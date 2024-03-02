Двое подростков подрались на улице в Новосибирске — кадры потасовки

В Новосибирске двое школьников устроили драку на улице. Кадры конфликта опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик» 2 марта.
В сообщении не уточняется, где именно произошел инцидент. Судя по видео, подростки находились рядом с торговым комплексом «Искра» в Ленинском районе.
На кадрах видно, как двое молодых людей на улице наносят друг другу удары руками, держась за одежду. Позже один из подростков падает на снег, и на него сверху набрасывается оппонент, продолжая избивать мальчика. Затем к школьникам подходят взрослые мужчины.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что заявлений и сообщений по факту инцидента в полицию не поступало.
— Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке, — сообщили в ведомстве. — В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются участники и все обстоятельства произошедшего.
В феврале в Новосибирске на улице Ленина произошла массовая драка. На место выезжали сотрудники полиции.