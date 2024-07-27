«Каждую ночь беспредел»: толпа неизвестных избила мужчину на парковке в Южно-Чемском

Полиция начала проверку Источник: Типичный Кировский/Новосибирск / Vk.com, Булат Салихов / UFA1.RU











В Новосибирске неизвестные избили толпой мужчину на парковке у ТЦ «Матрешка» на улице Петухова, 101/2. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что инцидент произошел в ночь на 26 июля.



— Сообщение поступало, зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, устанавливаются участники конфликта и все обстоятельства произошедшего. Наряды наружных служб ориентированы на пресечение правонарушений по указанному адресу, — пояснили в ведомстве.



Как сообщили очевидцы в группе «Типичный Кировский/Новосибирск» во «ВКонтакте», драка началась из-за громкой музыки.



— Компания молодых людей устроила шумную вечеринки на парковке у ТЦ. Тогда один из мужчин, который, видимо, оказался неподалеку, попросил их убавить звук, но они набросились на сибиряка и начали его избивать. Каждую ночь наблюдаем подобный беспредел у торгового центра, — рассказала местная жительница Марина.



По словам сибирячки, конфликт смогли урегулировать прибывшие на место оперативники.



Ранее в Кировском районе Новосибирска на улице Александра Чистякова произошел конфликт со стрельбой. После случившегося полиция возбудила уголовное дело, пострадали четыре человека.