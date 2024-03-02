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Двое подростков подрались на улице в Новосибирске — кадры потасовки

Полиция начала проверку

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Видео конфликта опубликовали 2 марта

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В Новосибирске двое школьников устроили драку на улице. Кадры конфликта опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик» 2 марта.

В сообщении не уточняется, где именно произошел инцидент. Судя по видео, подростки находились рядом с торговым комплексом «Искра» в Ленинском районе.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Полицейские устанавливают участников и обстоятельства произошедшего

Видео: телеграм-канал «Новосибирский паблик»

На кадрах видно, как двое молодых людей на улице наносят друг другу удары руками, держась за одежду. Позже один из подростков падает на снег, и на него сверху набрасывается оппонент, продолжая избивать мальчика. Затем к школьникам подходят взрослые мужчины.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что заявлений и сообщений по факту инцидента в полицию не поступало.

— Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке, — сообщили в ведомстве. — В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются участники и все обстоятельства произошедшего.

В феврале в Новосибирске на улице Ленина произошла массовая драка. На место выезжали сотрудники полиции.

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