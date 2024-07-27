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Спорт Снуп Дог с огнем и крысы в качестве зрителей: как в Париже открылись Олимпийские игры

Снуп Дог с огнем и крысы в качестве зрителей: как в Париже открылись Олимпийские игры

Торжество впервые прошло в городских декорациях

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2 комментария

В Париже стартовали летние XXXIII Олимпийские игры — 2024. Они будут идти до 11 августа. 26 июля состоялась церемония открытия. Рассказываем, как прошло торжество.

Декорациями для церемонии послужил не стадион, а сам город: всё происходило в сердце Парижа. Знаменитости выступали на фоне достопримечательностей, а участники радостно махали флагами проплывая по Сене. У каждой страны — своё судно.

На церемонии выступали певицы Lady Gaga и Aya Nakamura, а олимпийский огонь нес Snoop Dogg.

Выступление Lady Gaga
Огонь доверили рэперу
На церемонии выступила французская певица Aya Nakamura

Многим запомнился момент с появлением французского флага прямо над Сеной.

А завершилась церемония поднятием олимпийского огня в воздух на воздушном шаре.

Не обошлось и без казусов. Телеграм-канал Shot отметил, что посмотреть на церемонию прибежали полчища крыс.

А флаг Олимпийских игр подняли в перевернутом виде.

А вы смотрели церемонию?

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Олимпиада Олимпийские игры Спорт Париж Франция
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Комментарии
2
224274911
27 июля 2024, 10:15
Противно .Лишь бы обгадить все вокруг.
Гость
27 июля 2024, 10:13
Походу самые адекватные это крысята!? Кто бы видел это лет 30 назад не поверил в такое открытие олимпийских игр! Олимпийские игры утратили ту значимость что было раньше теперь это политика и бизнес, может пора прекратить эту бизнес идею!?
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