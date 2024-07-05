НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +22

1 м/c,

с-в.

 741мм 80%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,12
EUR 94,98

СРОЧНО

НГС разыгрывает «Айфон» — условия

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Многодетные на пикете у Кремля
Кража 90 миллионов из банка
Что вытворяли випы в нулевые
Фестиваль для бизнесменов
Разбор нарядов с «Ники»
Что делать в новолуние
Афиша на июль
НГС в Telegram
Происшествия подробности Не приняли в игру: на Первомайке школьнику выстрелили в лицо на спортплощадке

Не приняли в игру: на Первомайке школьнику выстрелили в лицо на спортплощадке

В результате у ребенка чуть не пострадал глаз

1 333
11 комментариев
Мальчик получил травму от выстрела из пневматики

В Первомайском районе Новосибирска 4 июля подросток получил выстрел в глаз, когда на спортивной площадке играл в футбол. Ребенок получил травму. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

— 11-летний школьник из КСМа чуть не лишился глаза на спортивной площадке. Он играл в футбол со своими сверстниками на спортивной площадке у ПАТП-4. К ним подошли ребята более старшего возраста. Юноши попросили взять их в игру, но подростки отказались — их смутило физическое превосходство старших соперников. Позднее один из старших ребят выстрелил в лицо одного из младших ребят из пневматического пистолета, — сообщили в группе «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе рассказали, что пуля попала мальчику в нижнее веко в нескольких миллиметрах от глазного яблока. Пострадавший упал на землю, корчась от боли. Стрелявший подошёл к нему, оценил ситуацию и ушел. Пуля осталась под кожей мальчика, родители ребенка обратились за помощью к врачу. Родители обратились в правоохранительные органы.

Следователи уже начали проверку по поводу случившегося и устанавливают обстоятельства.

— Организована проверка по сообщению о получении травмы несовершеннолетним. По результатам доследственной проверки примем процессуальное решение. Несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение для обследования и получения медпомощи, угрозы жизни нет., — отметили в ведомстве.

Редакция НГС просит родителей или очевидцев происшествия выйти на связь
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Ранее НГС писал о том, что двое подростков подрались на улице в Новосибирске. Полиция начала проверку.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками
Обновлено: в прокуратуре Первомайского района тоже начали проверку из-за произошедшего.

ПО ТЕМЕ
Подростки Выстрел Пистолет Травма Оружие Первомайка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Жаба Васильевна
5 июля 2024, 11:57
Плоды, посеянные либерастами в 90-е годы, дают свои "прекрасные" плоды, но депутатам до этого нет никакого дела...
Гость
5 июля 2024, 11:52
Зверье, воспитанное компьютерными играми, подросло... мы в их виртуальном мире - не более чем второстепенные персонажи в игре.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Антонида,  40

Нехочуха,  43

Ирина,  47

ЮлиЯ,  42

Вера,  53

Джером,  37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление