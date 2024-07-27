Самые смешные фотографии животных: только попробуйте не расхохотаться

Домашние животные — короли странных ситуаций и нелепых поз. Уверены, если бы у вас всегда под рукой был фотоаппарат, вы бы собрали целую коллекцию умилительных снимков. Их даже есть куда отправить — на протяжении всего года организаторы конкурса Comedy Pet Photography Awards принимают снимки от заботливых и находчивых владельцев животных, а потом объявляют самые смешные кадры. И теперь настало время объявить победителей последнего (но не заключительного) первенства. Знакомьтесь — это официально самые смешные фотографии животных 2024 года.
Чемпионом среди собак стал Гектор, который попытался выйти из дома вслед за котом.
— Гектор увидел, как это сделал кот, поэтому подумал, что стоит попробовать, — рассказала хозяйка Гектора Сара Хаскелл, — и вот как далеко он смог пролезть.
У победителя в категории котов случилась похожая ситуация: рыжик так часто слышал фразу о том, что коты — это жидкость, что поверил в это и решил просочиться в щель в стене. Получилось ровно наполовину.
В категории «все остальные существа» первенство поделили конь, который выглядит так, как будто отпрыгивает от напугавшей его мыши, и черепаха, аппетитно поедающая розу.
Среди участников-юниоров самым смешным оказался уставший осел Ной. Его хозяйка рассказала, что после изнурительной дневной тренировки он хотел лишь одного — поскорее завалиться на боковую.
В номинации «питомцы, похожие на хозяев», безусловным чемпионом стал 16-летний пес Людо фон Ликенфейс и его хозяин Дэвид. Согласитесь — одно лицо!
Приз зрительских симпатий урвал кот-тарзан, ловко летящий на ленточке, словно в диких джунглях.
Другие пушистые номинанты не выиграли наград, но менее смешными от этого не стали — взгляните на других питомцев, оказавшихся в шаге от победы.