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Происшествия Как погибла известная блогерша МотоТаня? Версии аварии, последние минуты жизни, страшные кадры

Как погибла известная блогерша МотоТаня? Версии аварии, последние минуты жизни, страшные кадры

Что известно о трагедии

6 149
35 комментариев
На МотоТаню в соцсетях подписаны миллионы человек

Страшная авария, в которой погибла блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, произошла в Турции. 38-летняя уроженка Омской области погибла во время путешествия на своем мотоцикле. Трагедию подтвердили и в московском мотосообществе.

— Это была яркая и красивая жизнь, интересная. За ней следили миллионы людей. Пожалуй, в стране нет ни одного мотоциклиста, кто был бы равнодушен к МотоТане. Ее обожали, ей завидовали, ей восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Всё было. Теперь осталась лишь память. Спи спокойно, — написали в мотосообществе.

Как произошла авария

В понедельник, 22 июля, МотоТаня из турецкого города-миллионника Измира приветствовала своих подписчиков, а через несколько часов мчалась на байке по трассе Милас — Секе. Девушка ехала в группе мотоциклистов. По версии издания Karya Haber, блогерша начала сбавлять скорость перед грузовиком, а ее знакомый из Турции, Онур Обут, въехал в нее. После этого Таня потеряла управление и то ли врезалась в грузовик, то ли в отбойник. Сам мужчина сейчас находится в реанимации — он получил сильные травмы.

Но по другой версии, Озолина на большой скорости врезалась в грузовик по собственной вине.

Татьяна Озолина не справилась с управлением

Как умерла МотоТаня

Сразу же после аварии очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Однако блогерша умерла до приезда медиков.

— Наши репортеры прибыли на место происшествия. Мы с большой печалью узнали, что Татьяна сначала поднялась и подошла к своему мотоциклу, но внезапно упала и скончалась. Ее шлем слетел с головы, и вся экипировка была на ней, но из-за травмы головы в результате трагической аварии Татьяна потеряла жизненные функции, — сообщили журналисты турецкого издания.

Красный мотоцикл лежал на обочине

Чем запомнилась байкерша

Татьяна Озолина была весьма известна в соцсетях, размещала там развлекательный контент о своей жизни. На ее YouTube-канал подписаны более 2 миллионов человек, в TikTok — более 5 миллионов подписчиков, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — почти 1 миллион подписчиков. Последний видеоролик в YouTube размещен 13 мая. Также девушка имела звание одной из самых красивых байкерш России.

Татьяна активно вела соцсети

Девушка родилась в Тарском районе Омской области. В детстве часто ездила с отцом на рыбалку и проводила время в гараже. В школе Татьяна была отличницей, занималась музыкой и танцами, а в 2001 году окончила школу искусств на хореографическом отделении. В 15 лет Татьяна Озолина отправилась в Омск учиться — получила профессию хореографа, а потом экономиста. В 2008 году стала одной из самых красивых девушек Омска. В 2011 году родила сына Всеволода. В 2014 году переехала из Омска в Москву и тогда же купила свой первый байк.

Знакомые убеждают, что МотоТаня ездила аккуратно, несмотря на обвинения в ее адрес в соцсетях.

— Таня добрая, нежная и хорошая девчонка была. Не верится. Она ездила аккуратно, — рассказала знакомая мотоциклистка Ирина.

За две недели до произошедшей трагедии Татьяна отправила семью на Черноморское побережье. Отец МотоТани Иван Иванович рассказал о последней встрече с дочерью.

— Она нас отправила на Черноморское побережье 8 июля… В последний раз нас проводила, посадила на автобус. С нами внук был. Мы вернулись в Тару 20-го числа. И тут сразу такое известие, что дочки больше нет, ничего больше не будет, — рассказал отец девушки.

Знакомые говорят, что разбившаяся мотоциклистка всегда ездила аккуратно

В новое путешествие 38-летняя Татьяна Озолина отправилась на своем ярко-красном мотоцикле 10 июля: «По пути буду рада встретить и обнять вас! До встречи! Ведь наша встреча с вами может быть в самом неожиданном месте». За три дня она вместе с друзьями доехала до Тбилиси, а 14 июля уже плавала в Черном море у берегов Анкары. Спустя два дня МотоТаня была уже в Стамбуле. За день до жуткой аварии она увидела Бодрум.

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МотоТаня Авария Смерть Причины Разбилась ДТП
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Комментарии
35
Begemot
23 июля 2024, 17:40
Она же с камерой на шлеме ездила, где видео?
280223279
23 июля 2024, 17:54
Недавно только смотрела ее видео! Красивая, стройная женщина! Очень, очень жалко! Мальчишка без мамы остался.. Родителям сил..
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