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Криминал «Каждую ночь беспредел»: толпа неизвестных избила мужчину на парковке в Южно-Чемском

«Каждую ночь беспредел»: толпа неизвестных избила мужчину на парковке в Южно-Чемском

Инцидент произошел на парковке у ТЦ «Матрешка»

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4 комментария
Полиция начала проверку

В Новосибирске неизвестные избили толпой мужчину на парковке у ТЦ «Матрешка» на улице Петухова, 101/2. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что инцидент произошел в ночь на 26 июля.

— Сообщение поступало, зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, устанавливаются участники конфликта и все обстоятельства произошедшего. Наряды наружных служб ориентированы на пресечение правонарушений по указанному адресу, — пояснили в ведомстве.

Как сообщили очевидцы в группе «Типичный Кировский/Новосибирск» во «ВКонтакте», драка началась из-за громкой музыки.

— Компания молодых людей устроила шумную вечеринки на парковке у ТЦ. Тогда один из мужчин, который, видимо, оказался неподалеку, попросил их убавить звук, но они набросились на сибиряка и начали его избивать. Каждую ночь наблюдаем подобный беспредел у торгового центра, — рассказала местная жительница Марина.

По словам сибирячки, конфликт смогли урегулировать прибывшие на место оперативники.

Ранее в Кировском районе Новосибирска на улице Александра Чистякова произошел конфликт со стрельбой. После случившегося полиция возбудила уголовное дело, пострадали четыре человека.

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Комментарии
7
Татьяна 53
27 июля 2024, 10:16
Страна контрастов
NaTaSHka
27 июля 2024, 10:15
Пишу тут. У ТЦ Лазурный (ул.Высоцкого) тоже частенько беспредел. Громкая музыка , грохот от моциков до 2 ночи. Куда жаловаться? Драться, в силу своего мелкого строения, не могу. Да и возраст не боевой.
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