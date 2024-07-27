Снуп Дог с огнем и крысы в качестве зрителей: как в Париже открылись Олимпийские игры

Источник: shot_shot / T.me; соцсети; ostorozhno_novosti / T.me











В Париже стартовали летние XXXIII Олимпийские игры — 2024. Они будут идти до 11 августа. 26 июля состоялась церемония открытия. Рассказываем, как прошло торжество.



Декорациями для церемонии послужил не стадион, а сам город: всё происходило в сердце Парижа. Знаменитости выступали на фоне достопримечательностей, а участники радостно махали флагами проплывая по Сене. У каждой страны — своё судно.

Источник: ostorozhno_novosti / T.me











На церемонии выступали певицы Lady Gaga и Aya Nakamura, а олимпийский огонь нес Snoop Dogg.

Выступление Lady Gaga Источник: ostorozhno_novosti / T.me











Огонь доверили рэперу Источник: соцсети











На церемонии выступила французская певица Aya Nakamura Источник: ostorozhno_novosti / T.me

Источник: ostorozhno_novosti / T.me











Многим запомнился момент с появлением французского флага прямо над Сеной.

Источник: ostorozhno_novosti / T.me

А завершилась церемония поднятием олимпийского огня в воздух на воздушном шаре.

Источник: ostorozhno_novosti / T.me











Не обошлось и без казусов. Телеграм-канал Shot отметил, что посмотреть на церемонию прибежали полчища крыс.

Источник: shot_shot / T.me

А флаг Олимпийских игр подняли в перевернутом виде.

Источник: shot_shot / T.me