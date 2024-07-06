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Криминал Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на новосибирского школьника — ему стреляли в лицо

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на новосибирского школьника — ему стреляли в лицо

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ

537
2 комментария
Инцидент произошел 4 июля

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на 11-летнего мальчика в Первомайском районе, который получил выстрел в глаз. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

Инцидент произошел 4 июля в микрорайоне КСМ. 11-летний мальчик играл в футбол со сверстниками на спортивной площадке, к ним подошли более старшие ребята. Юноши попросили взять их в игру, но подростки отказались. Позже один из старших ребят выстрелил в лицо 11-летнму мальчику из пневматического пистолета.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах, — говорится в сообщении ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее НГС писал о том, что двое подростков подрались на улице в Новосибирске. Полиция начала проверку.

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Новосибирск Следственный комитет РФ Александр Бастрыкин Дети Нападение на школьника
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Комментарии
4
Татьяна 53
6 июля 2024, 16:41
Что было лезть к малышкам.
14314447
6 июля 2024, 16:37
Самое строгое наказание.
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