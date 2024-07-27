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Развлечения обзор Самые смешные фотографии животных: только попробуйте не расхохотаться

Самые смешные фотографии животных: только попробуйте не расхохотаться

Эти кадры сделают ваш день

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Этот летящий кот урвал приз зрительских симпатий. Отдали бы ему победу?

Домашние животные — короли странных ситуаций и нелепых поз. Уверены, если бы у вас всегда под рукой был фотоаппарат, вы бы собрали целую коллекцию умилительных снимков. Их даже есть куда отправить — на протяжении всего года организаторы конкурса Comedy Pet Photography Awards принимают снимки от заботливых и находчивых владельцев животных, а потом объявляют самые смешные кадры. И теперь настало время объявить победителей последнего (но не заключительного) первенства. Знакомьтесь — это официально самые смешные фотографии животных 2024 года.

Чемпионом среди собак стал Гектор, который попытался выйти из дома вслед за котом.

— Гектор увидел, как это сделал кот, поэтому подумал, что стоит попробовать, — рассказала хозяйка Гектора Сара Хаскелл, — и вот как далеко он смог пролезть.

Не собачий размерчик, конечно

У победителя в категории котов случилась похожая ситуация: рыжик так часто слышал фразу о том, что коты — это жидкость, что поверил в это и решил просочиться в щель в стене. Получилось ровно наполовину.

Когда так и не похудел к лету

В категории «все остальные существа» первенство поделили конь, который выглядит так, как будто отпрыгивает от напугавшей его мыши, и черепаха, аппетитно поедающая розу.

Куда летишь ты, конь ретивый?
Хозяева признаются, что выращивают цветы специально для своего питомца. А он только рад!

Среди участников-юниоров самым смешным оказался уставший осел Ной. Его хозяйка рассказала, что после изнурительной дневной тренировки он хотел лишь одного — поскорее завалиться на боковую.

Признайтесь — зевнули?

В номинации «питомцы, похожие на хозяев», безусловным чемпионом стал 16-летний пес Людо фон Ликенфейс и его хозяин Дэвид. Согласитесь — одно лицо!

Не зря говорят, что питомцы похожи на своих хозяев

Приз зрительских симпатий урвал кот-тарзан, ловко летящий на ленточке, словно в диких джунглях.

А ваш кот так умеет?

Другие пушистые номинанты не выиграли наград, но менее смешными от этого не стали — взгляните на других питомцев, оказавшихся в шаге от победы.

Не надо готовить кота!
Интересно, что же скрывается за забором
Еще один летучий номинант
Эти пушистые явно что-то замышляют
Примерно так ухмыляются все, у кого сегодня выходной
Вот это прыжок!
Этот пес точно обыграет всех в прятки
Похоже на движение из танца
1 из 8
Не надо готовить кота!

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Комментарии
1
слышал о таких махинациях
27 июля 2024, 14:07
Не расхохотался.
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