Самые смешные фотографии животных: только попробуйте не расхохотаться

Этот летящий кот урвал приз зрительских симпатий. Отдали бы ему победу? Источник: Kazutoshi Ono / comedypetphoto.com











Домашние животные — короли странных ситуаций и нелепых поз. Уверены, если бы у вас всегда под рукой был фотоаппарат, вы бы собрали целую коллекцию умилительных снимков. Их даже есть куда отправить — на протяжении всего года организаторы конкурса Comedy Pet Photography Awards принимают снимки от заботливых и находчивых владельцев животных, а потом объявляют самые смешные кадры. И теперь настало время объявить победителей последнего (но не заключительного) первенства. Знакомьтесь — это официально самые смешные фотографии животных 2024 года.



Чемпионом среди собак стал Гектор, который попытался выйти из дома вслед за котом.

— Гектор увидел, как это сделал кот, поэтому подумал, что стоит попробовать, — рассказала хозяйка Гектора Сара Хаскелл, — и вот как далеко он смог пролезть.

Не собачий размерчик, конечно Источник: Sarah Haskell / comedypetphoto.com











У победителя в категории котов случилась похожая ситуация: рыжик так часто слышал фразу о том, что коты — это жидкость, что поверил в это и решил просочиться в щель в стене. Получилось ровно наполовину.

Когда так и не похудел к лету Источник: Kenichi Morinaga / comedypetphoto.com











В категории «все остальные существа» первенство поделили конь, который выглядит так, как будто отпрыгивает от напугавшей его мыши, и черепаха, аппетитно поедающая розу.

Куда летишь ты, конь ретивый? Источник: Debby Thomas / comedypetphoto.com











Хозяева признаются, что выращивают цветы специально для своего питомца. А он только рад! Источник: Jonathan Casey / comedypetphoto.com











Среди участников-юниоров самым смешным оказался уставший осел Ной. Его хозяйка рассказала, что после изнурительной дневной тренировки он хотел лишь одного — поскорее завалиться на боковую.

Признайтесь — зевнули? Источник: Charlotte Kitchen / comedypetphoto.com











В номинации «питомцы, похожие на хозяев», безусловным чемпионом стал 16-летний пес Людо фон Ликенфейс и его хозяин Дэвид. Согласитесь — одно лицо!

Не зря говорят, что питомцы похожи на своих хозяев Источник: Darya Zelentsova / comedypetphoto.com











Приз зрительских симпатий урвал кот-тарзан, ловко летящий на ленточке, словно в диких джунглях.

А ваш кот так умеет? Источник: Kazutoshi Ono / comedypetphoto.com











Другие пушистые номинанты не выиграли наград, но менее смешными от этого не стали — взгляните на других питомцев, оказавшихся в шаге от победы.