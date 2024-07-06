Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на новосибирского школьника — ему стреляли в лицо

Инцидент произошел 4 июля Источник: vk.com/pmk54











Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на 11-летнего мальчика в Первомайском районе, который получил выстрел в глаз. Об этом сообщил Информационный центр СК России.



Инцидент произошел 4 июля в микрорайоне КСМ. 11-летний мальчик играл в футбол со сверстниками на спортивной площадке, к ним подошли более старшие ребята. Юноши попросили взять их в игру, но подростки отказались. Позже один из старших ребят выстрелил в лицо 11-летнму мальчику из пневматического пистолета.



— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах, — говорится в сообщении ведомства.



Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.



Ранее НГС писал о том, что двое подростков подрались на улице в Новосибирске. Полиция начала проверку.

