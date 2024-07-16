Пострадали четверо: уголовное дело возбудили после конфликта со стрельбой в маршрутке на Южно-Чемском

В больницу после инцидента доставили четырех человек Источник: «Мой Массив Южно-Чемской» / «ВКонтакте»











Полиция возбудила уголовное дело после конфликта со стрельбой на улице Александра Чистякова в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.



Конфликт со стрельбой, как уточнили в ведомстве, произошел около 6 часов утра 13 июля. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.



— В результате конфликта четверо мужчин с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в МВД.



У одного из участников конфликта был изъят травматический пистолет, его направили на экспертизу.



Возбуждено уголовно дело по статье «хулиганство» (ч.2 ст. 213 УК РФ). Проводится расследование. Все обстоятельства устанавливаются.

