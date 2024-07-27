Долги в наследство: вдова убитого председателя ЖКС «Залесский» три года отбивается от кредиторов — у нее требуют 30 миллионов

Олега Арчибасова убили в январе 2020 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, taygavideo / YouTube











Председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова убили четыре года назад. С тех пор глава кооператива сменился, но проблемы остались. Вдова убитого председателя унаследовала кроме недвижимости еще и его долги — почти 30 миллионов рублей. Женщину атакуют исками, но суд регулярно встает на ее сторону. При этом кредиторы не намерены сдаваться и продолжают требовать деньги. НГС разбирался, кто пытается взыскать долги и откуда они взялись.



Последний долг

С августа прошлого года Центральный районный суд Новосибирска рассматривает гражданский иск ЖСК «Залесский» к Любови Арчибасовой. В карточке дела на сайте суда сказано, что претензии истца касаются взыскания по договору займа или кредиту. Последнее заседание было 23 июля. Дело напрямую связано с громким преступлением 2020 года — убийством председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова.

Олега Арчибасова убили в январе 2020 года. Его тело нашли у входа на территорию школы № 4 на улице Достоевского, 27. Она стоит прямо по пути от дома на Мичурина, 20/1, где жил председатель ЖКС, до его офиса на Каменской, 53. В марте по обвинению в убийстве задержали его делового партнера Анатолия Парового. Как позже рассказали следователи, убийство произошло «на почве финансовых споров, разногласий и долговых обязательств».

По информации следствия, обвиняемый выступал инвестором строительства дома в «Залесском». Согласно договоренности, он должен был получить восемь квартир, но получил только шесть. Кроме того, ему полагалась прибыль от продаж в размере 20 миллионов, но этих денег бизнесмен так и не получил.

В апреле 2021 года Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор убийце Олега Арчибасова: Анатолия Парового приговорили к 9 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Кроме того, Паровому нужно будет выплатить 1,5 миллиона рублей моральной компенсации родственникам Арчибасова и 40 тысяч штрафа по ст. 222 ч. 1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

В первую очередь Олег Арчибасов известен тем, что смог добиться введения в эксплуатацию долгостроя на улице Залесского. История многоэтажного дома по адресу Залесского, 6 началась более десяти лет назад. В 2003 году компания ООО «Гарантстройсервис» приступила к строительству здания в Заельцовском районе. Однако в 2010 году застройщик обанкротился и работы на объекте заморозили.

Около 300 инвесторов, вложивших средства в квартиры на Залесского, оказались без жилья на неопределенный срок. В том же году был создан ЖСК «Залесский», который взял на себя обязанности застройщика после банкротства «Гарантстройсервиса». Учредителями кооператива стали пять человек, а его председателем был избран отставной полковник Олег Арчибасов.

В 2015 году правительство Новосибирской области объявило конкурс на завершение строительства проблемного объекта. ЖСК «Залесский» получил финансирование в размере 226 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком была назначена компания «Энергомонтаж». Дольщикам также пришлось внести дополнительные средства: каждый из них доплатил около 900 тысяч рублей.

Благодаря совместным усилиям властей, ЖСК и дольщиков строительство дома на Залесского, 6 завершили в 2019 году. Не обошлось без проблем: на завершающей стадии у ЖСК произошел конфликт с «Энергомотажем», из-за чего стройку приостановили. Именно в этот момент на помощь Олегу Арчибасову пришел Анатолий Паровой. В общей сложности бизнесмен вложил в завершение строительства дома около 50 миллионов рублей. Арчибасов обещал Паровому взамен квадратные метры в сданном доме. Сделки заключали на словах — партнеры были знакомы с начала 2000-х, поэтому доверяли друг другу. Когда Паровой понял, что не дождется денег, он решил Арчибасова убить.

Противоречивая личность

У Анатолия Парового были основания полагать, что Олег Арчибасов не вернет ему инвестиции. Когда дом сдали, Паровой стал регулярно приходить в офис к Арчибасову, чтобы узнать о прибыли. Последний, исходя из показаний убийцы, резко изменил позицию и стал агрессивным.

Кроме того, бизнесмен стал замечать, что претензии появляются не только у него.

— Он приезжал, спрашивал у Арчибасова, как идут дела, ждал, когда с ним рассчитаются. Они говорили, что бухгалтер пока ничего не сводила, нужно подождать. Периодически заезжая к Арчибасову в офис, стал наблюдать тенденцию, что тот сменил свою позицию, у него появилось много конфликтов, вел себя агрессивно, раздражительно. Стало появляться всё больше людей, с которыми появились конфликтные ситуации на почве нерасчета с ними. Он наблюдал за этим, появилось подозрение, что он так же может поступить и с ним, поскольку их отношения документально не закреплены, — сказано в материалах дела.

Так выглядел один из самых известных долгостроев Новосибирска в 2018 году Источник: Novosibirsk.n1.ru











Еще один конфликт у Олега Арчибасова возник с его партнером по кооперативу Алексеем Куркиным. Всё началось с кредита на 2 миллиона рублей: председатель ЖСК попросил Куркина оформить заём на себя и передать ему деньги. Но отношения испортились: Арчибасов наложил на мужчину штрафы и заявил, что вернет не всю сумму, а лишь часть, сказано в материалах дела.



При этом окружение Олега Арчибасова обратило внимание, что тот обзаводится новым имуществом, несмотря на отказ возвращать долги. Например, Анатолий Паровой в своих показаниях заявил, что бизнесмен купил по «Лексусу» себе и сыну, а также приобрел квартиру.

Позже выяснилось, что убитый решил вложиться в другой бизнес, для этого он вывел из ЖСК свою долю в 20 миллионов и вложил в другую компанию. Бизнес-партнеры пытались узнать, почему тот занялся другой компанией, не завершив дела в кооперативе, — Олег Арчибасов отвечал, что это его деньги и они должны на него работать.

Кто требует деньги сейчас и при чем тут Паровой

Если конфликт из-за денег с Анатолием Паровым завершился убийством, то разногласия с Алексеем Куркиным в лице нового главы ЖСК «Залесский» продолжаются по сей день. Иск в Центральном районном суде — лишь один из многих, поданных к вдове Арчибасова Любови. Судебные тяжбы начались вскоре после задержания и вынесения приговора Анатолию Паровому.

Суть претензий иска ЖСК «Залесский» к Любови Арчибасовой пока не раскрывается, но все предыдущие претензии касались взыскания долгов ее мужа. С 11 февраля 2020 года руководителем ЖСК стал Алексей Куркин, который ранее был партнером председателя. По данным Rusprofile, Куркин также управляет ООО «Лион» — это еще одна компания Олега Арчибасова, которую он использовал в качестве транзитной для обналичивания денег. Также «Лион» выполняла работы по договору подряда с ЖСК «Залесский».

Самый ценный актив Алексея Куркина — АО «Универсам». Компании принадлежит ТЦ «Пассаж» на Ленина, 10а. В здании находятся несколько заведений общественного питания, обувной магазин и табачная лавка. Выручка за прошлый год составила 33 миллиона, убыток — около 440 тысяч.

В материалах дела сказано, что Олег Арчибасов в 2016 и 2018 годах оформил беспроцентный заём на общую сумму 31,5 миллиона рублей — с ООО «Инвестиционная группа Капитал» и своим же ООО «Лион». В августе 2021 года, вскоре после приговора Анатолию Паровому, председатель ЖСК «Залесский» заключил договор с некой Анастасией Елисеевой, по которому она получила право уступки на долги Олега Арчибасова. Обязательства, в свою очередь, вместе со всем имуществом по наследству остались Любови Арчибасовой.

Несмотря на то что Олег Арчибасов помог сдать проблемный дом, у многих остались к нему вопросы Источник: Novosibirsk.n1.ru











Примечательно, что Анастасия Елисеева фигурировала в материалах дела об убийстве. Паровой в своих показаниях говорил, что связывался с ней незадолго до своего задержания и просил заключить соглашение с адвокатом. Тогда она числилась его сотрудницей. Суд увидел нарушения и счел договор уступки права требования долга недействительным.



Суд учел, что из налоговой отчетности ООО «Лион» за 2016–2021 годы не следует, что у юридического лица были деньги, чтобы одолжить Олегу Арчибасову 15 миллионов рублей. Истец также не смог подтвердить наличие задолженности бывшего председателя перед компанией. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали Анастасии Елисеевой в иске.

Сам Алексей Куркин также судился с Любовью Арчибасовой. Еще в 2021 году у нового председателя ЖСК «Залесский» возникли претензии из-за 26 миллионов рублей, которые Олег Арчибасов якобы взял из кассы кооператива незадолго до смерти, но так и не вернул. Куркин посчитал, что вдова должна погасить долг убитого, так как он перешел ей по наследству. Впрочем, доказать свои заявления нынешний председатель не смог как в первой, так и в апелляционной инстанции.

Корреспондент НГС попытался связаться с Алексеем Куркиным, однако он заявил, что впервые услышал об этом деле, и заблокировал. Связаться с Любовью Арчибасовой или ее родственниками также не удалось.

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