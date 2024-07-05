Не приняли в игру: на Первомайке школьнику выстрелили в лицо на спортплощадке

Мальчик получил травму от выстрела из пневматики Источник: vk.com/pmk54











В Первомайском районе Новосибирска 4 июля подросток получил выстрел в глаз, когда на спортивной площадке играл в футбол. Ребенок получил травму. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.



— 11-летний школьник из КСМа чуть не лишился глаза на спортивной площадке. Он играл в футбол со своими сверстниками на спортивной площадке у ПАТП-4. К ним подошли ребята более старшего возраста. Юноши попросили взять их в игру, но подростки отказались — их смутило физическое превосходство старших соперников. Позднее один из старших ребят выстрелил в лицо одного из младших ребят из пневматического пистолета, — сообщили в группе «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».



В сообществе рассказали, что пуля попала мальчику в нижнее веко в нескольких миллиметрах от глазного яблока. Пострадавший упал на землю, корчась от боли. Стрелявший подошёл к нему, оценил ситуацию и ушел. Пуля осталась под кожей мальчика, родители ребенка обратились за помощью к врачу. Родители обратились в правоохранительные органы.



Следователи уже начали проверку по поводу случившегося и устанавливают обстоятельства.



— Организована проверка по сообщению о получении травмы несовершеннолетним. По результатам доследственной проверки примем процессуальное решение. Несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение для обследования и получения медпомощи, угрозы жизни нет., — отметили в ведомстве.

Ранее НГС писал о том, что двое подростков подрались на улице в Новосибирске. Полиция начала проверку.

