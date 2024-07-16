Пострадали четверо: уголовное дело возбудили после конфликта со стрельбой в маршрутке на Южно-Чемском

Полиция возбудила уголовное дело после конфликта со стрельбой на улице Александра Чистякова в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Конфликт со стрельбой, как уточнили в ведомстве, произошел около 6 часов утра 13 июля. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
— В результате конфликта четверо мужчин с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в МВД.
У одного из участников конфликта был изъят травматический пистолет, его направили на экспертизу.
Возбуждено уголовно дело по статье «хулиганство» (ч.2 ст. 213 УК РФ). Проводится расследование. Все обстоятельства устанавливаются.
В начале июля в Первомайском районе 11-летнему школьнику выстрелили в лицо на спортивной площадке. Ребенок едва не лишился глаза.