Сначала взрыв, теперь огонь уничтожает всё дотла. В ульяновской многоэтажке крупный пожар, погиб ребенок

Очевидцы сняли ЧП на видео Источник: ENews112 / T.me

В многоэтажке на Корунковой, 2/19 в Ульяновске вспыхнул крупный пожар. По предварительной информации от областного МЧС, огонь охватил три квартиры на третьем этаже, весь подъезд заволокло дымом.

Источник: ENews112 / T.me

Жильцов дома эвакуируют спасатели. На место прибыли все экстренные службы. При пожаре пострадали люди, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона, их число уточняется.



По словам местных жителей, сначала раздался звук, похожий на взрыв, а затем начался пожар. Телеграм-канал «112» сообщает, что дом не газифицирован.

Источник: ENews112 / T.me

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Стало известно, что при пожаре в многоэтажке погиб 2-летний ребенок, трое взрослых пострадали. Об этом сообщили в МЧС России.