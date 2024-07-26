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Происшествия Сначала взрыв, теперь огонь уничтожает всё дотла. В ульяновской многоэтажке крупный пожар, погиб ребенок

Сначала взрыв, теперь огонь уничтожает всё дотла. В ульяновской многоэтажке крупный пожар, погиб ребенок

На месте работают все экстренные службы

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11 комментариев
Очевидцы сняли ЧП на видео

В многоэтажке на Корунковой, 2/19 в Ульяновске вспыхнул крупный пожар. По предварительной информации от областного МЧС, огонь охватил три квартиры на третьем этаже, весь подъезд заволокло дымом.

Жильцов дома эвакуируют спасатели. На место прибыли все экстренные службы. При пожаре пострадали люди, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона, их число уточняется.

По словам местных жителей, сначала раздался звук, похожий на взрыв, а затем начался пожар. Телеграм-канал «112» сообщает, что дом не газифицирован.

Обновлено.

Стало известно, что при пожаре в многоэтажке погиб 2-летний ребенок, трое взрослых пострадали. Об этом сообщили в МЧС России.

— Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Всего на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники, — передали спасатели.

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Пожар Многоэтажка Взрыв Пожар в доме МЧС
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Комментарии
11
иккенхисацу
26 июля 2024, 23:34
Опять мигры бомбу мастерили
Гость
26 июля 2024, 23:30
Хлопцы еще не устали скакать?
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