Как погибла известная блогерша МотоТаня? Версии аварии, последние минуты жизни, страшные кадры

На МотоТаню в соцсетях подписаны миллионы человек Источник: Татьяна Озолина / Vk.com











Страшная авария, в которой погибла блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, произошла в Турции. 38-летняя уроженка Омской области погибла во время путешествия на своем мотоцикле. Трагедию подтвердили и в московском мотосообществе.

— Это была яркая и красивая жизнь, интересная. За ней следили миллионы людей. Пожалуй, в стране нет ни одного мотоциклиста, кто был бы равнодушен к МотоТане. Ее обожали, ей завидовали, ей восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Всё было. Теперь осталась лишь память. Спи спокойно, — написали в мотосообществе.

Как произошла авария

В понедельник, 22 июля, МотоТаня из турецкого города-миллионника Измира приветствовала своих подписчиков, а через несколько часов мчалась на байке по трассе Милас — Секе. Девушка ехала в группе мотоциклистов. По версии издания Karya Haber, блогерша начала сбавлять скорость перед грузовиком, а ее знакомый из Турции, Онур Обут, въехал в нее. После этого Таня потеряла управление и то ли врезалась в грузовик, то ли в отбойник. Сам мужчина сейчас находится в реанимации — он получил сильные травмы.

Но по другой версии, Озолина на большой скорости врезалась в грузовик по собственной вине.

Татьяна Озолина не справилась с управлением Источник: Абу / T.me

Как умерла МотоТаня

Сразу же после аварии очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Однако блогерша умерла до приезда медиков.

— Наши репортеры прибыли на место происшествия. Мы с большой печалью узнали, что Татьяна сначала поднялась и подошла к своему мотоциклу, но внезапно упала и скончалась. Ее шлем слетел с головы, и вся экипировка была на ней, но из-за травмы головы в результате трагической аварии Татьяна потеряла жизненные функции, — сообщили журналисты турецкого издания.

Красный мотоцикл лежал на обочине Источник: Мотомосква — это наш город / Vk.com











Чем запомнилась байкерша

Татьяна Озолина была весьма известна в соцсетях, размещала там развлекательный контент о своей жизни. На ее YouTube-канал подписаны более 2 миллионов человек, в TikTok — более 5 миллионов подписчиков, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — почти 1 миллион подписчиков. Последний видеоролик в YouTube размещен 13 мая. Также девушка имела звание одной из самых красивых байкерш России.

Татьяна активно вела соцсети Источник: #мотоТаня / T.me











Девушка родилась в Тарском районе Омской области. В детстве часто ездила с отцом на рыбалку и проводила время в гараже. В школе Татьяна была отличницей, занималась музыкой и танцами, а в 2001 году окончила школу искусств на хореографическом отделении. В 15 лет Татьяна Озолина отправилась в Омск учиться — получила профессию хореографа, а потом экономиста. В 2008 году стала одной из самых красивых девушек Омска. В 2011 году родила сына Всеволода. В 2014 году переехала из Омска в Москву и тогда же купила свой первый байк.



Знакомые убеждают, что МотоТаня ездила аккуратно, несмотря на обвинения в ее адрес в соцсетях.

— Таня добрая, нежная и хорошая девчонка была. Не верится. Она ездила аккуратно, — рассказала знакомая мотоциклистка Ирина.

За две недели до произошедшей трагедии Татьяна отправила семью на Черноморское побережье. Отец МотоТани Иван Иванович рассказал о последней встрече с дочерью.

— Она нас отправила на Черноморское побережье 8 июля… В последний раз нас проводила, посадила на автобус. С нами внук был. Мы вернулись в Тару 20-го числа. И тут сразу такое известие, что дочки больше нет, ничего больше не будет, — рассказал отец девушки.

Знакомые говорят, что разбившаяся мотоциклистка всегда ездила аккуратно Источник: Городские порталы