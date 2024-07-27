Снуп Дог с огнем и крысы в качестве зрителей: как в Париже открылись Олимпийские игры

В Париже стартовали летние XXXIII Олимпийские игры — 2024. Они будут идти до 11 августа. 26 июля состоялась церемония открытия. Рассказываем, как прошло торжество.
Декорациями для церемонии послужил не стадион, а сам город: всё происходило в сердце Парижа. Знаменитости выступали на фоне достопримечательностей, а участники радостно махали флагами проплывая по Сене. У каждой страны — своё судно.
На церемонии выступали певицы Lady Gaga и Aya Nakamura, а олимпийский огонь нес Snoop Dogg.
Многим запомнился момент с появлением французского флага прямо над Сеной.
А завершилась церемония поднятием олимпийского огня в воздух на воздушном шаре.
Не обошлось и без казусов. Телеграм-канал Shot отметил, что посмотреть на церемонию прибежали полчища крыс.
А флаг Олимпийских игр подняли в перевернутом виде.
А вы смотрели церемонию?