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Криминал Пострадали четверо: уголовное дело возбудили после конфликта со стрельбой в маршрутке на Южно-Чемском

Пострадали четверо: уголовное дело возбудили после конфликта со стрельбой в маршрутке на Южно-Чемском

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство»

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12 комментариев
В больницу после инцидента доставили четырех человек

Полиция возбудила уголовное дело после конфликта со стрельбой на улице Александра Чистякова в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Конфликт со стрельбой, как уточнили в ведомстве, произошел около 6 часов утра 13 июля. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

— В результате конфликта четверо мужчин с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в МВД.

У одного из участников конфликта был изъят травматический пистолет, его направили на экспертизу.

Возбуждено уголовно дело по статье «хулиганство» (ч.2 ст. 213 УК РФ). Проводится расследование. Все обстоятельства устанавливаются.

В начале июля в Первомайском районе 11-летнему школьнику выстрелили в лицо на спортивной площадке. Ребенок едва не лишился глаза.

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Новосибирск МВД Стрельба Конфликт со стрельбой
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Комментарии
12
Татьяна 53
16 июля 2024, 19:40
Я понимаю было бы это в 22-24 часа, а то рань такая, а они все такие бодрые.
Гость
16 июля 2024, 19:19
Носил с собою ствол ,носил патрон в стволе
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