой, который нам удалось найти, обойдется в 15 400 рублей за семь ночей на одного. А за самый роскошный вариант придется заплатить 283 тысячи рублей. Но мы уверены, и эта цифра еще не предел.



1 из 2 Источник: ostrovok.ru

Наиболее дешевый вариант размещения на Алтае — жизнь в кемпинге в палатке. Туристическое оборудование также можно взять в аренду: сутки стоят примерно 350 рублей. В пересчете на семь дней это 2450 рублей.



В туристическом кластере Алтая полно разнообразных кафе и ресторанов. В более дорогих местах средний чек на человека составит от 800 до 2000 рублей. Но можно найти и заведения поскромнее — средний чек в обычной столовой около 300 рублей.



Если выбирать самые дешевые варианты размещения и питания, семь дней в Горном Алтае обойдутся в 8750 (аренда палатки + трехразовое питание в столовых). Но если жизнь в кемпинге не для вас, заплатить придется уже минимум 21 700 рублей.



Развлечения и досуг

Насладиться главной достопримечательностью Алтая — живописной природой — можно и бесплатно. Но некоторые смотровые площадки и другие развлечения стоят денег. Например, прокатиться на фуникулере на Телецком озере стоит 800 рублей. А водные прогулки на катере — от 2 до 6 тысяч рублей за групповую экскурсию.



В районе Чемала просмотр достопримечательностей выйдет дешевле. Вход на одно из самых красивейших мест Алтая — остров Патмос — бесплатный. Билет на Чемальскую ГЭС обойдется в 150–200 рублей. Прогуляться в ущелье Чечкыш стоит 100 рублей.



Цены на экскурсии варьируются в зависимости от маршрута и вида активности. Средняя стоимость около 600 рублей. При этом развлечения вроде конных прогулок, сафари и квадрациклов обойдутся в несколько раз дороже.



Если каждый день брать по одной экскурсии по средней стоимости, то за семь дней на Алтае можно потратить около 4200 рублей на развлечения.



А дороже ли Турция?

Теперь посчитаем, во сколько суммарно обойдется отдых на Алтае. Если не тратить лишних средств, жить в недорогом отеле, питаться только в столовых и не покупать сувениров, можно уложиться в 67 900 рублей с учетом перелета (42 тысячи на дорогу + 15,4 тысячи на проживание + 6300 на еду + 4200 на развлечения).

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Для тех, кто не готов тратить время на выбор отелей и развлечений, существует множество организованных туров. Средняя стоимость семидневных маршрутов составляет 40–60 тысяч рублей. В цену не включены расходы на перелет: такие туры, как правило, стартуют из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска. Прибавим к сумме стоимость билетов на самолет. Получается, что при покупке тура отдых на Алтае обойдется в 80–100 тысяч рублей.



Для сравнения: семь ночей в пятизвездочном отеле в Турции стоит 127 тысяч рублей. Это включая перелет из Москвы, проживание, питание и страховку. А при размещении в отеле поскромнее весь отпуск может обойтись в 63 тысячи рублей. Правда, питание здесь уже не включено.

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Откуда такие цены?

Отпуск на Алтае обойдется дороже поездки за границу. Такой рост цен связан с главным законом рынка: растет спрос — растет и цена. По данным представителя «Большого Алтая», в 2024 году средняя стоимость отпуска увеличится почти на треть.



— В среднем рынок каждый год прирастает на 15–30%, и этот год не стал исключением. Наиболее часто в рынке дорожают услуги размещения и перевозки гостей. Также переформатировался сегмент ВИП-размещения с открытием туркомплекса «Манжерок». В нем рост составил более 30%, — поясняет эксперт Никита Лобанов.



А с недавнего времени отдыхать на Алтае стало модным среди звезд. Например, в начале мая известная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в соцсетях фотографии на фоне алтайских гор.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Что еще почитать про отдых на Алтае?

Когда мы говорим о поездках на Алтай, то имеем в виду два региона: Алтайский край и Республику Алтай. При планировании отпуска важно понимать разницу между ними: любителям горных походов и сплавов больше понравится в Республике, а поклонникам комфортного отдыха в санаториях — в Алтайском крае.

